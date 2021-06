The Witcher temporada 2 finalmente llegará a Netflix. Todavía no hay una fecha de estreno, pero al menos, la plataforma ya ha dejado claro que será pronto. El nuevo avance muestra poco sobre lo que podemos esperar, pero sí nos adelanta que el universo de la historia se hará más amplio. Y esto, tanto para los fans de la saga literaria como de la franquicia de videojuegos, es una buena noticia.

Como sabe cualquier lector o jugador, el universo de The Witcher es amplio, rico y lleno de todo tipo de referencias a la mitología polaca, eslava y rumana. Pero además es una combinación novedosa de la épica con fantasía oscura, lo que permite que su historia se mueva en varias direcciones distintas.

No obstante, un universo así de amplio, singular y detallado, también puede ser complicado para los que no están familiarizados con él. De modo que te traemos las diez cosas básicas que debes saber sobre la trama, los personajes y hacia dónde se dirigen.

El mundo de 'The Witcher': la fantasía a un nivel más sobrio, adulto y singular

Si eres fan de la obra de J. R.R. Tolkien y George R. R. Martin, la mayoría de los elementos en The Witcher 2 te serán familiares. La mezcla entre una historia central que se ramifica en varias, fantasía oscura, novela épica y de aventura es muy semejante.

Pero la diferencia es que el autor polaco Andrzej Sapkowski ha creado una graduación para la moralidad de su obra, que hace de su personaje central una incógnita. El cazador de monstruos Geralt de Rivia no es buen hombre ni tampoco un villano. Está atrapado en mitad de una serie de tradiciones, costumbres, rituales y conflictos que le hacen tridimensional y poderoso.

Además, en el mundo Andrzej Sapkowski, la magia, la maldad y la bondad están relacionadas con el destino. Si viste la primera temporada de la serie de Netflix ya sabrás que la magia puede vincular a los personajes. Y además crear situaciones independientes entre sí.

No es un mundo estrictamente medieval

Por extraño que parezca y a pesar de sus castillos, trovadores, caballos y peleas a espadas, el mundo de The Witcher también contiene conocimiento científico. Uno que además permite que sea posible establecer paralelismos entre la magia y la ciencia. Se habla de mutaciones, de la forma en cómo la magia afecta el comportamiento y el cuerpo.

Además, la saga tiene una mirada más que interesante sobre el hecho del poder como atributo físico. Si en Juego de Tronos se apela a los dioses y Tolkien a los misterios, Andrzej Sapkowski está más interesado en lo que la magia puede hacer.

Un brujo, una bruja, preguntas sin respuesta

Para Andrzej Sapkowski la habitual división del mundo de la fantasía entre criaturas mágicas y las que aprenden magia es ligeramente distinta. Geralt de Rivia es una mutación y Yennefer adquirió sus poderes en medio de una ofrenda de su propia fertilidad. Pero tanto uno como el otro ya poseían características mágicas apreciables.

Es aquí en donde el uso de la ciencia y la magia se confunde. En la saga literaria, versión para videojuegos y serie, los brujos son mutantes mágicos. Es decir, potenciados y creados a través de combinaciones de la magia que tiene una relación curiosa con la ciencia.

Esa magia peligrosa en 'The Witcher'

Para Tolkien la magia es inherente a las criaturas mágicas, para Martin puede usarse como recurso de guerra, y en The Witcher es un conocimiento peligroso. Tanto como para que no sea algo sencillo de aprender, ni mucho menos, de enseñar.

Eso analiza y cuestiona la personalidad de Geralt de Rivia y el poder Yennefer. Entre ambas cosas hay una noción sobre lo mágico relacionado con el peligro que brinda enorme interés a la trama.

La magia se enseña, no se transmite

En el mundo de Tolkien hay criaturas mágicas cuyo poder es tan natural como inherente a su naturaleza. En el de Martin hay iniciados capaces de comprender y usar la magia. En el de Andrzej Sapkowski, la magia no se transmite en cofradía sino que se enseña en lugares especializados.

¿Estás pensando en Hogwarts? La verdad, la forma en que el escritor polaco presenta el adiestramiento mágico tiene más semejanza con un riesgo violento que con un año escolar. De modo que no, no es la misma cosa.

El peligro de la enseñanza

En The Witcher hay siete escuelas mágicas, con reputaciones variables pero casi todas turbias e inquietantes. Y cada una es capaz de hacer algo distinto y peor que la anterior. De modo que es probable que la serie explore en su nueva temporada las categorías y todo lo que puede hacer la magia estratificada en The Witcher.

No, no te divertirás aprendiendo magia

En Tolkien, la magia no se enseña, naces con ella. En los libros de Martin los iniciados son grupos estratificados y selectos. Para Andrzej Sapkowski la cosa va más allá. Las escuelas de magia son lugares complicados, duros y que además someten a sus estudiantes a todo tipo de pruebas perversas.

Por supuesto, eso incluye a “Trial Of The Grasses”, un proceso secreto que transforma a los niños normales en criaturas mutantes. De modo que lo más probable es que la segunda temporada le eche una mirada más completa a ese submundo. Lo vimos con Yennefer y su complicada evolución. ¿Lo veremos ahora con Geralt?

Guerra, enfrentamientos y estrategia política

Y como no podía faltar, Andrzej Sapkowski también incluyó conflictos políticos en su narración. Pero mientras Tolkien imaginó una guerra épica entre el bien y el mal que unificara razas y naciones, aquí es algo distinto. También es muy distinto a la batalla por el poder único de Martin en Juego de Tronos.

En las obras del escritor polaco hay una tensión constante entre dos estratos de poder. No se trata de una búsqueda de un poder único, sino de un enfrentamiento entre facciones. Lo que provocará toda una serie de visiones interesantes sobre la forma en que los personajes pueden aliarse, traicionar o solo ayudar.

Hay incluso un estrato de milicia no organizada en 'The Witcher'

Andrzej Sapkowski ha sido tan cuidadoso con su obra como para incluir la noción de guerrilla y cerco independiente en The Witcher, también en su temporada 2. Conocidos como Scoia’tael, estos soldados sirven como guerrilleros y no están al servicio de ninguna facción.

Magos y brujos mutantes, esa gran diferencia

En la obra de Andrzej Sapkowski hay magos y brujos. ¿La diferencia? Los primeros son mutantes en el sentido clásico del término, y de hecho,se conoce y se reconoce su existencia. En el caso de los brujos pueden llevar a mutar a través de adiestramiento y conocimiento.

La magia no proviene de la realidad que rodea a 'The Witcher'

En el mundo de Andrzej Sapkowski, la magia no es una fuerza natural, ni proviene de algo específico que pueda ser controlado. De hecho, la historia de la magia en la historia comienza con The Conjunction Of The Spheres, un evento astrológico que dejó varados a muchos seres sobrenaturales en el mismo planeta.

En la temporada 2 de The Witcher, la magia no tiende al orden, sino al caos. Lo que permite, además, que deforme la realidad y no tenga un sentido casi accidental. De modo que la magia es una bendición, una maldición o una forma de ciencia como cualquier otra. A diferencia de Tolkien, que imaginó la magia como atributo y a Martin, que la hizo herramienta de poder, en The Witcher es una apuesta arriesgada. ¿Veremos algo de esto en la nueva temporada? Esperemos que sí.