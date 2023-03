Por estas horas, Sony y Microsoft se están sacando chispas con los reguladores por la compra de Activision Blizzard. Y este cruce a cara descubierta nos está entregando algunas situaciones bastante curiosas. Como, por ejemplo, que los de Redmond hayan salido a prometer que juegos como Call of Duty: Warzone y Modern Warfare 2 se podrán jugar de forma nativa en la Nintendo Switch. Una estrategia de gran impacto en lo publicitario, pero que en realidad carece de sentido en un escenario real.

Pongamos un poco de contexto a la situación. Pocos días atrás, Microsoft firmó un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a la Switch por 10 años. Una jugada con la que se ganó el apoyo de la firma japonesa y que, según parece, ya le está dando resultados positivos. No olvidemos que, gracias a este compromiso y al firmado con NVIDIA para llevar juegos de Xbox a GeForce Now, la Comisión Europea le daría luz verde a la adquisición de Activision Blizzard.

Pero los de Phil Spencer todavía tienen la difícil misión de convencer a otros dos reguladores cruciales para completar la transacción. Hablamos de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), claro. Ambos organismos han expresado una postura contraria al acuerdo por considerar que podría resultar anticompetitivo, pero Microsoft está sacando a relucir todos los trucos a disposición para que la transacción por 68.700 millones de dólares no se frene.

En su presentación ante la CMA, los estadounidenses han prometido que tanto títulos free-to-play como Call of Duty: Warzone, como aquellos que son de pago como Modern Warfare 2, podrían ejecutarse nativamente en la Nintendo Switch. La afirmación es impactante, sin dudas. Pero es imposible no sentir que es puro marketing para endulzar los oídos de los reguladores —y los jugadores—, más que una posibilidad real.

¿Call of Duty: Warzone o MW2 ejecutándose de forma nativa en la Nintendo Switch?

La estrategia de Microsoft para llevar los títulos actuales y futuros de Call of Duty a la Switch de forma nativa es, como mínimo, fantasiosa. Y decir esto no es ser hater, ni nada por el estilo. Pero, ¿realmente creen que hoy es posible ejecutar Modern Warfare 2 en la consola de Nintendo y que la experiencia esté a la par de la que se obtiene en una PS5, una Xbox Series X o un PC?

Los de Redmond se escudan en dos cuestiones para tratar de justificar su estrategia. La primera, que el motor de Warzone está optimizado para que el juego se pueda ejecutar en hardware «antiguo». La segunda, que Activision tiene experiencia a la hora de adaptar sus títulos a una importante variedad de plataformas. De hecho, así lo plasma el documento presentado a la CMA:

«Las partes confían en que, además de Warzone, los títulos pagos de CoD (por ejemplo, Modern Warfare 2) se pueden optimizar para ejecutarse en Nintendo Switch de manera oportuna utilizando técnicas estándar ya usadas para llevar juegos como Apex Legends, DOOM Eternal, Fortnite y Crysis 3 a la Switch».

Entonces, si según Microsoft no existen impedimentos técnicos para llevar Call of Duty a la Switch, ¿por qué decimos que la estrategia no tiene sentido? Porque una cosa es lograr que el juego se ejecute nativamente, y otra muy diferente es conseguir que funcione bien. Si lanzar Warzone o Modern Warfare 2 en la Nintendo Switch implicará que la experiencia esté plagada de problemas gráficos, o que tanto el gameplay o las cinemáticas estén bloqueadas a no más de 20 o 30 cuadros por segundo, no le estarán haciendo ningún favor a los fanáticos.

Si le dan a elegir a un usuario de Switch entre no tener Call of Duty, o tenerlo y que funcione mal, preferirá lo primero. Después de todo, los shooters de Activision nunca estuvieron en la órbita de la consola portátil de Nintendo, al menos hasta que los cuestionamientos de Sony comenzaron a poner en apuros a Microsoft frente a los reguladores.

«La mejor versión del juego en todas las plataformas»

Foto por Erik Mclean en Unsplash

Días atrás, Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming, aseguró que Xbox quiere «la mejor versión posible de Call of Duty en todas las plataformas». Es decir, mismo contenido y misma jugabilidad para todos, sin diferencias en favor o en detrimento de nadie. Pero lo que el ejecutivo propone hoy es sencillamente insostenible, hasta por limitaciones de hardware.

¿Realmente es creíble que la Nintendo Switch, con su SoC NVIDIA Tegra X1 y sus 4 GB de RAM LPDDR4, puede brindar una experiencia equiparable a la de una PS5 al ejecutar Warzone o Modern Warfare 2? ¿O a la de una PS4, siquiera?

Para poner en contraste el escenario y que no parezca un ataque gratuito a la estrategia de Microsoft o a la Nintendo Switch, les recomiendo este informe de Eurogamer publicado en diciembre de 2022. Allí, analizaron la experiencia de ejecutar Warzone 2.0 en consolas de anterior generación. Específicamente, la PS4 estándar, la PS4 Pro y las Xbox One y One X, comparadas con la PS5 y las Xbox Series X|S. Y los resultados fueron abrumadores.

Si bien es cierto que Warzone 2.0 es «jugable» en consolas de Sony y Microsoft más antiguas, la diferencia en el nivel de detalle gráfico, las texturas o la tasa de cuadros por segundo es bestial. Pero no solo eso. En algunos casos la disparidad se nota hasta en el audio.

Así las cosas, queda claro que juegos como Warzone, Modern Warfare 2 y los que se sumen a la franquicia en el futuro, están enfocados para sacar provecho del software y hardware cada vez más potente que llega con las consolas de última generación. Replicar en la Switch la experiencia nativa de Call of Duty que se obtiene en una PS5 o Xbox Series X, hoy es simplemente imposible.

Distinto podría ser el caso si Microsoft lo planteara a través de Game Pass y Cloud Gaming. Pero los de Redmond han asumido una riesgosa promesa al hablar de llevar Call of Duty nativamente a la Switch. Y el argumento de que CoD ya tiene juegos para móviles, y que se podría trasladar esa experiencia a la Nintendo Switch, tampoco es válido. ¿Por qué? Porque sería una contradicción a lo que dijo Phil Spencer: que la mejor versión del juego esté disponible en todas las plataformas.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente