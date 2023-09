Marvel Studios continúa preparando el fin de fiesta de su Saga del Multiverso con Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars. Ambas películas pondrán el broche final a la fase 6 y, con ella, a toda la historia sobre el multiverso, tema central de la franquicia desde hace 3 años. Y todo apunta a que la compañía ya habría encontrado al director que se encargará de la última de ellas.

El insider MyTimeToShineHello ha asegurado en su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter), que Sam Raimi es la opción principal para hacerse con el trabajo. El aclamado director de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire regresó a Marvel con Doctor Strange en el multiverso de la locura. La cinta es una de las mejor consideradas por crítica y público en los últimos años de la saga.

Por ello, desde el estudio han decidido volver a contar con él para hacerse cargo de Avengers: Secret Wars, la sexta película de Los Vengadores. Un movimiento muy importante, dado que hasta ahora el director (o directores) que han dirigido una película sobre los héroes más poderosos de la Tierra han repetido también en la siguiente. Así, Joss Whedon dirigió Los Vengadores y La era de Ultrón, mientras que los hermanos Russo hicieron lo propio con Infinity War y Endgame.

Sources confirmed that Sam Raimi is Marvel's top choice to direct Secret Wars pic.twitter.com/Gf0hZYpEKn — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 6, 2023

Al parecer, Marvel romperá con esa tradición, toda vez que Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) será quien presumiblemente dirija The Kang Dynasty. La compañía habría llegado a la conclusión de intentar fichar a Raimi poco después de despedir a los guionistas de ambos filmes. Jeff Loveness ya no escribirá Avengers: The Kang Dynasty, y Michael Waldron tampoco será el encargado de Avengers: Secret Wars.

Avengers: Secret Wars, un reto familiar para Sam Raimi

La película de Secret Wars es una de las más ambiciosas de la historia de Marvel, lo que supone un gran desafío para quien finalmente tome los mandos de la dirección. Los fans llevan años desencantados con los nuevos planes de la compañía, pero todo podría arreglarse con un cierre a la altura de las expectativas para la Saga del Multiverso. Y lo cierto es que Raimi sería una opción muy coherente para hacerlo.

Por un lado, el cineasta ya está familiarizado con la temática multiversal después de haber llevado a la gran pantalla la segunda entrega de Doctor Strange. Además, en ella se presentaban algunos conceptos que serán fundamentales en Avengers: Secret Wars, como las incursiones, choques fatales entre universos. Por otro lado, Raimi podría dirigir de nuevo al personaje más querido de su filmografía.

Los rumores apuntan a que Avengers: Secret Wars unirá no solo a los protagonistas principales del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a los héroes de sagas anteriores. Sería el caso de los X-Men, de Los 4 Fantásticos... y de Spider-Man. Si se confirmaran las presuntas filtraciones, Raimi se reencontraría con el Peter Parker de Maguire. Un evento que, sin duda, llamará mucho la atención de los fans. Por ahora, eso sí, Marvel aún no ha confirmado ni que el actor vaya a regresar después de Spider-Man: No Way Home, ni que Raimi vaya a dirigir el filme. Avengers: Secret Wars se estrena en cines el 7 de mayo de 2027.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente