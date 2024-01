Sony estaría a punto de lanzar una nueva versión del mando DualSense de la PS5, cuya gran novedad sería su mejor batería. Al momento de escribir este artículo, el accesorio no se ha anunciado oficialmente; no obstante, ya aparece en el catálogo de la versión canadiense de Best Buy.

La citada tienda identifica el aparente nuevo mando de la PS5 como "DualSense V2", aunque la publicación mantiene el precio de la versión original. Como ya mencionamos, su característica más destacada sería su autonomía optimizada, que alcanzaría las 12 horas.

De ser cierto, resultaría una mejora importante en comparación con lo que actualmente ofrece el control de la PlayStation 5. Tengamos en cuenta que la batería del DualSense es de 1.560 mAh y promete una duración de entre 7 y 8 horas. No obstante, esta cae a no más de 6 horas cuando se utiliza con juegos exigentes y que sacan provecho de todas sus funciones.

La publicación de Best Buy menciona una "duración excepcional de 12 horas con una carga completa" en la página dedicada al DualSense V2 de la PS5. Aunque esto no es lo único destacado, puesto que el nuevo mando llegaría con una base de recarga incluida en la caja.

Sony podría lanzar una versión actualizada del mando DualSense de la PS5

La aparición en escena de este supuesto DualSense V2 de PS5 está generando mucha expectación. No obstante, algunos puntos aún no quedan del todo claros. El primero, y más lógico, tiene que ver con su precio. Suponiendo que sea cierto que Sony lance la versión actualizada del mando y le incluya el cargador, suena un tanto descabellado que lo venda al mismo precio del original.

En la tienda oficial de PS5 en España, el DualSense convencional se vende a cambio de 69,99 euros. Un precio que, es cierto, se ha visto rebajado a 49,99 euros durante la temporada de fiestas. No obstante, el valor original es el primero de los mencionados.

La estación de recarga, en tanto, es un accesorio que se comercializa por separado con un precio de 29,99 euros. Aunque también existe otro detalle que no debemos pasar por alto: este modelo permite cargar dos DualSense de PS5 en simultáneo. Una alternativa que se rumorea es que Sony lance una variante para recargar un solo mando y que sea esa la que se incluya en la caja del V2. Pero, incluso si fuera verdad, no sabemos si es factible que no impacte sobre el precio de venta al público.

Lo otro que genera bastante ruido es que el DualSense V2 para PS5 mantendría las dimensiones y el peso del modelo original. Algo llamativo, considerando que la aparente mejora en la autonomía debería requerir de la inclusión de una batería más grande. Por ende, sería lógico esperar alguna variación —mínima, aunque fuera— en esas especificaciones.

La otra alternativa a considerar es que la publicación de Best Buy esté mezclando información vieja con datos nuevos. Es decir, que la descripción del DualSense V2 de PS5 y sus 12 horas de autonomía sean reales, pero que la tienda aún no haya actualizado las imágenes promocionales, la ficha técnica y el precio, a la espera del anuncio oficial de Sony. Seguiremos el asunto de cerca.

