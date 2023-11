Hoy en día, es fácil criticar el cine de superhéroes. La caída del Universo Cinematográfico de Marvel, aunado a los constantes fracasos de DC, han provocado que los detractores tengan suficientes argumentos para defender sus opiniones. Aunque muchos consideran que el género debe tomarse un descanso, Christopher Nolan, uno de los cineastas más respetados y reconocidos de los últimos tiempos, considera que las franquicias blockbusters son muy necesarias en la industria cinematográfica.

Gran parte de la carrera de Christopher Nolan se ha distinguido, principalmente, por películas originales que no se extienden más allá de una única entrega —exceptuando The Dark Knight, por supuesto—. Sin embargo, el británico cree que las franquicias, esas cuyo propósito es ofrecernos múltiples largometrajes a lo largo de los años, son las que mantienen sano a Hollywood en el ámbito económico.

Vale, en la parte narrativa y de calidad, pueden tener sus bajones, como está sucediendo ahora con el cine de superhéroes. No obstante, el hecho de integrar historias o personajes ampliamente populares es suficiente para atraer a una gran cantidad de público. Y, por consiguiente, generar ingresos masivos en muchos casos.

Esa fuente monetaria, según comentó Christopher Nolan en una entrevista con AP, no solo sostiene miles de empleos en el sector, sino también da origen a muchos otros filmes. Los suyos son un excelente ejemplo.

"Siempre hay un equilibrio en Hollywood entre títulos ya establecidos que pueden asegurar el retorno de la audiencia y darle a la gente más de lo que quiere. Siempre ha sido una gran parte de la economía de Hollywood, y eso permite pagar la realización y distribución de muchos otros tipos de películas." Christopher Nolan.

El cine de superhéroes es necesario, pero no hay que abusar de él

Aunque Christopher Nolan no está de acuerdo con detener los blockbusters de superhéroes, sí ve conveniente crear un balance entre películas originales y aquellas que pertenecen a franquicias. El cineasta afirma que la audiencia está interesada en seguir profundizando en historias ya conocidas, pero también en conocer propuestas nuevas.

"Siempre tiene que haber respeto por el deseo del público de algo nuevo. Sinceramente, una de las grandes emociones de ir al cine es ver el avance de una película de la que nunca has oído hablar o un tipo de película que no has visto. Un ecosistema saludable en Hollywood se trata de un balance entre las dos cosas y siempre lo será." Christopher Nolan.

Las palabras de Christopher Nolan, sin duda, están mejor pensadas que las de otros cineastas que atacan el cine de superhéroes cada vez que tienen oportunidad. No podemos olvidar que, en el pasado, figuras tan importantes como las de Martin Scorsese o Quentin Tarantino criticaron los largometrajes de Marvel. El segundo incluso llegó a decir que sus actores no son estrellas de cine.

Podremos estar de acuerdo o no con sus declaraciones, pero lo que no está a discusión es que estos proyectos, como bien explica Christopher Nolan, permiten financiar muchas otras películas. Son clave para que Hollywood, en la época actual, pueda subsistir. ¿Qué sucederá si el Universo Cinematográfico de Marvel comienza a fracasar una y otra vez en la taquilla? Ahí sí se encenderán las alarmas. No solo en Marvel Studios, sino en todo Disney.

