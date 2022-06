Una de las grandes quejas de los usuarios de PlayStation es que la consola de Sony no tiene un mando Pro oficial. Si bien hay alternativas como el increíble SCUF Reflex, no hay nada oficial similar al Xbox Elite oficial de Xbox. En PS4 había mandos licenciados, pero nada con el sello oficial de Sony. No obstante, todo parece indicar que Sony está trabajando en un DualSense Pro, un mando con gatillos y otras novedades para PS5.

Con nombre en clave Hunt, todo parece indicar que el dispositivo está listo para su anuncio en algún punto el próximo mes, según apuntan en Try Hard Guides. Aunque los detalles son escasos, parce que Sony seguiría con su DualSense Pro la misma línea que Xbox con el mando Elite: gatillos con corto recorrido, grips intercambiables y la posibilidad de cambiar los sticks de forma directa. Y quién sabe si el módulo completo de los joysticks para evitar los problemas de drifting que ya sufre el mando actual que incluye la consola.

Un mando Pro para competir con los SCUF y Elite

SCUF Reflex para PS5

Según Tom Herdenson, que habría visto imágenes del mando, el prototipo mantiene el estilo clásico del DualSense de PlayStation 5, pero muestran algunas diferencias clave. Uno de los cambios más grandes son unos botones debajo de los joysticks analógicos, que permiten quitarlos completamente junto a sus componentes. Sony se refiere a ellos como unidades extraíbles.

El prototipo también cuenta con empuñaduras para ayudar a sostener el controlador, que también parecen ser extraíbles. Según la misma fuente, también se ha dicho que el DualSense Pro, tendrá importantes actualizaciones de software. Esto podría incluir una app específica para el mando en la propia consola, o un nuevo panel de configuración para realizar ajustes precisos a su comportamiento. Aunque, de nuevo, nada de esto está confirmado de forma oficial.

Sobre el precio o la disponibilidad, no está claro cuándo se revelará exactamente el nuevo controlador o cuál será su precio. Dado el coste de los mandos Pro, con el mando Elite que tiene un precio de 180 euros, o de los SCUF, que superan los 300 euros, Sony podría mantener a raya el precio del nuevo mando entre ambos extremos.

Según Henderson, el este podría anunciarse a finales de este mes o principios del que viene, puesto que Sony tendría planeado anunciar nuevo hardware. Un evento, eso sí, que no incluiría nueva consola, solo accesorios relacionados.