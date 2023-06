Activision ingresa cientos de millones de dólares cada año por las ventas de Call of Duty. Si bien lanzamientos como el reboot de Modern Warfare II superaron los 1.000 millones en apenas 10 días, la empresa pudo obtener más ganancias de haber incluido una versión para la consola de Nintendo. Este tema salió a relucir en la demanda de la FTC contra Microsoft, en donde Bobby Kotick aseguró estar arrepentido de no lanzar Call of Duty en la Switch.

Durante la presentación de pruebas, al director general de Activision se le preguntó si había considerado lanzar Call of Duty en la Switch. Bobby Kotick respondió que sí, pero al final decidió no hacerlo. El directivo confesó que cometió un error de cálculo luego de ver los primeros prototipos de la consola.

«Hice un mal juicio», dijo Kotick. «Cuando vi el prototipo de Switch, fue diferente a cuando vi el prototipo de Wii, que era el sistema de videojuegos más extraordinario jamás creado» declaró. Al jefe de Activision Blizzard le preocupaba que Nintendo quisiera lograr tanto con una consola portátil, por lo que desistió de llevar Call of Duty a la Switch.

Tras el éxito en ventas de la consola, Kotick se dio cuenta del error, pero era demasiado tarde. «Es probablemente el segundo sistema de videojuegos más exitoso de todos los tiempos, así que fue una mala decisión de mi parte», declaró. A la fecha, Nintendo ha vendido más de 125 millones de Switch en todo el mundo. Esta cifra es apenas eclipsada por los 154 millones de la Nintendo DS o los 155 millones de la PlayStation 2.

Call of Duty podría llegar a la Switch (o la próxima consola de Nintendo)

Una de las promesas que hizo Microsoft a los reguladores es que llevaría Call of Duty a la Nintendo Switch si se concretaba la compra de Activision Blizzard. Un acuerdo firmado por Phil Spencer, máximo responsable de la división de videojuegos en Microsoft, delineó las intenciones de lanzar títulos actuales y futuros de la franquicia en la consola de Nintendo.

Aunque esta intención formó parte de un listado de compromisos para ganar la aprobación de la Comisión Europea y otros reguladores, lo cierto es que Microsoft y Activision considerarían lanzar Call of Duty a la próxima consola de Nintendo. Las ventas millonarias de la Switch serían suficientes para que Kotick no cometiera otro error de cálculo, independientemente de cerrar el acuerdo de compra con Microsoft.

En un documento presentado a la CMA, los de Redmond consideran que es posible ejecutar juegos como Call of Duty: Warzone o Call of Duty: Modern Warfare II en la Nintendo Switch. Aunque el motor gráfico del juego está optimizado para correr en hardware antiguo, las limitaciones técnicas no garantizarían una experiencia similar a lo que ocurre en Xbox, PlayStation o PC.

Bobby Kotick no estaba tan perdido cuando dudó de las prestaciones de la Switch, aunque existen alternativas para llevar Call of Duty a las consolas de Nintendo. Una de ellas sería ejecutar el juego en la nube o enfocarse en la versión para dispositivos móviles. Call of Duty: Mobile no es un título exigente a nivel técnico y podría encajar sin problemas en el hardware de esta consola.

Por ahora es pronto para llegar a una conclusión, aunque Activision analizará de cerca los prototipos de la Switch 2. «Lo consideraríamos una vez que tuviéramos las especificaciones (de la consola), pero no las tenemos en este momento» dijo Kotick.

