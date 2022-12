La conexión por satélite de los iPhone 14 y iPhone 14 Pro, característica también conocida como Emergencia SOS vía satélite, ha salvado la vida a un hombre que quedó varado en un lugar remoto —y sin cobertura— en Alaska, después de realizar un viaje entre dos localidades del estado.

El ciudadano, según un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Alaska, se dirigía el pasado 1 de diciembre de Noorvik a Kotzebue, dos ciudades del mencionado estado, en su moto de nieve. En un punto entre ambas ciudades, quedó atrapado —aparentemente por la nieve— sin poder comunicarse con los servicios de emergencia vía telefónica, por lo que activó la función de Emergencia SOS vía satélite con el objetivo de pedir un rescate.

La comunicación a través de esta característica disponible en los iPhone 14, que funciona gracias al Centro de Respuesta a Emergencias de Apple y que permite a los servicios de emergencias de los países en los que está disponible, comunicarse con el usuario sin dispositivos adicionales, permitió localizar vía GPS al hombre atrapado en Alaska y enviar a cuatro voluntarios a rescatarlo. No hubo que lamentar ningún herido.

Trabajando con los equipos locales de búsqueda y rescate, el Centro de Respuesta a Emergencias de Apple y el Coordinador de Búsqueda y Rescate del Municipio del Ártico del Noroeste, el NWAB SAR desplegó a cuatro buscadores voluntarios en el área de Nimiuk Point directamente a las coordenadas GPS proporcionadas por el Centro de Respuesta a Emergencias de Apple. El equipo de búsqueda de voluntarios localizó al hombre adulto y fue transportado a Kotzebue.

La función de conexión por satélite de los iPhone 14 salva su primera vida

Es la primera vez que hay constancia de una vida salvada gracias a la función de conexión por satélite de los iPhone 14 y 14 Pro. La característica, recordemos, fue anunciada el pasado mes de septiembre, junto al lanzamiento de los nuevos modelos, pero no se ha activado hasta hace unas semanas. Además, solo está disponible en determinados países. Entre ellos, Estados Unidos, Canadá, y próximamente en algunos países de Europa.

La función de conexión por satélite de los iPhone 14 y iPhone 14 Pro, eso sí, no está disponible en todo momento. Únicamente se activa cuando el dispositivo no tiene cobertura o no puede conectarse a ninguna red Wi-Fi. El usuario, además, debe realizar una serie de pasos previos antes de ponerse en contacto con los servicios de emergencia. Entre ellos, realizar una breve encuesta con preguntas sobre su estado o apuntar su iPhone hacia el satélite más cercano.