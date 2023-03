Mientras aguarda por el visto bueno regulatorio para cerrar la compra de Activision Blizzard, Microsoft ratificó que su intención no es convertir a Call of Duty en un juego exclusivo de Xbox. Así lo aseguró Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, en una reciente entrevista con Xbox On.

El principal ejecutivo de Xbox volvió a rechazar la idea de que la compra de Activision Blizzard sea un peligro para la competencia. Un argumento que, en gran medida, ha sido alimentado por Sony y su supuesto temor a que los de Redmond quiten Call of Duty de PlayStation.

Spencer aseguró que la no exclusividad de Call of Duty en Xbox no responde solo a que el popular shooter bélico continúe siendo publicado en otras plataformas, sino también a que llegue en igualdad de condiciones a todos. Es decir, sin diferencias en cuanto a los modos de juego y los contenidos disponibles.

«Queremos incrementar la cantidad de lugares donde la gente pueda jugar Call of Duty […]. Hemos hecho algunos acuerdos específicos con Nintendo y NVIDIA, para asegurarnos que los títulos puedan aparecer en más sitios. Y ciertamente no haces más grande un juego arrebatándoselo a quienes lo están jugando hoy», aseveró el líder de Xbox.

Recordemos que, la semana pasada, Microsoft hizo oficial su acuerdo por 10 años con Nintendo para llevar Call of Duty a la Switch. En tanto que los juegos de Xbox para PC se sumarán al catálogo de GeForce Now, la plataforma bajo suscripción perteneciente a NVIDIA.

Ambos anuncios se han catalogado como un truco publicitario para lograr el apoyo de dos pesos pesados y contrarrestar los planteos de Sony. Pero es una realidad que hoy fortalecen el discurso de Phil Spencer para que la adquisición de Activision Blizzard se apruebe.

«Cuando hablamos de ‘disponible en todas partes’ o ‘sin exclusividad’, es porque queremos hacer la mejor versión de Call of Duty para todos los jugadores en cualquier plataforma», agregó el ejecutivo de Microsoft.

Xbox refuerza su postura de que no quiere exclusividad en Call of Duty

Phil Spencer sostuvo que la clave de llevar Call of Duty a la mayor cantidad de plataformas posibles es brindar la misma experiencia. Sin que se restrinjan contenidos o, incluso, experiencias que se podrían considerar secundarias. Y para graficarlo lanzó un peculiar dardo a Hogwarts Legacy:

«Hoy me siento aquí con un gran juego que ha salido en las últimas semanas: Hogwarts Legacy. Y sí, hay una búsqueda que está disponible en PlayStation y no en Xbox. Sé que esto es parte de la industria, pero no es el juego que estamos tratando de jugar aquí. No se trata de un skin en un arma, ni tampoco de algún modo de juego. La misma versión del juego [Call of Duty] estará disponible en todas las plataformas, algo que, en realidad, es lo que ya estamos haciendo. Si juegas Minecraft en PlayStation no creo que sientas que tienes una versión inferior [a la de Xbox]. Y lo mismo sucede con Minecraft Dungeons, o con Legends, que estará disponible ni bien salga».

Las declaraciones de Phil Spencer sobre el futuro de Call of Duty llegan apenas días después de una presentación que Microsoft realizó en Bruselas. Allí, los de Redmond lanzaron un fuerte mensaje destinado a los reguladores, tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, sobre por qué deben aprobar la compra de Activisión Blizzard.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, aseguró que vetar la adquisición no ayudaría a la competencia, sino que concentraría aún más el poder de Sony sobre el sector. Además, dejó en claro que vender Activision —y, por ende, Call of Duty— no es una concesión que estén dispuestos a realizar.

«Si eres la CMA británica, tendrás que tomar una decisión. ¿Quieres cerrar un trato y consolidar la posición de Sony con su participación del 80% en la Unión Europea, o el 70% a nivel mundial, en un mercado en el que ha sido la empresa superdominante durante 20 años? ¿O quieres dejar que el futuro avance con medidas de protección y propuestas para llevar este título a 150 millones de personas más? Creo que esa es la elección fundamental que la mayoría de los reguladores van a tener que abordar en todo el mundo», aseveró.

