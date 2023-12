Cuando Elon Musk cerró la compra de Twitter en octubre de 2022, estaba claro que una buena parte de la inversión no provino de su bolsillo, sino de instituciones financieras que confiaron en que la red social, bajo el liderazgo del magnate, podría triunfar en el plano económico. Para desgracia de todos los involucrados, ese objetivo ha estado lejos, muy lejos de ser cumplido. Los bancos que aportaron su dinero están comenzando a preocuparse.

Desde que Elon Musk tomó el control de Twitter, posteriormente renombrada a X, una gran cantidad de anunciantes han abandonado la red social. Considerando que la mayoría de sus ingresos proviene de la publicidad, esa situación ha sido catastrófica para las arcas de la compañía. Y el director y propietario, en lugar de buscar soluciones convincentes para evitar la fuga, les dice que se vayan a la mierda.

Tarde o temprano, entonces, los bancos empezarían a hacer cuestionamientos, y ese momento llegó. De acuerdo al Financial Times, existe cierta preocupación entre los prestamistas porque, de momento, no les ha sido posible obtener una ganancia de su inversión. De hecho, si se deshicieran de ella —vendiendo su participación—, estarían perdiendo una cantidad estratosférica de dinero.

Y ojo, estamos siendo positivos suponiendo que existe alguna entidad interesada en comprar esa participación. No obstante… ¿Quién querría arriesgar su dinero en una compañía rodeada de tanta incertidumbre?

A pesar de lo anterior, Elon Musk les ha tranquilizado diciéndoles que no van a perder su dinero. En total, son 7 instituciones las que, durante una reunión privada, escucharon al dueño de X: Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho y Société Générale.

Un punto relevante del reporte es que Elon Musk, aparentemente, se ha visto obligado a calmar las aguas en más de una ocasión. Si esto es cierto, significaría que los prestamistas ya vienen externado su inquietud desde tiempo atrás. Después de todo, en 2024 se cumplirán dos años de la adquisición de Twitter, y el panorama no ha mejorado ni en lo más mínimo.

Los bancos siguen confiando en Elon Musk, por ahora...

La única buena noticia para Elon Musk es que estas instituciones todavía mantienen la esperanza de que la situación cambie para bien en los próximos meses. ¿La razón? En X siguen adelante con una estrategia de reducción de gastos, lo cual está ayudando a amortiguar el golpe por la caída de los ingresos.

Otro motivo que sostiene la confianza de los bancos es que Elon Musk, en el pasado, no ha quedado mal con inversionistas. El propio magnate sacó pecho en una entrevista con Axios: "Nunca he perdido dinero para quienes invierten en mí y no voy a empezar ahora".

Por ahora, entonces, los bancos siguen incluyendo su deuda asociada a X como parte de sus balances financieros. Están a la espera de que Elon Musk y sus dirigidos, incluyendo a la CEO de X, Linda Yaccarino, resuelvan el desastre. El problema es que cada noticia asociada al estado financiero de X tiende a ser peor que la anterior…

