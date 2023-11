Buenas noticias para los usuarios del iPhone 14. Apple anunció la extensión del período de uso gratuito de Emergencia SOS, su servicio de conexión satelital, para quienes dispongan de alguno de los modelos de la línea de smartphones que se introdujo en 2022.

Específicamente, Apple ampliará el uso gratis de Emergencia SOS en los iPhone 14 por un año más. Recordemos que, en principio, esta característica se podría utilizar sin costo por dos años desde la activación del móvil.

Esto significa que, por ejemplo, quienes compraron un iPhone 14, 14 Plus, o 14 Pro/Pro Max ni bien se lanzaron, podrán utilizar Emergencia SOS sin tener que desembolsar un solo dólar o euro hasta 2025, cuando el período original caducaría antes de fines de 2024. Recordemos que esta opción se activó en Norteamérica y parte de Europa en noviembre de 2022.

Repito, esto es solo un ejemplo. En la letra pequeña del anuncio de Apple se menciona que la extensión de la prueba gratuita de Emergencia SOS se limitará a los iPhone 14 que se activaron en un país donde el servicio ya está disponible, antes de las 00:00 del 15 de noviembre, hora del Pacífico.

Esto significa que si compraste y activaste ayer un iPhone 14 en cualquiera de sus variantes en España, podrás utilizar Emergencia SOS sin pagar hasta el 14 de noviembre de 2026. Si compraste el smartphone hoy, o pensabas hacerlo en los próximos días, estarás atado a los dos años del anuncio original.

Por qué Apple extiende el uso gratis de Emergencia SOS en los iPhone 14

Apple no ha brindado una explicación precisa sobre el porqué de esta determinación en torno a su conexión satelital. No obstante, ya se especula con que pueda ser porque los de Cupertino todavía no han definido cuánto costará Emergencia SOS una vez que finalice el período gratuito. O aún no lo han informado al público, al menos.

Al ofrecer un año más sin costo en los iPhone 14, Apple tendría tiempo adicional para pulir los últimos detalles de su estrategia comercial. Como ya dijimos, con esta extensión, quienes compraron los modelos de 2022 cuando recién salieron a la venta, concluirán su período de prueba casi en simultáneo con los primeros usuarios de los iPhone 15. Es probable que para entonces Apple ya haya dilucidado por completo los precios. Y no sería extraño que los anuncie durante la presentación del iPhone 16.

Desde su activación, Emergencia SOS ya se ha utilizado con éxito en más de una oportunidad. En diciembre de 2022 se registró el primer caso de una persona que salvó su vida gracias a esta característica, tras quedar varada y sin cobertura en Alaska. En tanto que, este año, una familia recibió rescate durante los devastadores incendios de Maui gracias a la conexión satelital del iPhone 14.

Una apuesta muy importante

Apple está jugando fichas muy fuertes sobre esta utilidad. Recordemos que, a fines del año pasado, los de Cupertino invirtieron unos 450 millones de dólares en varias empresas dedicadas a la comunicación satelital. La más beneficiada fue Globalstar, que desarrollará y desplegará nuevos satélites para los de Tim Cook, y les cederá el uso del 85 % de su red actual y futura.

Días atrás, Emergencia SOS vio la caída de Snapdragon Satellite, que aparentaba ser su principal rival para llevar una función similar a móviles Android. Qualcomm decidió romper su contrato con la empresa Iridium, debido a la falta de interés de los fabricantes de smartphones de integrar esta tecnología. Por lo pronto, MediaTek sigue adelante para incorporar una opción similar en los teléfonos con su hardware.

