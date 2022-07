El Batman de Christian Bale será recordado durante mucho tiempo como uno de los reinicios de la franquicia más memorables y, de acuerdo con el actor, un momento que pudo catapultar las películas de superhéroes. En una entrevista con The Washington Post, el intérprete de Bruce Wayne ofreció algunos detalles de la trilogía de Christopher Nolan y cómo está relacionada con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Bale, quien interpreta a Gorr El Dios Carnicero en Thor: Love and Thunder, reveló que antes del rodaje de Batman Begins comentó a varios cómo sería el superhéroe. "Le diría a la gente que haríamos una especie de Batman para tomarse en serio", mencionó Bale. "Muchos se rieron de mí y dijeron 'bueno, definitivamente eso no va a funcionar'", dijo el actor.

Curiosamente, fue esa seriedad la que solidificó su interpretación como el Caballero de la Noche en la trilogía de Christopher Nolan. Cuando el director de Tenet tomó el proyecto, la franquicia estaba sin rumbo luego del descalabro de Batman y Robin. Tras dos películas de Joel Schumacher — quien se arrepintió de dirigirlas — el concepto de una película de Batman se apegaba a ese estilo goofy, tradicional de los films de superhéroes.

Es normal que la gente cercana a Christian Bale se riera y anticipara un fracaso. Afortunadamente no fue así, y tras el buen recibimiento de la primera película, The Dark Knight llegó para demostrar que un Batman serio era lo que más necesitábamos. La cinta con Bale y Heath Ledger recaudó más de 1.000 millones de dólares en taquilla y catapultó las películas de superhéroes que estaban por llegar.

¿La trilogía The Dark Knight de Batman puso en marcha el Universo Cinematográfico de Marvel?

The Avengers se estrenó en 2012, el mismo año que The Dark Knight Rises daba por concluida la trilogía de Christopher Nolan

De acuerdo con Bale, la trilogía de The Dark Knight fue un parteaguas para el Universo Cinematográfico de Marvel. "Es maravilloso ser parte de una trilogía que demostró que esas personas estaban equivocadas. No estoy seguro de si puso en marcha [el MCU], pero ciertamente ayudó en el camino", dijo.

Previo al éxito de The Avengers en 2012, las películas basadas en comics registraban ingresos decentes de taquilla, aunque nunca superaban los mil millones. The Dark Knight llegó a cambiar eso y su sucesora, The Dark Knight Rises, repitió la dosis. Tal vez es aventurado decir que el Batman de Christian Bale fue clave para el éxito de las películas de Marvel, pero influyó positivamente.

Ahora Bale se encuentra del otro lado, disfrutando las mieles del éxito gracias a su papel de villano en Thor: Love and Thunder. El actor no ha firmado más proyectos con Marvel y tampoco cierra la puerta a una nueva película de Batman, siempre y cuando se cumpla una condición. "Una buena historia es una buena historia. Una buena película es una buena película. Y un buen director es un buen director. Y estoy abierto a cualquiera de esas ideas”, dijo.