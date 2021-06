La literatura y las series a menudo hacen una buena combinación, más si hablamos de series de Netflix. De hecho, varios de sus éxitos recientes más sonados son adaptaciones de best sellers o novelas de considerable interés. El resultado entre un buen guion, una puesta en escena impecable y una considerable inversión brindan la oportunidad de llevar a una nueva dimensión una larga lista de buenas historias. Una y otra vez, esta fórmula exitosa parece cobrar sentido en medio de lo que parece ser un recorrido por lo mejor del mundo literario reciente.

Por si lo anterior no fuera suficiente, con frecuencia un buen libro que termina convertido en serie tiene varias ventajas. Una de las principales es que la historia cuenta con adeptos propios que podrán disfrutar de su historia favorita en pantalla. Pero también se trata de combinar dos lenguajes que juntos tienen la posibilidad de crear un tercer producto independiente de considerable éxito.

Tanto uno como el otro extremo crean una nueva variedad de programas y narraciones. La mayoría convertidos en éxitos instantáneos y algunas otras con el potencial de serlo. Te dejamos algunos programas basados en libros de considerable éxito que puedes disfrutar ahora mismo en Netflix.



'Bridgerton', basada en las novelas de Julia Quinn

Con Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page y Nicole Coughlan, la primera serie de Shonda Rhimes para Netflix se ha convertido en un éxito. La adaptación abarca los eventos narrados en el libro El Duque y yo, que comienzan el recorrido por el mundo de Quinn. Con su aire juguetón, romántico, levemente polémico y divertido, es un experimento afortunado que se convirtió en un éxito de audiencia.

Como si eso no fuera suficiente, incluso provocó la discusión sobre la aristocracia mestiza inglesa y la inclusión televisiva. Como uno de los programas más vistos de Netflix, es el ejemplo del buen uso de los recursos literarios al servicio de la televisión.

'Shadow and Bone', de la saga Grishaverse de Leigh Bardugo

Uno de los grandes experimentos de las series de Netflix de este año. El argumento se basa en la combinación de la trilogía Shadow and Bone y la duología Six of Crows. La combinación de ambas historias crea un producto derivado de considerable calidad, que además incorpora los mejores elementos de ambas narraciones.

Entre la fantasía, el género de aventura y algunos toques de suspense, es uno de los éxitos del año de la plataforma. También uno de los que acaba de recibir confirmación para una segunda temporada, un hecho ya no tan común en Netflix.

'The Sinner', una inesperada serie de Netflix basada en la novela de Petra Hammesfahr

Con cuatro temporadas a cuestas, la serie de Netflix se ha convertido en la favorita de los amantes del suspense con toques de drama criminal. Pero además, también se trata de un experimento exitoso. De los primeros capítulos, que narran directamente el libro de Hammesfahr, la serie se abrió a un universo más amplio.

En un principio destinada a ser solo una serie de ocho capítulos protagonizados por Jessica Biel, su éxito le permitió cambiar de formato. De manera que, ahora podemos disfrutar de un recorrido de interés por las investigaciones Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman.

'Las crónicas de Frankenstein', versión libre del Frankenstein de Mary Shelley

Esta es una adaptación con sus propias características, lo cual hace más interesante su trasfondo. Las primeras dos temporadas, que se transmitieron a través de ITV Encore, fueron un despliegue de referencias victorianas y del cine de terror. Pero la serie en su conjunto es mucho más.

Es también un procedimental autoconclusivo creado específicamente para aprovechar la literatura de finales del siglo XIX. ¿Nada de eso te convence? Pues lo hará saber que su protagonista es Sean Bean, que por una vez sobrevive a su personaje.

'Firefly Lane', basado en el libro del mismo nombre de Kristin Hannah

Nadie tenía muchas esperanzas en esta serie que analiza con amabilidad la historia de la larga amistad entre dos mujeres muy distintas. Pero, en realidad, el argumento tiene el mismo ingenio y frescura del libro, por lo que terminó en convertirse en una agradable sorpresa.

No solo se trata de una reflexión sobre la amistad entre mujeres, sino su contexto, el poder de los recuerdos y el cariño fraterno. Ideal para un buen rato agradable, esta serie de Netflix se convirtió en uno de los éxitos de la primera mitad del año en la plataforma.

'Virgin River', del best sellers del New York Times de Robyn Carr

En esta ocasión hay romance para todos los gustos. Por extraño que parezca, la serie está basada en un romance contemporáneo publicado por primera vez en los libros de Harlequin. Por esas raras situaciones editoriales que ocurren de vez en cuando, la historia consiguió convertirse en un libro entrañable y un éxito de ventas.

Al final, su adaptación se convirtió en una agradable mirada al romance, a los pequeños dolores del duelo y algo más complejo. Uno de los éxitos discretos de Netflix que estrenará tercera temporada en el 2022.

'Gambito de Dama', el éxito de la serie de Netflix del libro de Walter Tevis

La historia Beth Harmon (Anya Taylor‑Joy), prodigio del ajedrez y una mujer que debe luchar contra un mundo demandante, se convirtió en un éxito inmediato. No solo por la recreación sobre el insólito y poco conocido universo de las competencia de ajedrez, sino su pulcra narración y puesta en escena.

Con su prodigiosa estética y actuaciones de primera línea, la serie fue uno de los grandes éxitos de Netflix del 2020.

'The Last Kingdom', de la serie de novelas históricas de Bernard Cornwell

La gran saga histórica de Cornwell se convirtió en una exitosa e interesante adaptación para Netflix. La mirada sobre el nacimiento de Inglaterra ha sorprendido por su elegancia, sentido histórico y por su especial respeto al material original.

Pero sobre todo, ha sido todo un experimento narrativo en la forma de narrar la vida de Alfred el Grande y Uhtred de los años 866 hasta principios del año 1000. Se trata de una saga histórica de considerable envergadura, que además se toma el tiempo de analizar puntos críticos de la historia inglesa con rigor.

'The Witcher', la serie de Netflix basada en la saga de libros de Andrzej Sapkowski

El mundo mágico creado por Sapkowski llegó a la televisión, precedido por una exitosa adaptación el mundo del videojuego. Eso puede ser tanto bueno como malo, si tomamos en cuenta las inevitables comparaciones. Pero Netflix se las arregló para crear una historia independiente con vida propia y que además, tiene todo para convertirse en una importante franquicia televisiva.

Las aventuras de Geralt de Rivia (Henry Cavill), es también la de su mundo, plagado de mundos y magia. Pero se trata de una aproximación que la aleja de las sagas épicas tradicionales y la ubica en un espacio peculiar con mitología propia. Con su segunda temporada a punto de estrenarse, hay una considerable expectativa sobre cómo la producción mostrará la evolución de los personajes.