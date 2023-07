Luego de su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel, puede que Robert Downey Jr. se convirtiera en uno de los actores más populares de los últimos años en el cine. No es muy difícil imaginar que, debido a su fama y reconocimiento, incluso un espectador que no siguiera a esa franquicia podría hacer referencia a su interpretación como Tony Stark. Sin embargo, ahora que es parte del reparto de Oppenheimer, tiene a otro mega proyecto en mejor estima.

Durante la alfombra roja del estreno de la película, Robert Downey Jr. reflexionó de manera breve sobre el largometraje en relación con su carrera cinematográfica. Hay que considerar que no es ningún novato dentro de la industria. Recordemos, la primera producción, Pound, en la que participó data de 1970, cuando aún era un niño. Sobre la cinta dirigida por Christopher Nolan explicó: “Lo diré de manera rotunda: esta es la mejor película en la que he estado y no puedo esperar a que todos ustedes la vean”.

Robert Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss en Oppenheimer. Esta película cuenta la historia detrás de la creación de la primera bomba atómica. Desde hace meses, la cinta ha propiciado conversaciones por su estética, los recursos técnicos utilizados y el elenco que participa, con Downey Jr siendo uno de los que más ha llamado la atención.

En buena medida, esto tiene que ver con su apariencia en la cinta. Hay un cambio de imagen notable en relación con su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel. En la película de Nolan se muestra como un personaje más envejecido en relación con Tony Stark. Pero no solo se trata de esto. Oppenheimer también permitirá ver al intérprete en un registro muy distinto al del cine de superhéroes. En el papel de Lewis Strauss, su rol es dramático y no cómico. Strauss es una figura capital en la historia debido a su capacidad de moverse por distintas áreas de la sociedad y el poder del momento.

A esto se suma la propia trama de la película, que explora uno de los acontecimientos más aterradores de la humanidad. Entre la historia de fondo, la propuesta estética y técnica, es probable que Oppenheimer termine siendo una de las películas del año. Esa posibilidad también es factible debido a su elenco. Junto con Robert Downey Jr., están los siguientes actores: Cillian Murphy, en el papel de J. Robert Oppenheimer. A él lo acompañan Emily Blunt, encarnando a la bióloga Katherine; Robert Downey Jr., como Lewis Strauss; Matt Damon, siendo el general Leslie Groves, quien fue director del Proyecto Manhattan y Florence Puig, dando vida a la psiquiatra Jean Tatlock.

Oppenheimer se estrenará en cines el próximo 20 de julio de 2023.

