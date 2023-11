Menos de un año después de presentado, Snapdragon Satellite ha sido discontinuado. El servicio de conectividad satelital de Qualcomm, creado para rivalizar con Emergencia SOS de Apple, ni siquiera tuvo la oportunidad de debutar formalmente en el mercado antes de ser condenado al ostracismo.

Según informó Iridium, la empresa dueña de la red satelital sobre la que funcionaría el servicio, Qualcomm decidió romper el vínculo que las unía. La chipera de San Diego le notificó su determinación a comienzos de noviembre, aunque la finalización del acuerdo entre las partes será efectiva desde el próximo 3 de diciembre.

Lo verdaderamente curioso de esta historia es que Iridium no ha tenido pudor en reconocer que el fracaso de Snapdragon Satellite se produjo por la falta interés de los fabricantes de móviles. Así lo explicó la firma en un comunicado oficial:

"Las empresas desarrollaron y demostraron con éxito la tecnología [por Snapdragon Satellite]; sin embargo, a pesar de este éxito técnico, los fabricantes de teléfonos inteligentes no la han incluido en sus dispositivos".

Qualcomm, por su parte, le manifestó a CNBC que las marcas demostraron mayor interés en trabajar con soluciones satelitales estándar. Los de Cristiano Amon indicaron que, pese a la discontinuación de Snapdragon Satellite, esperaban seguir colaborando con Iridium en otros proyectos.

El fracaso de Snapdragon Satellite

Qualcomm presentó Snapdragon Satellite en los primeros días de 2023, durante el CES. El concepto del servicio era prácticamente idéntico al de Emergencia SOS, la alternativa de conectividad satelital que Apple había presentado en 2022 de la mano de los iPhone 14.

La intención era que la plataforma permitiera que cualquier usuario de un móvil Android con el hardware de Qualcomm pudiera conectarse a la red de Iridium en caso de sufrir un percance. Sin embargo, la estrategia de los californianos era todavía más ambiciosa. En el futuro pretendían ofrecer la posibilidad de enviar mensajes a través de esta vía, incluso en situaciones que no fueran de emergencia.

De acuerdo con Qualcomm, Snapdragon Satellite estaría disponible en smartphones que utilizaran un procesador Snapdragon 8 Gen 2 y el módem X70. La iniciativa se presentaba realmente atractiva, considerando que la mayoría de los móviles de gama alta que llegarían en los meses subsiguientes incluirían dichos componentes. No obstante, nunca prosperó.

Tengamos en cuenta, además, que la red satelital de Iridium es una de las más robustas que existe y funciona desde los años noventa. Así mismo, una ventaja que Snapdragon Satellite tendría sobre Emergencia SOS de Apple era que podía conocer la trayectoria de los satélites con varios meses de anticipación. Esto permitiría que los usuarios obtuvieran conectividad sin siquiera tener que apuntar su smartphone hacia el cielo.

Lo cierto es que la propuesta de Qualcomm no cuajó entre los fabricantes, y lo más probable es que no fuera por cuestiones técnicas. Si bien las empresas no se explayaron al respecto, los costes de implementación de Snapdragon Satellite tal vez fueran demasiado altos. Al menos en un principio.

Matt Desch, CEO de Iridium, se mostró decepcionado por la terminación del vínculo con Qualcomm. No obstante, remarcó que, pese al fracaso de Snapdragon Satellite, la tecnología tiene mucho que ofrecer al público. "Creemos que la dirección de la industria es clara hacia una mayor conectividad satelital en los dispositivos de consumo", aseveró.

