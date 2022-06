En Doctor Strange en el Multiverso de la locura de Sam Raimi, el multiverso es un hecho real. Tanto, como para que sea claro que la película no sólo explora el concepto, sino sus consecuencias más siniestras. En la serie Loki de Disney+, la idea se relacionaba con la condición del tiempo como contexto y la realidad, como incógnita. Poco después, Spider -Man: No Way Home de Jon Watts, analizó la multiplicidad de las dimensiones del espacio y sus variables. En ambas premisas, la percepción sobre el multiverso era un recorrido más o menos benigno a través de algo más elaborado. O en cualquier caso, un puñado de posibilidades que mostraron todas las regiones acerca de historias superpuestas entre sí.

Pero en la secuela de Doctor Strange, el multiverso se mostró como un territorio de pesadilla repleto de posibilidades aterradoras. Antes, el animado ¿Qué pasaría si...? ya había explorado acerca de la dualidad de la realidad. La condición que una sola decisión, cambia líneas temporales enteras y en especial, de elucubrar sobre el núcleo mismo de lo que consideramos conceptos absolutos. La serie antológica planteó la construcción del multiverso como un fractal de posibilidades intrincadas. Tanto, como para hacerse cada vez más amplio e infinito a medida que transcurren los episodios.

Pero ¿cómo analiza Marvel el multiverso en el cine? ¿Utiliza las mismas reglas que su versión en el cómic?; en realidad, el multiverso es un recorrido más especulativo que exacto, pero La casa de las ideas logró unificar algunos conceptos para crear varios puntos concretos. En especial, a medida que se hace más complicado, el modo en que impactará los argumentos de las futuras historias en pantalla. Te dejamos una guía para comprender las diferentes variables del tiempo, el espacio y la noción acerca de la realidad de Marvel. Un recorrido no sólo a través de su riqueza, sino también, la condición de las posibilidades que enlazan un sentido del caos — y sus consecuencias — más elaborado.

¿Cómo se define el multiverso en el Universo cinematográfico de Marvel? (no el cómic)

Según lo que planteó Ancestral en la primera película de Doctor Strange, el multiverso es infinito. Algo que coincide con el concepto que explicó de manera detallada El Que Permanece en la serie Loki de Disney+. Ahora bien, para comprender esta multiplicidad de estratos, es necesario comprender que no todo atañe a la realidad, el tiempo y las dimensiones. También implica mundos paralelos y líneas alternativas de tiempo.

¿En qué se diferencia cada uno de ellos? En algo básico: son diferentes manifestaciones de lo que el universo puede ser. Las dimensiones son planos de existencia por completo distintos al nuestro. Esto quiere decir, que cada línea temporal podría tener dimensiones distintas y propias. De modo que la realidad se desdobla en

Un mundo paralelo es una versión del lugar en que se habita, de modo que podría ser una versión virtualmente idéntica, pero con una diferencia sustancial. Desde las personas que le habitan a la forma en que ese mundo, está construido. Y pertenecen todos a la misma línea temporal — y dimensión — de manera que no pueden impactar entre sí o crear desastres específicos. “Este universo es solo uno de un número infinito. Mundos sin fin. Algunos benévolos y dador de vida. Otros llenos de malicia y hambre. Sitios oscuros donde los poderes más antiguos que el tiempo yacen hambrientos… y esperando”. La explicación que Ancestral brindó a Strange sigue vigente y también, es parte de la idea sobre los peligros que acechan al mundo mágico en Marvel.

Dimensión Astral

En Marvel, es la dimensión en la que el “alma” o identidad esencial se separa del cuerpo. Y es lo que un Maestro de las Artes Místicas puede hacer y provocar. La dimensión astral está alrededor de la tierra física y se accede a través de la magia y también, de antiguos hechizos. Es un plano de existencia diferente e independiente, que con frecuencia impacta en lo físico. En este espacio, el tiempo funciona distinto y de hecho, transcurre de manera por completo ajena a la forma en que lo comprendemos.

Marvel Studios

El plano astral, además, permite que un individuo pueda hacer múltiples acciones a la vez. Debido a que el tiempo no transcurre como en el plano físico, es un espacio ideal para adquirir conocimiento acelerado. Como en el caso de Doctor Strange en la primera película de su duología o la escena poscréditos de WandaVision.

Dimensión espejo

Es una dimensión, una copia exacta creada por magia de un mundo físico específico. “Siempre presente, pero no detectado”, explicó Ancestral en la primera parte de Doctor Strange. “El mundo real no se ve afectado por lo que sucede aquí”, añadió. Y de hecho, la película muestra como la dimensión espejo se utiliza para entrenar y contener peligros.

La dimensión espejo puede ser, también, un espacio de lucha controlado exclusivamente por el Hechicero. También, un campo de entrenamiento e incluso, una cárcel provisional. Lo que permite que sea un espacio personalísimo al que puede acceder el Maestro de Artes Místicas.

Dimensión Oscura

La dimensión oscura o infierno, contiene todos los mundos consumidos por Dormammu, el villano de la primera parte de Doctor Strange. De hecho, la trama de la película muestra la forma en que la tierra podría haber sido consumido por el peligroso espacio. Según la trama, es “un mundo más allá del tiempo” y, por lo tanto, uno en que la muerte no ocurre. También, es un tipo de energía tan poderosa com provocar cambios en otras dimensiones y sucesos de considerable envergadura.

Eso nos lleva Darkhold, el libro que formó parte de la trama de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Creado por Chthon a partir de la Dimensión Oscura, también es una puerta para acceder a sus secretos. Toda la información que contiene es también, parte de una manera u otra, del siniestro lugar.

Universos alternativos

En Marvel, el tiempo es un presente continuo y por siglos, controlado por la Time Variance Authority. Eso evitó que la línea de tiempo se fragmentara y se abriera en una dirección nueva, generando universos alternativos. Es decir, posibilidades que se ramifican en una experiencia completa, en simultáneo y de manera paralela a otra realidad específica. En Loki, cada un de las variantes del dios de la mentira, fue una intersección del tiempo y el espacio continuo.

En otras palabras, una decisión puede abrir la posibilidad de un universo alternativo y producir la condición de la existencia de otra realidad. Que fue, precisamente, lo que ocurrió en la serie de Disney+. Loki conoció a varias versiones de sí mismo, que habían emergido de la realidad, al tomar bifurcaciones del espacio y tiempo. De modo que un Loki que logró engañar a Thanos, creó una realidad alterna en que no moría. Y otro, que mató a Thor, otra por completo desconocida. Y quizás, Silvie el resultado de la decisión de Odín de adoptar a una niña en un lugar de un niño. Cada posibilidad abre un fractal universal de tiempo y espacio.

Los sueños en Marvel

En el Universo cinematográfico de Marvel, los sueños no son parte del subconsciente o algo semejante. En realidad, es una ventana fragmentada a lo que sea que esté haciendo una variante — una posibilidad convertida en realidad — de la persona que sueña. De hecho, no son visiones sino un vínculo de unión entre varias versiones de la misma criatura a través de realidades alternativas.

Por otro lado, el “deambular” es un estado onírico provocado por la magia que crea una conexión con otra variante. Y si los sueños muestran lo que vive cualquier versión en otro universo alternativo, el “deambular” supone el control. Precisamente lo que hizo la Wanda del universo 616 con la que custodiaban los Illuminati, en Doctor Strange y el Multiverso de la locura.

Plano ancestral (visto solo en Black Panther)

Se trata del plano en que las almas de los ancestros de un individuo — o pueblo — permanecen. Permite además la comunicación entre vivos y muertos. También, es un cúmulo de conocimientos y datos. De alguna otra forma, es un plano astral, pero en el caso de Black Panther, con un propósito específico.

En Black Panther, la manera de acceder al plano ancestral es a través de un ritual mágico y una pócima preparada específicamente para tal propósito. Lo que presupone que cualquiera podría lograr alcanzar el suyo, en las condiciones adecuadas.

La Duat (visto en Caballero Luna)

Según la diosa hipopótamo Taweret, después de la muerte “existen muchos planos interseccionales de conciencia sin ataduras”. El concepto se explotó en la serie Caballero Luna (Moon Knight) y sorprendió por su vastedad. También dejó entrever que la sustancia del plano, estaba creada por proyecciones de la mente del que se encontraba en él.

En el penúltimo capítulo de la serie, pudo verse a Marc Spector contemplar un paisaje plácido, semejante al plano ancestral de Black Panther. Solo que en este, nadie esperaba al antihéroe. La misma diosa aclaró que se trataba de un reflejo a lo que ocurría en la mente y espíritu del personaje.

Visiones de la piedra del alma

Cada vez que alguien utiliza la piedra del alma, puede ver una dimensión específica dentro de la gema. La misma que vio Thanos al usar la piedra. No hay muchos detalles sobre la peculiar dimensión. Más allá que se trata de una escena fugaz y potente que conecta con la psiquis de quien porta la piedra.