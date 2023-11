Finalizada la huelga de actores, las grandes producciones de Hollywood trabajan a todo vapor para recuperar el tiempo perdido. En el caso de Superman: Legacy, la película que reiniciará el Universo Extendido de DC de la mano de James Gunn, ya se habría concretado el casting de Lex Luthor.

Según reporta Deadline, el histórico archienemigo del Hombre de Acero será interpretado por Nicholas Hoult. Si bien Warner Bros. no ha confirmado la noticia, el citado medio da por hecha la selección del actor británico de 33 años.

Si la información es certera, Hoult se sumará a Superman: Legacy como el principal antagonista de David Corenswet, quien ya ha sido confirmado en el rol de Clark Kent/Superman. El artista se convertirá en la cuarta encarnación de Lex Luthor en las producciones cinematográficas live-action de DC.

Recordemos que Gene Hackman dio vida al villano en Superman (1978), Superman II (1980) y Superman IV: The Quest for Peace (1987). Kevin Spacey, en tanto, se hizo cargo del rol en Superman Returns (2006), mientras que Jesse Eisenberg lo interpretó en el Snyderverse; primero en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y luego con un cameo en la escena poscréditos de Justice League (2017).

Nicholas Hoult será Lex Luthor en 'Superman: Legacy'

Con la llegada de Nicholas Hoult como Lex Luthor, Superman: Legacy continúa expandiendo su reparto. Además de Corenswet como el Hombre de Acero, James Gunn ha elegido a Rachel Brosnahan como Lois Lane. Así mismo, Nathan Fillion sería Guy Gardner, de los Green Lantern Corps, mientras que Edi Gathegi e Isabela Merced estarían confirmados como Mr. Terrific y Hawkgirl, respectivamente.

Pero Luthor estaría lejos de ser el único villano de Superman: Legacy. Días atrás se conoció que la actriz venezolana María Gabriela De Faría se sumaría como Angela Spica/The Engineer. Y también se especula con una posible aparición de Queen Bee (Abeja Reina), la monarca de Bialya, una nación ficticia de Oriente Medio.

De todos modos, lo último hay que tomarlo con pinzas. En los últimos días, el propio James Gunn desmintió el rumor de que el conflicto central se desarrollara en Oriente Medio. Así que, si bien Superman: Legacy no sería una historia de origen convencional, su argumento no se alejaría demasiado de Metrópolis.

Un dato curioso sobre el casting de Nicholas Hoult como Lex Luthor es que, si bien habría sido la opción número 1 de James Gunn para el rol, también habría estado en la consideración para interpretar a Superman. De hecho, The Hollywood Reporter afirma que fue uno de los "finalistas" para el papel, aunque finalmente perdió con David Corenswet.

Además, el británico dará el salto de Marvel a DC. No olvidemos que Nicholas Hoult fue Hank McCoy/Bestia en cuatro películas de la franquicia X-Men. Su primera aparición fue en First Class (2011), y repitió en Days of Future Past (2014), Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019).

Superman: Legacy será la primera gran apuesta con James Gunn en el rol de co-CEO de DC Studios junto a Peter Safran. La película reiniciará los eventos del Universo Extendido de DC y apuesta a presentar una estética más comiquera y bastante alejada del tono oscuro de las producciones de Zack Snyder. Se estrena el 11 de julio de 2025.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente