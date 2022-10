Las GeForce RTX 4090 debutaron en el mercado hace apenas algunas semanas, pero algunos usuarios han comenzado a toparse con problemas preocupantes. The Verge reporta que se ha registrado el sobrecalentamiento de los cables de alimentación de al menos dos unidades de la nueva GPU de NVIDIA. La compañía asegura estar al tanto de los inconvenientes e investigando sus posibles motivos.

Al parecer, el problema provendría del conector 12VHPWR utilizado por los fabricantes de las GeForce RTX 4090. Pero el drama no afecta solamente a los cables, sino también a las tarjetas gráficas.

El citado informe indica que uno de los usuarios afectados encontró daños por quemaduras tanto en el conector del cable de alimentación, como en la conexión de la GPU en sí. En este caso, el modelo utilizado era de la marca GIGABYTE. En tanto que el otro episodio se registró en una 4090 de Asus, que sufrió el derretimiento del conector de alimentación.

NVIDIA informó que se puso en contacto con uno de los compradores que denunció este inconveniente, y que planea hacer lo mismo con el segundo. La compañía aseguró también ya estar investigando el asunto, tratando de recabar la mayor cantidad posible de información.

Sin dudas, lo primero a determinar es si el problema también puede afectar al resto de las marcas que hoy producen las GeForce RTX 4090. Además de GIGABYTE y Asus, las nuevas GPU están disponibles a través de Colorful, Gainward, Galaxy, INNO3D, MSI, Palit, PNY y ZOTAC. Sin olvidarnos de las Founders Edition de la propia NVIDIA.

El otro punto a tener en cuenta es que hablamos de tarjetas gráficas de 1.600 dólares, por lo que los californianos deberán dar respuestas rápidas si no quieren quedar rehenes de la mala publicidad por estos incidentes.

El problema de las GeForce RTX 4090 sería el conector 12VHPWR

Una de las GeForce RTX 4090 afectadas por sobrecalentamiento. Foto: Reddit.

El informe de The Verge menciona que el problema de sobrecalentamiento de la GeForce RTX 4090 podría tener un peculiar origen. Aparentemente, el conector 12VHPWR elegido por NVIDIA para sus nuevas gráficas puede causar inconvenientes si el cable se dobla de una forma en particular.

De acuerdo con reportes de especialistas, doblar el cable demasiado cerca del conector durante el armado de un PC puede provocar que los terminales se suelten o queden desalineados. Por ello recomiendan no plegar el cable, o hacerlo a una distancia considerable —3,5 centímetros— del enchufe. Sin embargo, esto no sería posible en todos los casos, considerando que el tamaño del adaptador no da demasiada libertad a los usuarios al armar su setup.

Esto ha llevado a que aparezcan alternativas de terceros que intentan salvar el día. Cablemod, por ejemplo, ha presentado un adaptador que permite conectar la alimentación en un ángulo de 90 grados. De esta forma, promete evitar los problemas que, al parecer, están provocando que los cables de la GeForce RTX 4090 se quemen o derritan.

Lo más llamativo de esta situación es que NVIDIA ya había sido advertida sobre la posibilidad de que sucediera algo de este tipo. El mes pasado, el grupo PCI-SIG alertó que se estaban registrando "variaciones térmicas" en ordenadores con componentes conectados a las fuentes de alimentación a través del conector 12VHPWR. Específicamente, en equipos donde las PSU no eran ATX 3.0.

Habrá que ver cómo sigue la historia. Por lo pronto, los problemas de sobrecalentamiento de la GeForce RTX 4090 amenazan con convertirse en un serio dolor de cabeza, y de bolsillo.