China está buscando alternativas al bloqueo de chips impuesto por Estados Unidos. Varias compañías del país asiático ya comenzaron a desmontar tarjetas gráficas de NVIDIA para extraer sus componentes e instalarlos en nuevas placas. Un reporte firma que solo una de estas fábricas consiguió convertir miles de GeForce RTX 4090 en aceleradores de inteligencia artificial durante diciembre.

De acuerdo con un reporte del diario Financial Times, decenas de plantas chinas desmantelan miles de tarjetas de NVIDIA cada mes. Según los testimonios de gerentes de fábrica y compradores de chips, China ha delineado una estrategia para sortear el veto del Departamento de Comercio que impide la importación de semiconductores en el país.

La medida, considerada como desesperada por algunos expertos, consiste en reciclar las tarjetas gráficas más poderosas y montar sus componentes en nuevas placas. Si bien las RTX 4090 son una bestia para ejecutar Alan Wake 2 a máximo detalle, no alcanzan el mismo nivel a la hora de entrenar modelos de lenguaje grande. No obstante, eso no ha sido impedimento para que empresas locales las utilicen en sus proyectos de inteligencia artificial.

Según las fuentes, una fábrica desmontó 4.000 GeForce RTX 4090 en diciembre. Las tarjetas gráficas alcanzaron una demanda sin precedente luego de que se anunciara que dejarían de venderse en China. NVIDIA eliminó el producto de su tienda en línea china a mediados de noviembre de 2023, por lo que las unidades llegaron a cotizarse a más del doble de su precio original (1.500 dólares).

Foto: Tieba (Baidu)

Estados Unidos bloqueó las ventas de tarjetas A100 y H100 en septiembre de 2022. La administración de Joe Biden argumentó que China podría utilizarlas para desarrollar armas de destrucción masiva. El veto se amplió a la RTX 4090 a finales de 2023.

Cómo se desmonta una RTX 4090 para convertirla en acelerador de IA

Un reporte de Tom’s Hardware menciona que varias fábricas de China compraron miles de tarjetas RTX 4090 antes de que NVIDIA frenara la venta. El proceso de reciclaje consiste en remover los chips AD102 y los módulos de memoria GDDR6X para montarlos en una placa de referencia con un ventilador. El resto de componentes se vende en el mercado de segunda mano.

Algunas fotografías filtradas muestran decenas de tarjetas apiladas en espera de ser recicladas. Otras exponen la placa sin el ventilador y los racks de RTX 4090 diseñados para usarse como aceleradores de inteligencia artificial.

Foto: Baidu

NVIDIA ha dicho que desmontar tarjetas gráficas para juegos no es una forma viable de crear clústeres de cómputo para inteligencia artificial. Los productos, como la RTX 4090, fueron diseñados, fabricados y comercializados para el consumidor final. Algunos analistas señalaron que reciclar tarjetas podría violar la propiedad intelectual de la empresa estadounidense.

Para cumplir con la legislación actual, NVIDIA lanzó la GeForce RTX 4090D. Esta tarjeta es un 5 % más lenta que la 4090 en juegos, pero ha sufrido otros cambios en sus componentes que le impiden ser una alternativa para quienes buscan entrenar modelos de IA en China.

Uno de los gerentes de estas fábricas menciona que las tarjetas reconstruidas se venden a empresas públicas y laboratorios de inteligencia artificial. La medida sería temporal, ya que compañías como Huawei y Alibaba desarrollan chips que potenciarán las aplicaciones de IA en China. Las empresas tecnológicas de ese país compiten para diseñar y fabricar el chip más poderoso que será utilizado por instituciones de gobierno y el ejército de ese país.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente