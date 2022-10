En la serie de terror From, de HBO Max, nada parece estar muy claro. Por ahora, la primera temporada solo mostró la inquietante eventualidad de que el pueblo sin nombre, centro del argumento, es una trampa. Nadie que entra puede volver a salir. Y por si eso no fuera suficiente, hay criaturas inexplicables al acecho, brutales asesinatos e, incluso, el anuncio de que algo peor se esconde en el bosque.

No obstante, el argumento no se prodiga en explicaciones. En realidad, uno de los puntos más fuertes de la producción es su capacidad para guardar sus secretos. A lo largo de su primera temporada, From ha dejado algunas pistas no muy claras sobre lo que sea que está ocurriendo en la región. Pero ninguna parece ser lo suficientemente consistente para una conclusión. ¿Hay un elemento sobrenatural en todo lo que ocurre? ¿Una conspiración a gran escala? ¿Incluso, algo tan terrenal como un grupo de asesinos en un juego macabro?

Por ahora, From demostró que su principal fortaleza es su uso del misterio como contexto. Desde la inteligente concepción de entremezclar lo terrorífico con los conflictos más privados de los personajes. De modo que, descubrir qué ocurre en el centro del enigma de la serie se ha convertido en todo un reto. Te dejamos cuatro teorías probables de lo que puede estar sucediendo — o no — en la desconcertante historia de From.

From, sin nombre y sin tiempo

Por ahora, uno de los elementos más insólitos de la serie es que el pueblo, centro de la trama, engloba varios elementos desconcertantes. No por su naturaleza siniestra, sino porque carecen de sentido, incluso dentro de la trama. Primero, ningún habitante del pueblo puede pronunciar el nombre del lugar. En varios de los capítulos, los personajes intentan hacerlo y es evidente que una fuerza física inexplicable se lo impide.

Después está el hecho de que ningún lugareño es nativo de territorio. En otras palabras, todos los forzosos residentes proceden de diferentes puntos de Norteamérica. Lo cual deja entrever que el pueblo no es un espacio habitable, sino una eventualidad peligrosa que terminó por atraparlos a todos. Lo mismo ocurre cuando cada uno de los personajes intenta recordar desde hace cuanto tiempo se encuentran en el pueblo. Ninguno puede recordarlo o, en cualquier caso, determinar con precisión el punto exacto — el año o el mes — en que todo comenzó para ellos.

¿Quiere decir que el pueblo es un punto fuera de la realidad? Por supuesto, es evidente que algún tipo de fenómeno actúa en el pueblo de From. No obstante, la pregunta abarca varios puntos a la vez. ¿Se trata de una dimensión alterna, paralela, una versión del mundo tal y como lo conocemos? ¿Eso explicaría que nadie sea capaz de brindar un sentido físico a su existencia?

¿Un territorio inexplicable?

También está el hecho de que la mayoría de sus personajes admiten llegar desde vías, caminos rurales e incluso autopistas por completo distintas. Pero todos coinciden en haber visto exactamente el mismo escenario: los árboles caídos y el grupo de cuervos que sobrevuelan el cielo. ¿Cómo puede ser el pueblo un lugar equidistante a todos los parajes descritos por los recién llegados?

Más inquietante aún es la ausencia de datos concretos sobre el pueblo de From. Ni coordenadas, ni una ubicación específica o un punto temporal que permita deducir cuánto tiempo ha transcurrido desde que los habitantes llegaron a la región. Más allá, cuánto recorrieron antes de llegar. Por ahora, el único punto en común es que ninguno tuvo otra opción que llegar al pueblo. Y, después, permanecer en él.

Lo simbólico, punto clave en From

Buena parte del argumento de From está relacionado con los símbolos. Uno de los más importantes es el niño vestido de blanco que solo tres de los habitantes del pueblo han visto. Ahora bien, lo que sea que pueda provocar la visión, no solamente ocurre en el sitio, sino que forma parte de los recuerdos de sus personajes. ¿Se trata de un anuncio de algo más que vincula a los recién llegados con el territorio? Tampoco está muy claro el motivo por el cual todos los que terminan atrapados en el pueblo pueden ver una bandada de cuervos.

La cuestión va más allá. ¿Realmente se trata de cuervos? A la distancia, la silueta de los pájaros tienen una extraña forma, como si se tratara de algo parecido a una criatura viva, pero que no lo es. ¿Podría ser indicativo del poder real que actúa en el pueblo? Más singular aún, ¿podría ser una manifestación de lo que mantiene a todos sus habitantes encerrados en un límite específico del que no pueden escapar?

De ser así, en From, cada cosa que forma parte del paraje tendría — por necesidad — que estar relacionada con el poder que crea un límite fronterizo inexplicable. ¿Lo está? ¿Quiere decir eso, entonces, que el pueblo es un hecho artificial? Si varios de los protagonistas vieron al niño vestido de blanco y todos a los cuervos, ¿hay un punto en común entre ambas cosas?

Sin duda, el hilo conductor en From es lo inexplicable. Pero, en este caso, tanto la visión específica como las criaturas que sobrevuelan el lugar son puntos clave. ¿Podría ser el pueblo un fenómeno originado por algo más que un suceso terrorífico? ¿Un espacio de prueba para alguna anomalía física? El argumento sugiere que no todo lo que ocurre en el pueblo es casual. ¿Podrían ser los diferentes indicios de algo que incluye intervención humana?

Una misteriosa energía inexplicable

A pesar de no tener nombre o de que nadie pueda recordar con claridad cuanto tiempo lleva allí, el pueblo misterioso de From tiene servicio eléctrico. ¿Cómo es posible algo semejante? Varios de los personajes se lo han preguntado y, de hecho, han intentado resolver el misterio, sin lograrlo. Pero eso deja claro algo específico. Antes de ser el espacio atemporal e inclasificable que los atrapó a todos, el pueblo era un lugar corriente.

El pueblo cuenta con la infraestructura de un sistema de tendido eléctrico que señala que alguna vez lo hubo. No obstante, como comprobaron varios horrorizados residentes, los cables están vacíos.

Más inquietante aún es que no conducen a ninguna parte, aunque proporcionan energía a los electrodomésticos e, incluso, al alumbrado público. ¿Quiere decir que el pueblo fue transformado por un suceso mayor? ¿Que cada cosa que ocurre está emparentada con una transformación profunda y, por ahora, incomprensible?