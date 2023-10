La caída de la casa Usher de Netflix no es la habitual adaptación de un cuento de terror. De nuevo, Mike Flanagan utilizó su fórmula favorita: la de reinventar la historia para una nueva audiencia. Ya lo hizo en sus trabajos previos. Con La maldición de Hill House, basada en la novela de Shirley Jackson, exploró en una perspectiva actual en las angustias morales de sus personajes. Por otro lado, La maldición de Bly Manor, reinvención de la trama de Henry James, se enfocó en la codicia, con un toque mundano, a pesar de su trasfondo sobrenatural.

Pero con esta adaptación del cuento de terror de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, el realizador dio un paso más. Tomó el relato de una condena familiar que se extiende por generaciones, para reflexionar sobre la ética y la responsabilidad cultural. Incluso, profundizó en la crisis de opiáceos que se debate actualmente en Estados Unidos para sustentar el argumento de su producción. El resultado es una serie más cercana a Succession que a un cuento de terror. Pero que, aun así, sostiene el sentido que Poe quiso brindar a su relato acerca de monstruos humanos destruidos por la ambición.

No obstante, con su adaptación de La caída de la casa Usher, Mike Flanagan también rinde tributo al legado del autor norteamericano a lo largo de los diez capítulos de la miniserie. Estas son todas las referencias a la obra de Edgar Allan Poe que puedes encontrar en cada episodio. Además, los guiños al cuento en que se basa y que incorporó al guion. Un homenaje tanto al escritor como a sus devotos lectores.

Primer episodio: Una lúgubre medianoche

En el primer capítulo de La caída de la casa Usher, la referencia más obvia, es, por supuesto, los nombres de los personajes. Roderick y Madeline Usher son los protagonistas de la historia original. De la misma forma que el argumento de la serie de Netflix, ambos viven en las ruinas de lo que fue una fortuna considerable.

También, el título del episodio se basa en el primer verso del poema de El Cuervo. Al otro extremo, el nombre de Verna (Carla Gugino), es un anagrama de la palabra cuervo, en inglés. Lo que queda claro, con la serie de representaciones simbólicas del ave que rodean a la misteriosa figura. Asimismo, la nieta de Roderick, Lenore, fue bautizada con el mismo nombre de la amada —muerta y fallecida — núcleo del tétrico poema.

Otra referencia incluye a C. Auguste Dupin, el detective en Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Rogêt y La carta robada. En la serie, Dupin (interpretado por el actor Carl Lumbly) es mucho más que un experto policial. También es el narrador que escucha la larga y terrorífica historia de los Usher, a punto de morir debido a las consecuencias de sus acciones.

Un guiño pequeño a los lectores, es el flashback de la resurrección de Eliza Usher (Annabeth Gish), que también ocurre en el cuento. Solo que en el original literario, es Madeline la que sufre el doloroso proceso.

Mike Flanagan homenajeó a Poe incluso en la música de la serie, lo hace utilizando el tema Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que hace alusión a la narración El barril de amontillado. En la narración, el personaje principal atrapa y mata a Fortunato. Este es el nombre de la compañía que dirige la familia en la trama. Por último, también hay tributos a la vida personal de Poe. La madre de los protagonistas se llama Eliza, como la del escritor.

Segundo episodio: La máscara de la muerte roja

El cuento original, que da título al capítulo, se reinventa para contar una historia contemporánea. Como se recordará, la narración contaba cómo el príncipe Próspero, se encerró en mitad de una plaga y dejó morir a sus súbditos, mientras disfrutaba de una especie de retiro hedonista, mitad orgía, mitad comilona interminable. Al final, la muerte, con una máscara roja, aparece y acaba por infectarle.

En este episodio de La caída de la casa Usher, Mike Flanagan transforma la premisa en la de un playboy que termina muerto por los desechos tóxicos que su familia no se encargó de tratar. El paralelismo es obvio, mucho más con Verna, vestida de rojo de los pies a la cabeza.

Pero las referencias no acaban allí. En un recuerdo, un Roderick más joven, interpretado por Zach Gilford, recita el poema entero de Annabel Lee. Este último, uno de los primeros éxitos de Poe como escritor.

Tercer episodio: Los crímenes de la calle Morgue

En esta oportunidad, el guion utiliza a los personajes del relato original, para centrar la atención en su moraleja sobre la codicia y la perversión. Camille L’Espanaye, personaje del cuento interpretada por Kate Siegel se convierte en una forma de entender los malos manejos de la empresa Usher. Y por supuesto, muere de la misma manera —o en una metáfora muy cruel— que la figura homónima literaria. Mutilada por un chimpancé violento.

El argumento, a la vez, no deja de recordar que este es el primer relato policiaco de la literatura. Dupin aparece en más de una oportunidad y es su voz, la que cuenta el suceso.

Cuarto episodio: El gato negro

Aquí las referencias son claras. Plutón es el gato —negro— de Napoleón Usher (Rahul Kohli). Pero en esta ocasión, en lugar de un asesinato y un arresto, la serie resume la narración en maltrato animal —atención a los sensibles al tema— y al final, una venganza poética.

Lo que añade al argumento, un sentido moderno acerca de prácticas científicas poco éticas y cómo, la maldad siempre termina por volver a las manos del villano. El tema principal de la premisa imaginada por Edgar Allan Poe.

Quinto episodio: El corazón delator

También basado directamente en el cuento de Edgar Allan Poe, este episodio de La caída de la casa Usher analiza el centro del relato desde el punto de vista de la bioética. Entre el asesinato de un testigo y la culpabilidad del personaje principal, la trama se desarrolla de manera idéntica.

Solo que en lugar del corazón palpitante de la víctima, es una válvula cardiaca. Esta se escucha hasta resultar enloquecedor y una señal del miedo convertido en moraleja.

Sexto episodio: Goldbug

La gran referencia en este episodio de La caída de la casa Usher un obsequio para lectores. La introducción de Arthur Gordon Pym (Mark Hamill), es una celebración a la obra de Edgar Allan Poe. Además de que el personaje lleva el nombre del protagonista de su única novela —La narración de Arthur Gordon Pym—, el episodio profundiza y resume la trama de la obra.

Un dato curioso que también incluye el capítulo, es que el alter ego de Verna, Pamela Clemm, lleva el apellido de la esposa del escritor. Por último, la dirección del personaje —1849 Reynolds Street— mezcla el año de la muerte del escritor con la extraña frase que gritó antes de morir.

Séptimo episodio: El pozo y el péndulo

Desde Verna recitando el poema que da título al capítulo, hasta incluir la trama del poema Berenice para la muerte de uno de sus personajes. Este es el episodio de La caída de la casa Usher más siniestro y el más cercano a la obra de Edgar Allan Poe.

A la vez, es el que recuerda que gran parte de la herencia del escritor, se encuentra en sus símbolos malsanos. Como la pérdida de los dientes, destino de una de las figuras principales de la trama.

Octavo episodio: El cuervo

Verna cita el poema de El Cuervo, de Edgar Allan Poe, por completo, cuando asesina a Lenore para, finalmente, acabar con el pérfido legado Usher. Pero en sí, todo el capítulo traslada la trama del poema y lo combina con el de La caída de la casa Usher.

Y es así como la escena final de La caída de la casa Usher es idéntica a la del cuento y con la misma connotación de la destrucción total de una familia condenada a la oscuridad por sus atrocidades.

