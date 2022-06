Christian Bale podría ponerse la capa de superhéroe nuevamente e interpretar a Batman, tal como lo hizo en la trilogía The Dark Knight. El actor, que debutará como villano de Thor: Love And Thunder en el Universo Cinematográfico de Marvel, no cierra la puerta a su regreso como el Caballero de la Noche, aunque para que esto ocurra tendrían que alinearse los astros y cumplirse una condición.

Durante una rueda de prensa de Thor: Love and Thunder, el actor respondió a ScreenRant que nadie le ha planteado una nueva película de Batman.

No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha mencionado. [...] De vez en cuando la gente me dice: "Oh, escuché que hubo un acercamiento y te lo ofrecieron". Y yo digo: "Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso".

Christian Bale dijo que la única condición para volver a interpretar al superhéroe sería si Christopher Nolan se lo pidiera.

Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: "Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacer eso. Y luego vayámonos. No nos demoremos demasiado". En mi opinión, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: "Sabes qué, tengo otra historia que contar". Y si quisiera contar esa historia conmigo, aceptaría.

Pese a que esta respuesta podría emocionar a los fanáticos que se quedaron con ganas de otra película de Nolan, las posibilidades de que esto ocurra son inexistentes.

Una película de Batman con Christian Bale y Nolan es casi imposible

Christian Bale en The Dark Knight

Christopher Nolan rompió con Warner Bros. hace un tiempo, cuando esta decidió estrenar Tenet en cines y HBO Max. La decisión no solo molestó a Christopher Nolan y otros cineastas, sino a productoras como Legendary Pictures, quienes se plantearon demandar a Warner si Dune y Godzilla vs Kong tenían estreno simultáneo en el servicio de video en streaming.

Tras la ruptura con Warner Bros, Christopher Nolan fichó en exclusiva con Universal Pictures y ya tiene planes de desarrollar más proyectos. Una nueva trilogía de Dark Knight o una película de Robin con Joseph Gordon-Levitt sería imposible. La única oportunidad de que Christian Bale vuelva a ser Batman sería a través del multiverso del Universo Extendido de DC.

Hace unas semanas se confirmó el regreso de Michael Keaton como Batman en Batgirl y la película en solitario de Flash. Warner está siguiendo los pasos de Disney y ya experimenta con el multiverso. En la serie de Flashpoint en los comics, Flash altera la línea del tiempo y crea un efecto dominó que afecta diferentes universos. Estos eventos sirvieron para que DC reiniciara todas sus historias, creando 52 mundos paralelos en Los Nuevos 52,

Christian Bale podría tener un cameo similar al de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. También es posible que el actor haya respondido de forma diplomática a la pregunta, ya que todos sabemos que Nolan no volverá a Warner y que The Batman de Matt Reves es una de las sorpresas más gratas tras la debacle del superhéroe en Batman v Superman y La Liga de la Justicia.