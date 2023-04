Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) acaba de descubrir la magnitud de la trampa en la que cayó en las profundidades de las aguas vivas de Mandalore. Escapar es ahora una prioridad para preservar la integridad de los que sobrevivieron a la accidentada excursión. El final de temporada de The Mandalorian comienza con una perspectiva pesimista sobre las posibilidades del equipo de avanzada.

El guion de Jon Favreau muestra de inmediato que las posibilidades de evitar ser atrapado o asesinado por las fuerzas del Moff Gideon (Giancarlo Esposito) son muy pequeñas. La desgracia se abate de nuevo sobre el pueblo de los guerreros de beskar y el panorama no hace más que empeorar. Axe Woves (Simon Kassianides) es la única esperanza del grupo. Después de escapar, vuela por el cielo tormentoso e incomunicado de su planeta de origen.

Por su parte, Din Djarin (Pedro Pascal), prisionero de los hombres de Moff Gideon, intenta liberarse de sus captores. En el final de temporada de The Mandalorian, la cámara de Rick Famuyiwa sigue al personaje en una lucha cuerpo a cuerpo contra el pelotón que lo somete.

La tercera temporada de The Mandalorian ya está disponible Ver ahora en Disney+

El cazarrecompensas no es un hombre vencido, aunque necesitará ayuda para alcanzar la libertad. Grogu, a bordo del IG-12, demostrará que ya no es un niño. Al menos, no uno tan pequeño como para no ayudar al hombre que se convirtió en su protector.

El final de temporada de The Mandalorian y la destrucción total del enemigo

Pero Mando sabe bien que la única forma de acabar con la amenaza perenne que acecha a su gente es vencer a Gideon. Por lo que, escapar y dejar atrás el refugio que el funcionario de la Primera Orden creó en las entrañas de Mandalore no es una opción. Mientras Bo-Katan pone a las tropas a salvo, se interna aún más en busca del hombre responsable de la noche de las mil lágrimas.

A su vez, Gideon sabe que Din Djarin va en su búsqueda y decide esperarlo, incluso contra las recomendaciones de sus propios hombres. En el final de temporada de The Mandalorian, el enfrentamiento parece inevitable, pero la maligna figura juega de nuevo con ventaja. Ha descubierto la ubicación de Grogu y su protector, que avanzan por la red de túneles de las minas del planeta arrasado.

Por el contrario, el cazarrecompensas y su pupilo se mueven a ciegas. La suya no será una empresa sencilla. El Moff construyó un enclave fortificado de difícil acceso, incluso desde el interior mismo de la estructura. Por lo que el guerrero tendrá que recurrir a un aliado inesperado.

El droide R5, que todavía le espera en la superficie, conseguirá enviar la valiosa información del lugar en que se encuentra Gideon. En el final de temporada de The Mandalorian, con una escena muy propia de Star Wars, el robot lo hace homenajeando la conexión de la serie de Jon Favreau con la estética y el tono de la franquicia.

El secreto que estábamos esperando

Woves llega finalmente a la flota que espera por Bo-Katan y envía al resto de la gente en su búsqueda. Mientras, insiste en quedarse en el crucero que fue el señuelo para prevenir la llegada de cualquier atacante eventual. De modo que es el guerrero quien hace frente al asedio de los cazas de Gideon cuando el ataque comienza por aire.

En Mandalore, Mando continúa su avance en busca de Moff Gideon. Siguiendo las instrucciones de N5, rebasa las trampas del funcionario y la resistencia armada que le espera. A solas, consigue robar las armas de sus atacantes, lo que le sitúa en igualdad de condiciones para una batalla cuerpo a cuerpo.

Pero antes, el final de temporada de The Mandalorian hará un descubrimiento tétrico. Los contenedores que conservan lo que parece ser un experimento de clonación a gran escala a cargo de la Primera Orden. Un terrorífico proyecto que no se aleja demasiado de las intenciones de Jango Fett (Temuera Morrison).

Todos los clones que flotan en un fluido amniótico de propiedades desconocidas son de Gideon. Lo que evidencia la parte más siniestra de su plan. Crear réplicas de sí mismo con armaduras de beskar como recurso para acabar con cualquier resistencia al resurgimiento del Imperio. Din Djarin destruye las instalaciones y, con ellas, el último intento del maligno personaje por perpetuarse en el poder.

Mandalore vive, la lucha sigue

Bon-Katan sigue a los supervivientes de su mundo y descubre que, bajo tierra, consiguieron lo que parecía imposible. Granjas sostenibles que han logrado recuperar, poco a poco, el vergel de un mundo que fue extraordinario en sus riquezas y recursos. Es en el final de temporada de The Mandalorian cuando la heredera comprende que la posibilidad de unificación está mucho más cercana de lo que parece. Ya no se trata de recolonizar un planeta cuya superficie está envenenada, sino de habitar en sus parajes renacidos a pesar de los años de devastación.

Pero el ataque de la Primera Orden continúa. Los mandalorianos enviados por Wolves se enfrentan por aire y tierra contra los soldados de casco blanco. La princesa lidera la resistencia junto al resto de su pueblo, en una última demostración de poder que asombra por su precisión y eficacia. A pesar de encontrarse diezmados, los guerreros de armadura siguen siendo poderosos adversarios. La Forjadora (Emily Swallow) se une a los defensores en una estrategia conjunta que termina por ser una barrera frontal contra los soldados de la Primera Orden.

Al mismo tiempo, en el interior de la Fortaleza de Gideon, Din Djarin se enfrenta con el funcionario en un inquietante final de temporada de The Mandalorian. Enfurecido por la destrucción de su plan más retorcido, Gideon deja claro su objetivo. No solo se trata de clonar su cuerpo, sino de agregar la sensibilidad a la Fuerza gracias a la genética de Grogu.

La lucha es encarnizada y Din Djarin tiene todas las de perder contra el villano, que lleva la armadura negra y va en busca de venganza. Al Moff se le une la Guardia pretoriana de Élite roja para acorralar al hijo de Concordia y vencer. Pero es Grogu el que termina por enfrentarse a estos últimos, para desesperación de Din Djarin, todavía bajo la violencia del hombre de la Primera Orden.

El Darksaber y la última batalla

Es entonces cuando Bo-Katan, tras vencer a los soldados que la perseguían, llega para ayudar a Din Djarin y enfrentar a Gideon. La figura siniestra que traicionó a la heredera Kryze, que devastó el planeta y se convirtió en el peor enemigo de su pueblo, tendrá su última batalla en el final de temporada de The Mandalorian.

Lo mismo sucede con Mando y la Guardia en una lucha desigual que deberá ganar para proteger a Grogu. Como siempre, el mandaloriano obedece un propósito mayor que el guion de Jon Favreau se esfuerza por mostrar: proteger a su pupilo a cualquier precio.

También para Woves es una despedida. Con el crucero imperial reconstruido envuelto en llamas, atraviesa la atmósfera de Mandalore después de vencer a los cazas que le perseguían. La intención es la de destruir la base de Gideon y arrasar por completo los planes del funcionario.

Pero Bo-Katan sigue en medio de la lucha contra el Moff y ocurre lo impensable: el Darksaber es destruido de sus manos. La herencia de Tarre Viszla se ha perdido o, al menos, la última arma que representaba su extraño recorrido por la Fuerza. No obstante, el argumento juega con la idea de que el corazón del planeta es algo más que un viejo símbolo de guerra.

No hay tiempo para lamentarse. Wolves estrella la nave contra el planeta y aprovecha la irregularidad del terreno para que la maquinaria pueda alcanzar su fondo. Moff Gideon, superado por una batalla inesperada y por la fortaleza de los mandalorianos unidos, muere entre las llamas en el final de temporada de The Mandalorian. En una de las escenas más conmovedoras de la serie, Grogu demuestra que los años en compañía de Luke Skywalker (Mark Hamill) no fueron en vano.

El renacer del guerrero en el final de temporada de The Mandalorian

El hijo de Paz Viszla, cuyo padre fue asesinado en la desgarradora escena final del anterior capítulo, recibe finalmente el Credo en las orillas de las aguas vivas de las minas. La lucha contra la Primera Orden, al menos en Mandalore, ha acabado.

También un capítulo de la vida de Mando. Frente a su gente y la Forjadora, reconoce que Grogu no es ya un huérfano, sino su hijo. Jon Favreau cierra con sencillez el largo hilo argumental de ambos personajes en una escena íntima que tiene algo de sacramental en el final de temporada de The Mandalorian. Din Grogu es ahora parte de los cantares de su gente.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Todos los caminos conducen a un mismo fin. El mythosaurio despierta en las minas del planeta y el pueblo, una vez destruido, renace de sus cenizas. El fuego de la forja está encendido de nuevo. Larga vida a los hombres y mujeres de la armadura de beskar.

También en Hipertextual: