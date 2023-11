Que The Flash fue uno de los grandes fiascos del cine de superhéroes de 2023, no es novedad. La película de Andy Muschietti afrontó múltiples problemas durante su rodaje, en especial por las polémicas que rodearon a Ezra Miller; pero también recibió múltiples críticas por su mediocre guion, pésimos efectos visuales y el descarado uso del fan service en el tercer acto. Es en este último punto donde sobresale Nicolas Cage y su cameo como Superman.

La aparición del actor como una versión alternativa del Hombre de Acero, luchando contra una araña gigante, fue un guiño a Superman Lives, el frustrado proyecto de Tim Burton de los años noventa. Sin embargo, Nicolas Cage le confesó a Yahoo Entertainment que su participación real en el largometraje no se pareció en nada a lo que finalmente se vio en pantalla.

El ganador del Oscar a mejor actor por Leaving Las Vegas reconoció que estuvo en el set de rodaje, pero dio a entender que en ningún momento se le informó que su escena incluiría esa peculiar batalla.

"Primero que nada, estuve en el set de filmación. Le dedicaron mucho tiempo a crear el traje [de Superman]. [...] Lo que se suponía que debía hacer era, literalmente, estar parado en una dimensión alternativa, por así decirlo, y presenciar la destrucción del universo. Kal-El estaba siendo testigo del fin de un universo, y con el poco tiempo que tenía, puedes imaginar lo que eso significaría en términos de lo que podría transmitir. No tenía diálogo [así que debía] transmitir la emoción con mis ojos. Entonces eso hice. Estuve en el set unas tres horas", explicó Nicolas Cage.

Pero cuando el actor vio The Flash, se topó con una escena completamente diferente. "Cuando fui a ver la película, me encontré luchando contra una araña gigante. Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice. No creo que hayan usado IA, pero sí efectos visuales para rejuvenecerme y hacerme pelear contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí", aseveró.

Nicolas Cage y su cameo como Superman en The Flash

Nicolas Cage, durante la prueba de vestuario de 'Superman Lives'.

El tono de los comentarios de Nicolas Cage sobre su cameo como Superman en The Flash deja en claro una cierta desazón sobre el resultado final. "No creo que hayan usado inteligencia artificial, pero hicieron algo con eso [por los efectos visuales] que estuvo fuera de mi control. Fui a grabar una escena por una hora, como mucho, usando un traje y viendo la destrucción de un universo, y tratando de transmitir los sentimientos de pérdida, tristeza y terror en mis ojos. Eso fue todo lo que hice", agregó.

Pese a todo, Nicolas Cage optó por no polemizar con respecto al trabajo de Muschietti en The Flash. "Creo que Andy es un director formidable. Es una gran persona y un gran director, y me encantaron sus dos películas de It. Son buena gente, tanto él como su hermana", enfatizó.

Así mismo, destacó que su cameo como Superman en The Flash sirvió para hacerle justicia al traje diseñado por Colleen Atwood para el largometraje de Tim Burton: "Creo que le dio a ese hermoso traje de Colleen Atwood la oportunidad de ser visto. Eso me hizo muy feliz, porque ella le dedicó mucho empeño".

Vale recordar que Atwood iba a ser la encargada del diseño de vestuario de Superman Lives, hasta que la producción se canceló. La reconocida diseñadora, quien luego ganó 4 premios Oscar, siempre se lamentó por lo sucedido con el frustrado filme de Tim Burton. En su momento reconoció que el traje de Superman para Nicolas Cage fue el único que no pudo completar en su carrera, porque el estudio le bajó el pulgar a la película el mismo día en el que hicieron las pruebas de cámara.

