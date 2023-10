El género de las docuseries, se ha convertido en uno de los más populares de la pantalla pequeña. No solo por combinar el documental con el formato seriado, lo que ya le aseguraría el éxito. También, por dedicar tiempo e investigación a todo tipo de temas, que de otra forma, no podrían explorarse en profundidad. Mucho menos, desde dimensiones y puntos de vista, por lo general poco comunes o que invitan a la reflexión del público. Lo cual lo convierte en una mezcla entre experimentación en la forma de narrar historias en diversos medios y profundizar en tópicos complejos de manera amena.

Una de las ventajas de las docuseries es que permiten un enfoque más exhaustivo y detallado sobre un punto polémico en particular. Al dividirse en episodios, pueden explorar múltiples aspectos, perspectivas y subtemas relacionados con el tópico de interés. Lo que permite ofrecer una experiencia más completa para el espectador. En especial, al lograr que cada episodio pueda brindar una dimensión nueva acerca de un tema que, de otra forma, no podría detallarse en su totalidad. Lo que proporciona un nivel de profundidad que un largometraje no puede ofrecer.

Un elemento que Disney+ tiene en cuenta al seleccionar contenido para su catálogo. Te dejamos cinco recomendaciones de docuseries que puedes ver ahora mismo en la plataforma. La selección abarca desde un recorrido por el mundo de la medicina veterinaria hasta el ámbito privado de una banda musical histórica. Todo, bajo el ojo exhaustivo que solo el género puede brindar.

Sala de Emergencia Animal

Especialmente dedicada a los amantes de la naturaleza y los defensores de a vida animal, la producción rinde homenaje al trabajo de médicos veterinarios. En particular, los de la Gulf Coast Veterinary Specialist, conocida como GCVS. La trama se centra en la forma en que la ciencia es capaz de ayudar a mascotas y fauna silvestre a mejorar sus condiciones de vida y salud.

Cada episodio presenta casos reales, que incluyen situaciones urgentes y otras, circunstancias poco comunes en la medicina dedicada a los animales. Los profesionales tratan a una amplia variedad de especies, desde perros y gatos, razas exóticas y de granja. El argumento muestra el proceso de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se lleva a cabo para salvar la vida y mejorar su salud.

Además de seguir a los veterinarios, la serie también destaca la relación entre los dueños de las mascotas y los médicos veterinarios. Por lo que muestra la preocupación y el vínculo emocional que existe cuando se trata de la salud y el bienestar de sus singulares pacientes . Un punto que pocas veces se destaca en producciones semejantes.

The Beatles: Get Back

La docuserie dirigida por Peter Jackson y compuesta por tres partes, explora el proceso creativo y la grabación del álbum Let It Be de The Beatles. Pero a diferencia del documental dirigido Michael Lindsay-Hogg, que también profundiza en la misma época, esta vez el tono es más amable y optimista. Con imágenes restauradas y remasterizadas, permite a los espectadores tener una visión más completa y detallada de la agrupación durante su última etapa de trabajo juntos.

La producción muestra a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras ensayan, componen y graban nuevas canciones para el álbum. También, muestra la evolución de las relaciones entre los músicos, sus interacciones creativas y los desafíos que enfrentaron en un momento especialmente duro de sus respectivas carreras.

Cada episodio ofrece una mirada íntima y auténtica a la vida de The Beatles como grupo. Además de las tomas de estudio, también se incluyen escenas de camaradería, discusiones sobre la dirección musical y actuaciones en vivo. Elogiada por su enfoque honesto y revelador, la serie ofrece a los fanáticos una visión única de la banda y su legado musical.

Becoming

Con la dirección ejecutiva de LeBron James, esta serie documental cuenta el trayecto de talentos deportivos y del mundo del espectáculo, para lograr el éxito. Pero el argumento no solo se enfoca en el triunfo personal y el reconocimiento público.

Como una crónica de las aspiraciones de artistas en diversas especialidades y deportistas de carrera, se trata también de un tributo a sus esfuerzos. Mucho más, cuando la mayoría de las figuras que forman parte de la serie, tuvieron que labrar su camino hacia el logro de sus aspiraciones desde el anonimato.

Cada capítulo muestra a una celebridad distinta, a partir de una perspectiva humana e íntima. Desde Ashley Tisdale hasta el rapero y actor Nick Cannon. La producción hace énfasis en el entorno y las relaciones familiares de estrellas que labraron su camino a través del trabajo duro y la convicción de encontrar un lugar en el que mostrar sus habilidades. Lo que convierte al argumento como una forma de profundizar en la esperanza de continuar a pesar de los obstáculos. Un mensaje que Becoming enfatiza en cada uno de sus episodios.

Secretos de la biblia con Albert Lin

La biblia es el libro sagrado de varias de las religiones monoteístas con mayor cantidad de miembros del mundo. Por lo que la serie documental que sigue al arqueólogo Albert Lin, es una mirada respetuosa a los hechos que relata. El científico explora y desentraña los misterios y secretos ocultos detrás de las historias y parajes más conocidos de las Escrituras católicas.

En cada episodio, Albert Lin se embarca en una aventura a través de diferentes regiones geográficas. Lo que lleva desde el antiguo Medio Oriente hasta sitios remotos y exóticos. Eso, con el objetivo de descubrir evidencias arqueológicas que respalden los relatos bíblicos. Además, que proporcionen una comprensión más profunda de la historia y la cultura de la época.

Del Éxodo, el Arca de Noé a la vida de Jesucristo, entre otros. A través de la investigación en terreno y la colaboración con especialistas en varias ramas de la ciencia, Albert Lin presenta una visión multidisciplinaria. A la vez, que una reflexión acerca de la forma en cómo comprendemos la historia en la actualidad.

Ed Sheeran: La suma de todo

El cantante Ed Sheeran se ha convertido en una celebridad conocida no solo por su talento, sino también, por su curiosa forma de ver el mundo. Algo que esta docuserie profundiza y en la que permite conocer mejor el entorno del artista, sus fuentes de inspiración e interpretación sobre la música.

En esta ocasión, además, se profundiza en cómo la pandemia y sus consecuencias, afectaron al cantante en más de una manera. Más allá de las implicaciones de la cuarentena y el aislamiento, el documental analiza la presión por crear en medio de una situación de emergencia. Lo que, junto a un apartado visual brillante y un argumento que recoge los testimonios de parientes y amigos, brinda una perspectiva privilegiada de la vida del cantautor.

