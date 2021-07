Las salas de cine, aunque seguramente con retraso con respecto a otros muchos sectores, parecen estar volviendo a la normalidad. Así lo indican datos de taquilla impulsados en el último fin de semana por el estreno de Viuda Negra, la esperadísima cinta con la que regresa el Universo Cinematográfico de Marvel a la gran pantalla.

La aventura de espías protagonizada por Scarlett Johansson se había retrasado a raíz de la pandemia desde mayo de 2020, más de un año, y existían dudas razonables sobre si la actual situación animaría a los fans a acudir a las salas y, quizá todavía más, sobre si la gente pagaría los 29 dólares/21,99 euros por la opción en paralelo de poder ver su estreno en Disney Plus. Pues bien, ambas cosas han pasado, y parece que en masa a pesar de la situación.

Los datos oficiales de taquilla confirman que Black Widow ha superado los 200 millones de dólares de recaudación en su fin de semana de estreno: 80 millones en Estados Unidos y 78 a nivel internacional. Una cifra a la que hay que sumar unos 60 millones de dólares recaudados con el pase premium de Disney Plus.

Es la primera vez que Disney comparte los datos de los ingresos que les reporta su acceso premium, una fórmula arriesgada que se inició con Mulán por necesidades pandémicas pero que ahora, si sigue funcionando tan bien, quizá podría quedarse a pesar de las dudas que existen.

Cuatro películas, cuatro resultados distintos

Tras ello hay un cambio en la formulación de las ventanas del cine que parece que de una forma u otra se está instaurando, y también una mayor parte de la tarta al no tener que compartir Disney el pastel con exhibidores y salas -aunque el streaming en sí mismo también tenga sus costes-. Por contra, la dudas fundadas de que producciones así puedan recuperar lo invertido, o de la existencia de un mayor pirateo. Hay que tener en cuenta que normalmente en un año como 2019, el último curso antes de que el COVID cambiara el cine y tantas cosas de la vida, estos títulos estaban encaminados a hacer unos 1.500 millones en taquilla.

Hasta ahora Disney ha probado su pase premium con cuatro películas:

Mulán , estrenada en septiembre del año pasado y que no pasó por cines en Estados Unidos ni Europa, pero sí en China.

, estrenada en septiembre del año pasado y que no pasó por cines en Estados Unidos ni Europa, pero sí en China. Raya y el último dragón : estrenada en marzo ya a nivel mundial en cines pero gratis en Disney Plus para los clientes de América Latina, donde el servicio se acababa de lanzar

: estrenada en marzo ya a nivel mundial en cines pero gratis en Disney Plus para los clientes de América Latina, donde el servicio se acababa de lanzar Cruella : en cines ya con bastante más competencia a finales de mayo de este año.

: en cines ya con bastante más competencia a finales de mayo de este año. Y Viuda Negra, que ha sido la primera película en la que Disney ha confirmado sus datos internos de recudación con pago extra en Disney Plus.

El siguiente gráfico muestra cómo funcionaron todas estas películas tanto en su fin de semana de estreno como en Disney Plus, aunque como hemos dicho, excepto el caso de la película sobre la vida de Nathasa Romanoff y de Cruella (donde no hay ningún dato todavía), las cifras proceden de consultoras que hicieron estimaciones.

Mientras Mulan fue vista como un fracaso en primera instancia, algunas estimaciones posteriores creen que supuso un primer éxito en Disney Plus, consiguiendo altas y hasta 260 millones en el mejor escenario. Sirvió quizá para asentar que en un momento así, las familias con hijos estuvieran dispuesta a pagar 30 dólares. Al final, bastante menos que el coste de ir cuatro personas a un cine con palomitas.

¿En qué momento el acceso premium penaliza a la compra de entradas de cine y viceversa para la propia Disney?

Raya funcionó algo mejor en taquilla y algo menos en Premium, seguramente por la mejora de la situación sanitaria justo en ese momento, pero la Cruella de Emma Stone, por ahora, tiene cara de batacazo en ambas ventanas. Aunque le queda la mayoría de su recorrido premium en la plataforma, en su primer fin de semana solo recaudó 39 millones de dólares, siendo sobrepasada por Un lugar tranquilo 2.

Después Cruella conseguiría 217 millones en total en su paso en cines, que aún sigue en algunas pocas salas (las menos). Es complicado interpretar porque su segundo fin de semana tuvo las mismas cifras que el primero prácticamente, lo que podría achacarse a otros estrenos y la confianza del público a la hora de ir a las salas. Pero también nos deja otra lectura… ¿En qué momento el acceso premium penaliza a la compra de entradas de cine y viceversa para la propia Disney?

Las ventanas híbridas parecen haber llegado para quedarse

Los juegos que hasta ahora Disney ha ido haciendo para surfear la situación sanitaria e impulsar de paso su plataforma parecen haberle salido bien… aunque no para las salas, claro. Fórmulas como pasar Soul o Luca directamente a streaming impulsaron su plataforma, que ha superado los 100 millones de suscriptores en poco más de un año.

A ello se suma además decisiones como la tomada con Nomadland, la película de Chloé Zhao ganadora del Oscar a mejor película, que pasó a Disney Plus tras apenas cinco semanas en las salas.

Pero acortar la exhibición en salas también supone trastocar drásticamente el método de distribución de ingresos de toda la industria. Las salas, aunque cambia según mercados, solían quedarse al comienzo de la exhibición de una película con el 60% de los ingresos que conseguía. Conforme se va pasando a otras ventanas (alquiler digital, DVD, televisión por cable, tv en abierto, o suscripción digital) el porcentaje de ingresos para la distribuidora es mayor.

Hasta hace no mucho -pandemia mediante- la distribución digital bajo suscripción solía ser la última, pero ha adelantado posiciones con fuerza debido a la situación. Y Disney se está aprovechando de ello. Tanto cuando cede los derechos para emisión en otras plataformas -donde se queda con el 80%, como si fuera en formato DVD- como en el caso de la suya propia (Disney Plus), donde prácticamente solo tiene que soportar costes de gestión. En pocas palabras, estrenar una película de su propiedad en Disney Plus apenas tiene costes. Eso sí, también pierde oportunidades.

Porque el cine, además, sirve como dinamizador del resto de ventanas. Poco se puede alimentar ahora la venta de DVD u ofrecer los derechos para emisión en televisión en abierto cuando una película ya está en Disney Plus.

Esto es especialmente relevante en el caso de Disney, que en 2019, el último año pre-COVID, protagonizó el top-10 de estrenos en taquilla y tuvo en Endgame la película más taquillera de todos los tiempos.

La postura de Disney: salas de cine sí, pero potenciando Disney Plus

Por eso quizá el CEO de Disney, Bob Chapek, intentaba en diciembre remarcar que la ventana del cine siempre seguirá estando allí. “Tuvimos una taquilla de 13.000 millones de dólares el año pasado (2019), y eso no es algo para pasar por alto”.

Chapek se ha mostrado después más abierto a la hora de señalar un cambio de tendencia. “El consumidor es probablemente más impaciente de lo que ha sido nunca, sobre todo porque ahora se ha permitido el lujo de tener títulos en casa prácticamente cuando los quiere”, dijo en una conferencia sobre medios de comunicación y tecnología organizada por Morgan Stanley. “No estoy seguro de que haya vuelta atrás”.

El consumidor es probablemente más impaciente de lo que ha sido nunca, sobre todo porque ahora se ha permitido el lujo de tener títulos en casa prácticamente cuando los quiere Bob Chapek, CEO de Disney

"Desde luego, no queremos hacer nada parecido a cortar las piernas de una exhibición en salas de cine. Pero el antiguo enfoque, en el que una película podía estar fuera de las salas de cine y aún no estar disponible para su visionado en casa, ya no es viable”, opinaba.

Lo dicho, acortar el tiempo entre ventanas, parece que será ya sí o sí la nueva norma. La pregunta sigue siendo cuántas semanas seguirán estando en exclusiva en salas cuando vuelva la normalidad.

Lo evidente con Viuda Negra

“Es increíble ver al público disfrutar de Viuda Negra después de dos años sin una nueva película de Marvel Studios, y este espectacular fin de semana de estreno demuestra las ganas que tenían los fans de ver a esta querida Vengadora en su propia historia”, comentó Alan Bergman, Presidente de Contenidos de Disney Studios al dar a conocer los excelentes datos de taquilla y pase premium de Viuda Negra

Como uno de los ejemplos más claros hasta ahora de que la marca Marvel es un atractivo único para las salas de cine, Viuda Negra parece dispuesta no solo a dominar la taquilla este fin de semana, sino también a superar a varias películas de gran éxito que se estrenaron antes de la pandemia.

Tiene el camino abierto para convertirse en la más taquillera de la era de la pandemia, superando fácilmente el récord establecido por la secuela de Fast and Furious, F9, el mes pasado.

Viuda Negra, con mejores datos que Doctor Strange o Spider-man: Homecoming

La película de la Romanoff está superando las ventas de entradas anticipadas de todas las demás películas de 2021, según la web de venta de entradas Fandango, así como las películas de Marvel anteriores a la pandemia, Doctor Strange y Spider-Man: Homecoming, dos de las películas más recientes de la franquicia que consiguieron 85 y 117 millones de dólares en sus fines de semana de estreno, respectivamente.

El universo cinematográfico de Marvel se ha mantenido relevante durante toda la pandemia gracias a sus series originales en Disney Plus. WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki (actualmente en emisión) han contribuido a que el servicio se dispare hasta alcanzar si cifra de más de 100 millones de suscriptores globales en su primer año. Aun así, Disney ha insistido en que está comprometida con las salas, y planea seguir estrenando películas de Marvel en los cines. Pero, por ahora, la fórmula del estreno híbrido también les está funcionando. Veremos qué pasa con próximos estrenos.