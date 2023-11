Rey Skywalker, el personaje de Star Wars interpretado por Daisy Ridley, va a regresar en una nueva película. El anuncio se hizo en la pasada Star Wars Celebration 2023, donde Kathleen Kennedy confirmó que la Jedi protagonizará un nuevo proyecto. Será una cinta ambientada después de la trilogía de secuelas en la que se dio a conocer al mundo. Y pese a la emoción por volver, la actriz no ha podido evitar mostrar su sorpresa ante la historia que va a vivir la heroína.

Ridley se encuentra promocionando su nuevo filme, The Marsh King's Daughter. Así, en una entrevista concedida a Collider, la intérprete fue consultada sobre cómo está viviendo su retorno a la saga galáctica como Rey Skywalker. Hay que mencionar que, a pesar de que las secuelas no acabaron de convencer a una buena parte del público, su personaje sí que fue bastante bien recibido en líneas generales. Por ello, hay muchas ganas de saber cómo continuará su historia.

“Estoy muy emocionada. La historia es realmente genial. Estoy esperando a leer un guion porque, obviamente, no tengo más novedades”, afirma Ridley. Eso sí, también reconoce que la trama que va a tratar la película no es lo que ella habría imaginado. "No es lo que esperaba, pero estoy muy emocionada", sentencia al respecto. Y es que, después de derrotar al malvado Emperador Palpatine y de que la Nueva República pusiera fin a las fechorías de la Primera Orden, Rey Skywalker aún tiene mucho por hacer en la lejana galaxia.

Su camino, una vez que ha asumido el apellido Skywalker en honor a sus dos maestros, Luke y Leia, pasa por honrar su legado. Por ello, comenzará a buscar a jóvenes sensibles a la Fuerza con los que levantar una nueva Orden Jedi. Exactamente igual que hizo Luke antaño hasta el ascenso de Kylo Ren. La película de Rey Skywalker tendrá lugar 15 años después de las secuelas y, por ahora, Daisy Ridley es el único regreso anunciado. Sharmeen Obaid-Chinoy será la directora del proyecto, que se estrenará en 2026 o 2027.

El retorno de Rey Skywalker

En otra entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Daisy Ridley también explicó cómo ocurrió todo hasta llegar al escenario de la Star Wars Celebration. "Cuando fui a Sundance, no lo sabía. Rodé mi película [Magpie] y, cuando regresé, quedé a desayunar con Kathy [Kennedy]", rememora la actriz. "Pensé que era solo un desayuno”, afirma. Pero la CEO de Lucasfilm tenía otros planes para esa cita, y así se concretó su retorno al rol de Rey Skywalker.

“Mencionó el tema, así que lo pensé. Me encantó la historia y dije: 'Está bien'", concluye la anécdota. A continuación llegaron una serie de situaciones y emociones muy fuertes a su vida. "Las cosas sucedieron muy rápido y sentí como si instantáneamente hubiera pasado a estar en el escenario siendo presentada por Sharmeen", cuenta Ridley.

"Sinceramente, me hizo volver a tener 20 o 21 años, la edad que tuviera cuando se anunció Star Wars: El despertar de la fuerza. Me quedé petrificada, abrumada, muy nerviosa, pero la respuesta del público fue realmente maravillosa", agradece. Al salir al escenario, el público asistente de la Star Wars Celebration le dedicó una atronadora ovación a Rey Skywalker. "No he leído nada, pero conozco la historia. Realmente vale la pena contarla, explorarla y creo que la gente estará entusiasmada", sentencia.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente