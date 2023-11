Superman: Legacy es la gran apuesta de DC para reiniciar su universo cinematográfico de la mano de James Gunn. Los detalles sobre la película son escasos, al menos en materia de argumento, pero el director y guionista aprovechó para desmentir uno de los rumores más fuertes en circulación.

En las últimas horas, el cineasta compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se podían ver múltiples referencias al Hombre de Acero en la oficina de producción de Superman: Legacy. En los comentarios, Gunn respondió algunas preguntas de sus seguidores y descartó una de las especulaciones más importantes sobre el guion del filme: que parte de las acciones se desarrollarán en Oriente Medio.

"Por favor, dinos que el rumor del arco [argumental] sobre una 'amenaza terrorista en Oriente Medio' no es cierto", le menciona un fanático. Sin titubear, James Gunn responde: "No es cierto". Si bien el realizador no brindó más detalles, le puso punto y final al rumor de que el conflicto central pudiera desatarse fuera de Metrópolis.

James Gunn desmiente que 'Superman: Legacy' aborde un conflicto en Oriente Medio.

En agosto pasado comenzó a circular una versión de que, supuestamente, Superman: Legacy introduciría a Queen Bee (Abeja Reina) como una de las antagonistas. Merced a ello, parte de los eventos sucederían en Bialya. Dicha nación ficticia de Oriente Medio tiene mucha historia en los cómics de DC y es, de hecho, el hogar de la citada villana.

Tengamos en cuenta que el guionista y director ya había confirmado que Superman: Legacy no sería una historia de origen. Por ende, la posibilidad de que el conflicto central estuviera alejado de las tramas convencionales del Hombre de Acero no parecía descabellada. Máxime, considerando que James Gunn apuesta a darle a la película un tono más comiquero y menos oscuro, en comparación con las producciones del Snyderverse.

Superman: Legacy no se alejaría de Metrópolis

Los comentarios de James Gunn parecen dejar establecido que la línea argumental más importante de Superman: Legacy no se alejará de Metrópolis. Dicho esto, no está claro si la posible aparición de Queen Bee (Abeja Reina) se ha descartado por completo, o si aún existen posibilidades de verla en la película.

Otro rumor de Superman: Legacy que ganó tracción con la reciente publicación de Gunn n Instagram, se relaciona con el diseño del traje de Superman. Las imágenes que se ven en la foto muestran al superhéroe utilizando su ropa original, con los emblemáticos calzoncillos rojos. Esto ha disparado un sinfín de comentarios en redes sociales, considerando que las adaptaciones recientes —tanto en cine como en TV— han omitido esa pieza de indumentaria.

La última vez que vimos a Superman usando calzoncillos rojos en una producción live-action fue en Superman Returns (2006), de la mano de Brandon Routh. Previo a ello, fue en la saga protagonizada por Christopher Reeve. Tanto la versión de Henry Cavill en el Snyderverse, como la de Tyler Hoechlin en Superman & Lois usaron un traje completamente azul. ¿Será que David Corenswet traerá de regreso la estética original del Hijo de Kriptón a la gran pantalla? Veremos.

Superman: Legacy ya se encuentra en producción, con miras a un estreno el 11 de julio de 2025. Además del citado Corenswet en el papel de Clark Kent/Superman, está confirmada Rachel Brosnahan como Lois Lane. Si bien el resto del reparto no está completamente definido, se menciona a Nathan Fillion como Guy Gardner, Isabela Merced como Hawkgirl y Edi Gathegi como Mr. Terrific.

