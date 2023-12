Durante noviembre te dimos a conocer que, de acuerdo a un reporte de Deadline, en DC Films ya habían elegido al actor que interpretará Lex Luthor en Superman: Legacy. Pues bien, hoy el mismísimo James Gunn, director del filme, confirmó a través de Threads que Nicholas Hoult dará vida al legendario villano.

"Sí, finalmente puedo responder. Nicholas Hoult es Lex Luthor en Superman: Legacy, y no podría estar más feliz" James Gunn.

El cineasta añadió que ya se ha reunido con el actor para hablar sobre cómo pueden darle un giro al personaje respecto a lo ya visto en otras producciones del hombre de acero. "Anoche salimos a cenar para celebrar y discutir cómo podemos crear un Lex que sea diferente a todo lo que hayas visto antes y que nunca olvidarás."

James Gunn reconoce que estaba al tanto de los rumores en torno al papel de Hoult en Superman: Legacy. Sin embargo, en ese momento no podía pronunciarse porque la negociación todavía estaba en marcha. "'Pero, James, escuchamos sobre esto desde hace semanas, ¿por qué no nos dijiste que era verdad?' Porque, aunque lo estábamos discutiendo, no fue definitivo hasta hace un par de días y no quería decirles algo que no fuera seguro", agregó.

Así pues, Superman: Legacy ya tiene a su tríada de actores protagonistas. Recordemos que también está confirmada la participación de David Corenswet como Clark Kent, mientras que Rachel Brosnahan encarnará a Lois Lane. Evidentemente, otros intérpretes, en roles secundarios, se irán sumando al reparto con el paso de los meses

Superman: Legacy ya tiene a su Lex Luthor

El estreno de Superman: Legacy está previsto para el 11 de julio de 2025. Por lo tanto, su rodaje debe iniciar, sí o sí, en algún punto del próximo año.

Para DC Films y Warner Bros., Superman: Legacy será clave sus planes a futuro. ¿Por qué? Porque dará comienzo a la reconstrucción del Universo Extendido de DC. Bajo el liderazgo de James Gunn, la mente maestra detrás de Guardianes de la Galaxia y pieza fundamental del Universo Cinematográfico de Marvel, esperan encontrar un camino de éxito, uno que nunca han encontrado en el pasado. Tristemente, la historia reciente de DC en la pantalla grande tiene múltiples fracasos.

Ni siquiera somos capaces de imaginar lo catastrófico que puede ser para Warner si Superman: Legacy no consigue sus objetivos en la taquilla. Por lo tanto, una vez que vea la luz en los cines, tendrá todos los reflectores encima.

De momento, los fans de DC tienen todas sus esperanzas puestas en el trabajo previo de James Gunn. Tras su exitoso paso por el Universo Cinematográfico de Marvel, no tardó mucho en poner orden en DC. El escuadrón suicida y Peacemaker dejaron en evidencia la capacidad del cineasta para lograr grandes cosas. En medio del desastre, nos entregó dos producciones bastante entretenidas. Esperemos que Superman: Legacy cumpla con las expectativas…

