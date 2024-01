Los fans de The Mandalorian están de enhorabuena. La serie estrenó su tercera temporada el pasado 2023 y, casi un año después, no había noticias sobre su renovación. Jon Favreau, Dave Filoni y el resto de ejecutivos aseguraban que los espectadores verían más sobre Din Djarin y el pequeño Grogu. Pero la noticia de la cuarta entrega no se anunciaba. Al final, los personajes sí van a vivir una nueva aventura, pero no va a ser una temporada 4. Star Wars ha confirmado que será una película que se estrenará en cines.

Lucasfilm ha anunciado a través de las redes sociales y de su página web que la película The Mandalorian & Grogu ya está en desarrollo y comenzará su rodaje este mismo año. La cinta estará dirigida por Jon Favreau, cocreador de la serie. Y en la producción estarán involucrados el propio Favreau junto a Dave Filoni (el otro creador de la serie y director creativo de Lucasfilm) y Kathleen Kennedy (presidenta de la compañía).

“Me encanta contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas”, ha agradecido Favreau. "La perspectiva de llevar a Mando y su aprendiz Grogu a la gran pantalla es extremadamente emocionante", añade el creativo. Según informa el estudio, The Mandalorian & Grogu será la película con mayor prioridad entre los proyectos actuales de Lucasfilm.

Junto a ella están también las películas dirigidas por Sharmeen Obaid-Chinoy sobre Rey y la nueva Orden Jedi; por James Mangold sobre el primer Jedi de la lejana galaxia; y por Dave Filoni sobre el final del Mandoverse. Es presumible que el recién anunciado filme conecte con esa última. "Jon Favreau y Dave Filoni han presentado en Star Wars dos personajes nuevos y muy queridos, y esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande", ha expresado por su parte Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

De qué irá The Mandalorian & Grogu

El final de la tercera temporada de The Mandalorian mostró la batalla final entre los protagonistas y el malvado Moff Gideon. El temible villano pretendía controlar el destruido planeta de Mandalore. Allí, su objetivo era doble. Por un lado, alzarse como el nuevo estandarte de los imperiales gracias a su plan de clonación. Por otro, poner de una vez por todas fin a la amenaza que para él suponían todos los clanes mandalorianos.

Afortunadamente, con la ayuda de Bo-Katan y todos los demás nativos del planeta, Din Djarin y Grogu lograban vencer a su eterno enemigo. Queda la duda de si alguno de sus clones, sensibles a la Fuerza, habrán sobrevivido. Y ese podría ser uno de los interrogantes que The Mandalorian & Grogu deba solucionar. La temporada 3 cerró con padre e hijo afincados en Nevarro y viviendo una plácida vida y sin que eso les preocupara en exceso. Pero hay otras cuestiones por resolver.

La más grande es cómo conectará su historia con la película final de Dave Filoni. En ella, todo apunta a que el Gran Almirante Thrawn será el villano. Y Ahsoka (cuya segunda temporada también ha sido confirmada), Sabine, Ezra y compañía deberán hacerle frente. Una armada a la que Mando y Baby Yoda se unirán de una u otra forma. Ese podría ser el eje central sobre el que gire la trama de la película.

El otro cabo suelto apunta al destino del planeta Mandalore una vez que ha sido liberado y que sus habitantes han vuelto para reconstruirlo. En la serie, el Mythosaurio despertaba en las profundidades, aunque no se desveló cuál sería su influencia en el futuro. Sea como sea, la criatura es un ser mitológico para la cultura mandaloriana y a buen seguro jugará un papel en el devenir de los clanes, de Din Djarin y de Grogu.

Dados estos misterios, todo hace suponer que The Mandalorian & Grogu tratará de cerrar esas historias de la manera más redonda posible. La película aún no cuenta con fecha de estreno y, por ahora, Star Wars mantiene en secreto su sinopsis. Lo que es evidente es que su reparto estará encabezado una vez más por Pedro Pascal.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente