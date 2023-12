James Gunn tendrá la titánica labor de reiniciar el Universo Extendido de DC (DCEU) de la mano de Superman: Legacy, y en las últimas horas ha dejado algunas definiciones importantes sobre la actualidad del mundo cinematográfico. El guionista y cineasta se mostró especialmente crítico del exceso de cameos y lo calificó como "de lo peor" que existe en las películas de superhéroes.

A través de su cuenta en Threads, James Gunn defendió la elección de introducir un gran número de personajes en la película del Hombre de Acero que se estrenará en 2025. Así mismo, descartó que el uso de múltiples héroes y villanos en el largometraje corresponda a apariciones breves o que busquen potenciar el fan service. Y allí fue donde descargó su malestar por el despilfarro de cameos que se ha vuelto recurrente en este tipo de propuestas.

Al interactuar con sus seguidores sobre el calibre de Superman: Legacy en términos de reparto, el director fue contundente. "No es una película grande, al menos en términos de elenco. Es normal que las películas con un único protagonista principal tengan otros personajes. Es mucho menos usual que no sea así", argumentó.

Ante este comentario, otro usuario felicitó a James Gunn por no incluir personajes por solo 10 segundos para congraciarse con el público, a lo que el líder de DC Studios respondió: "A eso yo lo llamo 'porno de cameo' y ha sido uno de los peores elementos del cine de superhéroes reciente. Si un personaje aparece en la película, debe existir una razón a nivel argumental para que esté allí".

James Gunn quiere acabar con el exceso de cameos en las películas de superhéroes

Dicho esto, James Gunn aclaró que su postura no implica que no vaya a utilizar cameos en Superman: Legacy u otras películas futuras de DC. Sin embargo, el guionista y director dejó en claro que debe existir una fundamentación para que las apariciones breves de ciertos personajes ocurran.

"No me importan los cameos reales, si ofrecen un vistazo rápido, un momento o un huevo de pascua. Lo que me molesta es cuando destrozan una historia elegante para introducir personajes con calzador. No están ahí porque la historia lo requiera, sino por alguna otra razón", explicó, y agregó: "Están bien si no interrumpen la historia. Es la inventiva de la trama la que se desarrolla a partir de un cameo, no el cameo en sí mismo".

Los comentarios de James Gunn ya generan mucho ruido, puesto que las películas de superhéroes han utilizado los cameos hasta el hartazgo. En el caso de DC, el tratamiento de este recurso ha sido bastante más burdo que en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y el fracaso de sus más recientes producciones ha profundizado el malestar de los fanáticos ante su mal aprovechamiento.

Entre los casos más notorios de cameos sin sentido están los del Detective Marciano y Slade Wilson en el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, y los del Superman de Nicolas Cage y el Bruce Wayne de George Clooney en The Flash, por solo mencionar algunos.

Ya veremos cómo aborda esta cuestión el propio James Gunn una vez que Superman: Legacy llegue a los cines en 2025. Vale mencionar, además, que el propio cineasta ha ratificado en Threads a los artistas que ya tienen roles confirmados en esa película. Estos son: David Corenswet (Superman/Clark Kent), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), María Gabriela de Faría (The Engineer), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Edi Gathegi (Mister Terrific), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner) y Anthony Carrigan (Metamorpho).

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente