Con La caída de la casa Usher, Mike Flanagan completó su colección de antologías del género de terror. Lo que le permitió explorar en relatos clásicos literarios dedicados a lo espeluznante, desde ángulos por completo nuevos. Pero también, hizo algo más. Demostrar que el formato serializado es ideal para narrar historias que necesitan ser profundizadas con cuidado. Mucho más, cuando plantean a personajes complicados, escenarios distintos y al final, una exploración meticulosa acerca de la mente humana.

Por supuesto, no es el primer intento de llevar el miedo a nuevos espacios del lenguaje audiovisual. Durante la última década, los canales de cable y después, las plataformas streaming, han aprovechado el potencial de las series. Pero han sido las narraciones que cuentan lo terrorífico, una de las más beneficiadas. Desde adaptaciones de los libros más leídos, spin off de películas icónicas hasta personajes temibles convertidos en íconos de la cultura popular. Las series de terror demuestran que el género no para de crecer y además, intentar mostrar un rostro atractivo a una generación hipercomunicada y cínico.

Te dejamos cinco que puedes ver ahora mismo. De la versión más intrigante sobre una vieja casa embrujada hasta una antología que profundiza en el reconocido estilo de un director. La selección es ideal para un maratón, pero también, deja claro que las historia macabras, encontraron un buen lugar en los catálogos online. Quizás, el futuro del género.

La maldición de Bly Manor (Netflix)

La primera adaptación de Mike Flanagan para Netflix de una obra clásica, toma el libro de Shirley Jackson y lo convierte en una tragedia familiar. Pero a la vez, dota al terror barroco de la conocida casa envenenada por el mal, con un aire de drama. El resultado está más cerca del romance gótico que del terror contemporáneo, lo que le brinda un cariz por completo distinto a todas sus versiones previas.

Pero en especial, el realizador logró que cada uno de los nueve capítulos, sea un homenaje a la autora. Algo que no habría podido conseguir con un largometraje. La extraña narrativa de Jackson se adivina en los espacios claustrofóbicos que la cámara capta entre escenarios rojo carmesí.

Incluso los personajes, todos homenajes a diversos cuentos y relatos de la norteamericana, son una forma de entender mejor su legado literario. Con su aire elegante y narración que no deja cabos sueltos entre los dilemas morales que plantea, la serie es una de las mejores de la plataforma.

From (Max)

Con dos temporadas, la historia del pueblo que no permite que quienes lo habitan lo abandonen, se ha vuelto un suceso dentro del género del terror. En especial, por analizar a su premisa — un lugar condenado por una fuerza oculta que se manifiesta poco a poco — desde lo cotidiano.

Cada vez que la cae noche, los habitantes de un paraje anónimo de la Norteamérica profunda, deben enfrentarse a lo sobrenatural. De presencias aterradoras que se transparentan en espejos y ventanas a muertes violentas, envueltas en el enigma. From no ofrece explicaciones sencillas a su misterio y exige paciencia del público.

Pero el resultado vale la pena. Gradualmente — en especial, en su segunda temporada — la serie avanza hacia su misterio, mostrando el pasado y el presente a través de un solo hilo conductor. El mal que habita no solamente en las casas abandonadas, tétricas y desiertas. También, en los sobrevivientes, a lo que sea que las devastó por completo. Un enigma que la tercera temporada — todavía sin confirmar — intentará aclarar.

Evil (Movistar+)

La serie creada por Robert y Michelle King, replantea el terror por medio del escepticismo. Lo que la lleva a explorar en un terreno incómodo. ¿Qué hace que un evento inexplicable sea por necesidad sobrenatural o relacionado con lo místico? A partir de allí, la producción profundiza en la idea que cada circunstancia terrorífica, es, de hecho, una manifestación humana.

Por tanto, la trama se centra en científicos. En especial, en la psicóloga forense Kristen Bouchard (Katja Herbers), el ingeniero informático Ben Shakir (Aasif Mandvi). Juntos colaboran con el sacerdote católico David Acosta (Mike Colter) para investigar fenómenos paranormales, posesiones demoníacas y otros misterios, en busca de respuestas científicas precisas.

A lo largo de la serie, Kristen, David y Ben abordan casos intrigantes y perturbadores que desafían su comprensión del bien y del mal. La serie explora temas de fe, espiritualidad, ciencia y el poder de la mente humana, mientras los personajes se ven obligados a cuestionar sus creencias y enfrentarse a fuerzas oscuras que amenazan su cordura y su seguridad.

Marianne

(Netflix)

Ambientada en el pequeño pueblo ficticio de Elden (Francia), esta producción del escritor Samuel Bodin, es una mezcla entre folclore y mitología. Todo, analizado desde el ángulo del terror.

El argumento sigue a Emma Larsimon (Victoire Du Bois), una famosa escritora de novelas de género. Cuando regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, deberá enfrentarse a los demonios de su pasado y al espíritu maligno que ha estado acosándola.

A medida que Emma se adentra en la oscura historia del lugar en que nació, comprende que la ficción en sus novelas procede de los solitarios y lóbregos parajes en los que vivió. Que, además, los eventos sobrenaturales que enfrenta, tienen conexiones profundas con su propia vida. Emma se encuentra atrapada en una batalla entre la realidad y la ficción, mientras intenta salvarse a sí misma y a sus seres queridos de la influencia malévola de la entidad que la persigue.

Them

(Prime)

La antología de terror y drama psicológico, creada por Little Marvin, cuenta en dos temporadas, el racismo y sus consecuencias, desde un punto de vista alegórico. Por supuesto, utilizando el miedo como escenario.

El argumento se desarrolla en la década de 1950 y sigue a los Emory, una familia afroamericana de clase media. Henry (Ashley Thomas), Lucky (Deborah Ayorinde) y dos hijas, Ruby (Shahadi Wright Joseph) y Gracie (Melody Hurd), se mudan a un vecindario predominantemente blanco en Los Ángeles. Allí, comienzan a enfrentar la discriminación sistémica y la hostilidad de sus vecinos.

Pero también se enfrentan a fuerzas sobrenaturales y horrores psicológicos que amenazan su cordura y su unidad. La serie explora temas complejos como el trauma, la segregación y la violencia racial. Todo, a través de elementos de terror y suspenso.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro (Netflix)

En ocho capítulos, el conocido director mexicano recrea lo mejor de su estilo, a través de historias que reflejan sus obsesiones y argumentos favoritos. De lo sobrenatural al cósmico, el duelo y la humanidad de los monstruos, la serie es una recopilación de historias basadas tanto en argumentos originales como en adaptaciones.

Pero lo más resaltante, es la forma en que el realizador, logra que todos los segmentos de la antología, apunten a un mismo lugar. La manera en que el terror puede ser una forma de comprender el tiempo, la vejez, el amor, el bien y el mal.

