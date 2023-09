Llevamos bastante tiempo escuchando rumores sobre la Nintendo Switch 2, pero en el último tiempo se han vuelto cada vez más fuertes. Todo apunta a que los japoneses aspiran a lanzarla en 2024, y en las últimas horas han surgido pistas de su posible rendimiento.

Según documentos del juicio entre Microsoft y la FTC por la compra de Activision Blizzard que obtuvo The Verge, la Nintendo Switch 2 ofrecerá prestaciones similares a las de las consolas de octava generación. Esto implicaría, básicamente, que el dispositivo tendría un rendimiento similar al de la PlayStation 4 o la Xbox One.

Si bien la información divulgada está fuertemente censurada, deja entrever cuestiones importantes. Sin dudas, la más llamativa se vincula con la potencial performance de la sucesora de la Switch. Una evolución, especialmente a nivel de hardware, que generaría mayor atractivo en desarrolladores y editores de videojuegos que hasta aquí han mirado de reojo a la propuesta de Nintendo.

De hecho, los documentos que se han divulgado revelan que Nintendo brindó detalles de la Switch 2 a Activision en diciembre de 2022. Los de Bobby Kotick tuvieron una junta con Shuntaro Furukawa, presidente y CEO de la firma japonesa, para conocer más sobre el dispositivo en cuestión. El mismo ha sido designado internamente como "Switch NG" (Switch next-generation, o Switch de próxima generación).

Nuevas pistas sobre el rendimiento de la Nintendo Switch 2

Durante el juicio por la compra de Activision Blizzard, Bobby Kotick aseguró no conocer las especificaciones detalladas de la Nintendo Switch 2. Pero viendo esas declaraciones a la distancia, es evidente que los primeros detalles a los que accedió su compañía fueron lo suficientemente interesantes como para plantear la posibilidad de llevar sus juegos a esa plataforma.

"Dada su alineación cercana con las plataformas de octava generación en términos de rendimiento y nuestras ofertas anteriores en PS4/Xbox One, es razonable suponer que también podríamos hacer algo atractivo para la Switch NG. Sería útil asegurar el acceso temprano a los prototipos de hardware de desarrollo y comprobarlo bien y con tiempo", indica un e-mail interno de Activision.

Conocer las características de la Switch 2 también podría haber sido crucial para firmar un acuerdo de 10 años con Nintendo por Call of Duty. Una medida que en principio no parecía más que un artilugio de Microsoft para ganarse el pulgar arriba de los reguladores, puesto que en los papeles era un sinsentido.

Una importante evolución

Más allá de las especulaciones, que la Nintendo Switch 2 ofrezca un rendimiento similar al de una PS4 o Xbox One no suena descabellado. En la reciente Gamescom, se supo que los japoneses mostraron un prototipo de su próxima consola a desarrolladores de confianza, con el fin de ofrecer un primer vistazo de sus características.

Si bien esto ocurrió en secreto, salió a la luz que los estudios pudieron ver el hardware corriendo una versión modernizada y optimizada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pero lo más impactante es que también habría ejecutado The Matrix Awakens, una demo de Epic Games para mostrar las capacidades de Unreal Engine 5.

Lo último fue motivo de gran especulación, llegando a decirse que la Nintendo Switch 2 podría estar a la altura de una PS5 o Xbox Series X. Sin embargo, no sería el caso. De todos modos, los rumores apuntan a que la nueva consola soportaría la tecnología de escalado DLSS con ray tracing. Si esto se confirma, seguramente se deba a una importante evolución en el chip provisto por NVIDIA. No olvidemos que actualmente la Switch utiliza un procesador Tegra hecho a medida por la compañía de Jensen Huang.

