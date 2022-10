En From, de HBO Max, la oscuridad lo es todo. Es el límite que separa la vida y la muerte de los personajes. El momento en que los secretos más inquietantes se descubren y la frontera con los puntos más terroríficos de la historia se hace obvia. También, es cuando las criaturas temibles que habitan en el bosque que rodea al pueblo atacan. Como si eso no fuera suficiente, es también el punto en el que los mayores horrores emergen en los rostros más inesperados.

¿Se trata de un lugar fuera del tiempo y la realidad? ¿Un proyecto intencionado con un propósito aterrador? La serie juega con todos los escenarios posibles, pero hace énfasis en un punto. Lo que sea que ocurra, ocurre en la oscuridad, en la penumbra. Y se acentúa, precisamente, por el uso del recurso de lo nocturno como punto focal de la acción.

La producción ha sorprendido por su capacidad para usar los códigos del cine de terror para crear algo por completo nuevo. Basándose en la idea de un pueblo inexplicable del que no puede escaparse, el argumento explora también el terror primitivo. Desde el bosque aterrador que rodea a la población, hasta el uso de elementos naturales para dejar claro que el peligro está en todas partes. From logra construir un escenario en perpetua transformación, que, además, demuestra la habilidad del guion para narrar una historia impredecible.

Pero, a diferencia de otros relatos parecidos, el terror no se define de forma explícita, lo que ha resultado ser el mayor éxito de la trama. La serie avanza, poco a poco, en medio de datos sueltos que construyen un escenario cada vez más terrorífico. No obstante, no lo hace a través de los caminos habituales del género. Al contrario, la producción se toma una buena cantidad de tiempo para construir una atmósfera que sostiene la sensación de apremio.

Claro está, no se trata de la primera vez que una producción de terror usa un punto de vista semejante. Pero sí la primera de las ocasiones en que la atmósfera enrarecida, que se hace más violenta y brutal en la caída de la noche, tiene tanto impacto. ¿El motivo? Tres puntos centrales de la trama que utilizan la penumbra como idea específica para acentuar el dramatismo o el poder del relato.

Puertas abiertas en una historia siniestra

En From, una serie de criaturas monstruosas acechan. Pero no solo se esconden en la oscuridad. Además, obligan a decidir a los habitantes del pueblo sobre lo que deben hacer para sobrevivir. Una vez que cae la noche, tanto el lugar como sus alrededores se convierten en un espacio de peligro latente. También, en fuente de todo tipo de interrogantes.

¿Por qué funciona el servicio eléctrico si no hay ningún material de conducción dentro de los cables, vacíos en casas y calles? ¿Qué hace que algunos habitantes se transformen en auténticos monstruos al anochecer? La penumbra en From no es solamente una forma de generar tensión.

Esta permite recrear lo espeluznante de las condiciones que sostienen la historia. En las sombras, es mucho más evidente que el pueblo se sostiene sobre algún tipo de fenómeno inexplicable. Uno tan violento, brutal y total, que es capaz de cambiar la forma de percibir el tiempo y el espacio.

En la oscuridad se esconden las respuestas

¿Se trata de un suceso sobrenatural? En otras producciones, el uso de la oscuridad suele permitir que el elemento de lo inexplicable quede claro. Pero en From, lo extraño y lo singular alcanza otro nivel. Mientras varios personajes se esfuerzan por descubrir el motivo por el cual los aparatos eléctricos funcionan en condiciones imposibles, otros se enfrentan a vecinos transformados en terroríficas criaturas. Lo inquietante se manifiesta no por el hecho de las sombras — como suele suceder en películas de terror tradicionales —, sino a través de la oscuridad.

Mucho más, cuando la serie avanza hacia enigmas que también involucran la penumbra como una frontera física de algo terrorífico. En From todo tiene límites específicos. El pueblo impone — o lo que sucede en él — hasta qué lugar del bosque o de los caminos que lo rodean pueden llegar sus habitantes.

La oscuridad hace otro tanto. Una y otra vez, los personajes deben lidiar con la posibilidad de que las sombras no solo sean ausencia de luz. A la vez, cómo se manifiesta el fenómeno que sucede en el pueblo. Sin la luz del sol, los monstruos recorren las calles. Al mismo tiempo, las manifestaciones de lo terrorífico toman otro cariz.

From, un argumento basado en lo invisible

Buena parte del éxito de From procede de todo lo que el argumento insinúa pero jamás muestra. A pesar de ser explícito y, muchas veces, desconcertante en su violencia. Pese al despliegue de sangre, a los cuerpos destripados y a las señales de criaturas al acecho, el guion guarda con cuidado sus secretos. ¿Qué produce algo semejante? ¿Qué sostiene la cualidad de vórtice del extraño paraje que retrata From?

Cualquier huella de normalidad desaparece en la serie con la llegada de la noche. Poco a poco, la serie utiliza el juego del amanecer y la luz del día para proponer cierto ritmo en medio de sucesos en apariencia caóticos. Para plantear, incluso, que pudiera tratarse de una circunstancia provocada.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos como Matrix y Dune. Suscríbete a HBO Max y ahorra

De hecho, el final de temporada de From deja claro que no todo lo que ocurre en el pueblo es aleatorio. Más allá de la cuestión obvia de que la penumbra permite a las misteriosas criaturas al acecho ocultarse, la oscuridad es un mecanismo misterioso. Uno que podría ser la percepción más cercana al centro de los horrores que guarda el argumento de la interesante producción.