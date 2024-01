El 17 de diciembre de 1989, se estrenó el primer capítulo de Los Simpson y por curioso que aparezca, no asombró demasiado. Tampoco tuvo cifras de audiencia especialmente significativas. Al menos, nada podía predecir el fenómeno que estaba a punto de desencadenarse y crear un hito en la cultura pop. Pero la serie animada, que comenzó como otras tantas, narrando la vida corriente de los estadounidenses promedio, rápidamente evolucionó hacia algo más. Con diálogos ingeniosos, situaciones incómodas y un sentido del humor retorcido, la familia de Springfield se convirtió en una alegoría a lo doméstico. A la vez, en una nueva manera de entender el poder de la sátira en la televisión contemporánea.

Para el final de temporada, transmitido el 13 de mayo de 1990, ya era evidente que la serie era algo más que un éxito. A la vez, era un suceso masivo que despertó admiración, críticas y análisis. Año tras año, la producción ganó en complejidad, en cameos famosos y en hacerse más atrevida y extraña. Todo, mientras otras tantas series animadas basadas en la idea de un mundo adulto y decadente, llegaban para seguir su estela. No obstante, hubo un rasgo de la obra de Matt Groening que ninguna pudo imitar. Al menos, eso según la fantasía popular alrededor de los personajes. La capacidad de algunos capítulos para predecir eventos singulares del futuro.

Desde hace más de quince años, un grupo cada vez más nutrido de fanáticos, asegura que la serie es capaz de pronosticar el futuro. No solo a través de juegos de palabras, chistes e insinuaciones, sino historias muy concretas que se han hecho realidad. Te dejamos cinco veces en que la serie ha presagiado eventos importantes de la política y la cultura y que puedes ver ahora mismo en Star+. Un recorrido peculiar a través de un suceso del mundo del entretenimiento capaz de ser interpretado en docenas de maneras distintas.

Bart al futuro

Escrito por el guionista Dan Greaney, relata cómo Bart, se encuentra con una adivina, que vaticina su futuro a década de distancia. Lo que incluye qué ocurrirá con Norteamérica y los suyos. Aunque buena parte de la trama dedica chistes burlones al peso de los vínculos familiares, un giro llamó la atención.

Se trató de una escena en que muestra a una Lisa adulta, sentada en el despacho Oval del presidente en la Casa Blanca. Entre docenas de pilas de papeles, se queja del desorden del dirigente que la precedió. Que no es otro, que Donald Trump.

La alusión es directa y sin equívocos. Lisa menciona en una ocasión que el presidente Trump dejó el país lleno de deudas y problemas. La mayoría, ella no puede acometer. Poco después, la escena se enfoca en un cuadro de la pared, en que puede verse la versión animada del exmandatario estadounidense. Según las fechas que se indican en el argumento, todo transcurre treinta años después de momento del estreno. En otras palabras, a finales de la tercera década del milenio, un punto que también llamó la atención de los interesados en la supuesta predicción.

Cuando se anhela una estrella

El capítulo bromea acerca de la obsesión actual por las celebridades y la fama. Por lo que hay varios giros satíricos que el guion de Richard Appel dedica al estudio Fox. Todo comienza cuando Homero, se hace el asistente personal de la entonces pareja de celebridades Kim Bassinger y Alec Baldwin. Lo que permite al argumento, burlarse del comportamiento excéntrico de las grandes figuras y la forma en que el reconocimiento es un arma de doble filo.

También, hay una escena en que se muestra, con toda claridad, la fachada de 20th Century Fox. La secuencia se detiene para mostrar que se encuentra deteriorado — como luego de una larga lucha — pero después, detalla lo asombroso. Hay un cartel que indica claramente, que Disney acaba de comprar el estudio. Lo que es mucho más exacto, que todas las divisiones de la compañía, están bajo el control de La casa del Ratón Mickey.

Al momento del estreno del programa, era por completo impensable una fusión semejante. Fox atravesaba uno de sus mejores momentos y Disney se recuperaba de una larga sucesión de fracasos. Por lo que el anuncio sorprende por su carácter inexplicable.

Especial de Noche de Brujas XIX

Este especial es lo bastante singular para hacer correr ríos de tinta a los que están convencidos, del fenómeno de predicción de Los Simpson. No solo tiene uno, sino dos vaticinios. Tanto el uno como el otro, sorprenden por su exactitud en temas que, por entonces, no tenían relevancia. O de tenerla, no había una manera real que pudieran formar parte del argumento de la serie.

La primera tiene relación con el primer corto de la celebración de Halloween de la producción. El guion de Matt Warburton, describe como Homero, mata a celebridades para explotar su imagen como un carísimo souvenir después de su deceso. Lo extraño, es que el giro se asemeja a la polémica actual por el uso de inteligencia artificial para llevar al cine, secuencias con estrellas fallecidas.

La otra predicción es más sutil, pero un poco más grave. La escena inicial muestra a Homero teniendo problemas para ejercer su derecho al voto. Eso debido, a las máquinas de votación, que le impide seleccionar al candidato de su preferencia. Un hecho que ocurrirían en la vida real en el año 2012.

Futudrama

La tecnología de impresión 3D revolucionó la forma en que una imagen puede convertirse en un objeto tridimensional. Sin embargo, aunque parezca un hecho futurista, que nadie podía prever años atrás, ya Los Simpson dieron indicios de que podía ocurrir. Eso, como no podía ser de otra forma, en uno de sus argumentos más conocidos.

En Futudrama (que además incluye a Bender de Futurama), Marge toma una fotografía, la introduce en un aparato y de inmediato, obtiene una copia física. Lo más intrigante, es que todo el proceso es virtualmente idéntico al que se usa en la actualidad. También, añade una de sus características más conocidas: la de crear el objeto de forma muy parecida al original, con algunos problemas de diseño. Lo que ocurre a Marge con su extraña pieza de repostería. Se ve idéntico a un pastel, pero su sabor no es ni remotamente parecido a uno.

La prueba de paternidad de Homer

Una predicción más cerca de la tragedia que del humor, fue la que los fanáticos aseguran realizó el capítulo diez de la temporada 17 de la serie. En la trama escrita por Joel H. Cohen, Homero encuentra a un hombre que está convencido, es su padre biológico. Entre las diversas actividades que realizan para conocerse mejor, está la de sumergirse en las profundidades del océano. Todo, en medio de lo que podría dar como resultado el hallazgo de un viejo tesoro en el fondo marino.

Lo que comienza como un recorrido divertido en una cápsula acorazada, termina en una tragedia. Lo adivinaste: idéntica en varios sentidos a la ocurrida con el sumergible que transportaba a cinco pasajeros hacia el casco hundido del Titanic. Una prueba más de la singular conexión que parece tener una de las producciones más longevas de la televisión y la cultura de masas.

