Los rumores en torno a la Nintendo Switch 2 no son nuevos. De hecho, antes de lanzamiento de la modelo OLED, todo apuntaba a que se trataba de una nueva versión de la consola. Desde entonces, dichos rumores no han cesado, y parece que ya tenemos la primera gran confirmación de que la sucesoria de la Nintendo Switch está a la vuelta de la esquina.

Según Eurogamer, y antes otros leakers, Nintendo aprovechó la pasada Gamescom para mostrar una versión preliminar de la Nintendo Switch 2 a los desarrolladores de juegos, parte vital de cara al lanzamiento de una nueva consola. Lógicamente, los detalles que han trascendido son bastante escasos, y lo cierto es que ni hay imágenes ni especificaciones de la que será la nueva consola de Nintendo.

Eso sí, todos apuntan a que el lanzamiento de la Nintendo Switch 2 está a la vuelta de la esquina, situando su fecha de lanzamiento para el año 2024 como más pronto, no se sabe si a mitad de año o de cara a la campaña navideña de 2024-2025, es decir, la del año que viene.

La Nintendo Switch 2 estaría al nivel de rendimiento de la PlayStation 5

Lo que sí ha trascendido es algunos detalles de lo que vieron los desarrolladores. Además de las demos Pikmin 4 y Mario Kart 8 Deluxe, los desarrolladores pudieron ver en secreto la Switch 2 con una versión especial de The Legend of Zelda: Breath of the Wild con una serie de especificaciones más altas y de mayor calidad.

Lógicamente, esto no significa que vayamos a ver un remaster o una versión especial del juego de 2017 de mayor calidad para la próxima consola, puesto que más bien era una demostración técnica para que los desarrolladores pudieran ver de primera mano las posibilidades de la nueva consola.

Además de la versión especial de Zelda, parece que Nintendo también mostró a los desarrolladores una segunda demo corriendo la versión de Unreal Engine 5 de Matrix Awakens. La misma que se utilizó originalmente para mostrar las capacidades de PlayStation 5 y Xbox Series X. Incluso se rumorea, sin se haya confirmado, que era capaz de correr una versión de DLSS de Nvidia con trazado de rayos. Esto supondría una salto sin precedentes es las especificaciones de la consola respecto a la versión actual de la Switch.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente