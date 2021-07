A pocos días de concretar su primer vuelo tripulado, Blue Origin se ha visto obligada a cambiar uno de sus pasajeros. El comprador que pagó 28 millones de dólares por un ticket a bordo de New Shepard finalmente se bajó de este viaje. Su lugar será ocupado por un adolescente de 18 años, quien se convertirá en la persona más joven en volar al espacio.

Según explicó la compañía aeroespacial, el millonario anónimo reprogramará su participación por conflictos de agenda y participará en otro futuro viaje suborbital de Blue Origin. El joven quien lo reemplazará será Oliver Daemen, cuya juventud servirá para contrastar con los 82 años de la expiloto Wally Funk.

Así, la firma de Jeff Bezos se asegura para su primer vuelo tripulado a la persona más joven y a la de mayor edad en cruzar la línea de Kármán. Recordemos que el viaje está programado para el próximo 20 de julio y acaba de recibir la autorización correspondiente de las autoridades estadounidenses.

Daemen también pagó por su asiento en el primer vuelo tripulado de Blue Origin

Blue Origin no ha publicado cifras, pero sí ha confirmado que Oliver Daemen es el primer viajero en comprar un asiento en New Shepard. Es probable que no haya tenido que desembolsar una suma extrema como la del millonario anónimo en la subasta, pero eso no significa que su participación se dé a un precio económico.

De acuerdo con informes recientes, un pasaje a bordo de la nave suborbital de Blue Origin ronda el medio millón de dólares. Según Engadget, el adolescente de 18 años que viajará al espacio es hijo de Joes Daemen, CEO de Somerset Capital Partners, un fondo de inversión de alto riesgo.

"Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Oliver para que vuele con nosotros. Esto marca el comienzo de las operaciones comerciales de New Shepard, y Oliver representa una nueva generación de personas que nos ayudarán a construir un camino hacia el espacio", manifestó Bob Smith, CEO de Blue Origin.

Recordemos que el primer vuelo tripulado de Blue Origin también tendrá como pasajeros a Jeff Bezos, fundador de la compañía, y a su hermano Mark. Esta compañía ha generado mucha expectativa en el mercado de viajes turísticos al espacio, especialmente por la creciente rivalidad con Richard Branson y Virgin Galactic.