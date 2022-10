En la serie From, de HBO Max, la mirada a la normalidad es engañosa. En el pueblo anónimo en que transcurre el argumento, todo parece suspendido en un vacío atemporal. Las casas con aspecto tenebroso y decadente, los rostros cansados de los habitantes, el bosque a la periferia. Todos los elementos se enlazan en algo más amplio, singular y desagradable que poco a poco se entreteje fuera de la pantalla.

Quizás, uno de los puntos más intrigantes de la producción es la posibilidad de que lo terrorífico se esconda a simple vista, sin que pueda distinguirse de lo que lo rodea. Cada elemento en From está concebido como una trampa. Pero, a la vez, como un acertijo de piezas dispares que se construye poco a poco a medida que la historia avanza.

La premisa es, en apariencia, sencilla: el pueblo oscuro, silencioso e inquietante que la trama explora es un vórtice. Cualquiera que entre en él no podrá abandonarlo de nuevo. Sin duda, una versión de lo inexplorado en espacios temibles que ya se ha mostrado con frecuencia. No obstante, From toma la inteligente decisión de convertir su misterio en una circunstancia.

Lo hace al permitir a sus personajes probar los límites de esta frontera con lo desconocido. La forma en que se encuentran atrapados en medio de un fenómeno que tanto podría ser físico como por completo sobrenatural.

Un laberinto terrorífico que no lleva a ninguna parte

En From, el guion enlaza el tiempo y el miedo en una única línea de hechos escalofriantes. El bosque es un testigo engañosamente inofensivo de lo que rodea a cada casa y personaje. La oscuridad, un elemento que se convierte en una brutal percepción sobre la violencia. Pero, en especial, el aislamiento y la soledad son escenarios para un tipo de sucesos cada vez más brutales y sin explicación.

¿Qué provoca que una mujer anciana sea capaz de matar y destrozar como un depredador agresivo? ¿Qué hace que el pueblo entero esté cercado por un tipo de horror que fluye en el silencio como un hilo infeccioso de sucesos? Poco a poco, la producción muestra hasta qué punto lo invisible es una frontera, una condición del miedo enlazado con algo más temible.

From matiza el miedo desde la concepción de lo que podría ser una condena, incluso un suplicio. “Déjame entrar, estoy sola”, suplica la anciana que merodea en las ventanas al anochecer y que resulta ser una asesina violenta. ¿Qué la hizo así? ¿Qué provoca la irrespirable sensación de que el pueblo está rodeado por un círculo invisible de sucesos sangrientos?

La serie no disimula que su historia es brutal. Tanto como para que las escenas de gore incluyan paredes salpicadas de sangre y vísceras que se muestran de manera explícita. Lo que ocurre en el pueblo no se presta a segundas interpretaciones y es, de hecho, de una crueldad desconocida.

Pero, aunque el escenario cambia, se hace más oscuro, denso e irrespirable, no hay explicaciones. La premisa se mantiene en secreto, oculta. En el peor de los casos, como parte integral del pueblo, como península aislada del mundo que le rodea.

From, terrores inquietantes y sin nombre

De la misma forma que lo era la isla enigmática en la icónica Lost, parece fuera del tiempo y de la realidad. La circunstancia crea la posibilidad de que la gran pregunta de la narración sea de inusual sencillez para una puesta en escena compleja. ¿Qué se esconde en medio de las fachadas silenciosas, las ventanas cerradas y las calles desiertas de un pueblo cualquiera?

Con una mezcla entre el Salem’s Lot de Stephen King (al que referencia directamente) y un relato lovecraftiano, From es terrorífica en su sencillez. Para cuando el argumento encuentra su momento más oscuro y perverso, la serie llegó a un punto tenebroso, inclasificable. La lentitud de la cámara al moverse, la forma en que el guion relata, paso a paso, las muertes y la desesperación de las víctimas. Sea cual sea la respuesta al mal que acecha, la respuesta no es única. Es esa multiplicidad lo que convierte a la narración en una idea cada vez más monstruosa, abrumadora y, también, fascinante.

From lleva algunos meses en el catálogo de HBO Max, pero, quizás, de la misma forma que su historia, necesitó un tiempo para mostrar sus horrores. Convertida en un éxito súbito y en un fenómeno del género de terror, es una versión sobre el miedo que excede cualquier límite. Como el mundo diminuto y oscuro que esconde, es el anuncio de un nuevo tipo de discurso sobre el horror. Un tono misterioso que la serie deja claro en cada uno de sus capítulos.