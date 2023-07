Buenas noticias para Microsoft. La jueza Jacqueline Corley falló a favor de los de Redmond tras la reciente audiencia de cinco días en la que la FTC intentó bloquear la compra de Activision Blizzard. De esta manera, la compañía podrá avanzar con la adquisición valuada en 69.000 millones de dólares.

El fallo de la magistrada ha denegado la medida cautelar preliminar que impulsaba la Comisión Federal de Comercio para vetar el acuerdo. Esto significa que Microsoft ahora tiene el camino libre para cerrar la compra de Activision Blizzard en Estados Unidos antes de la fecha objetivo del 18 de julio. Sin embargo, todavía debe resolver qué sucede en el Reino Unido.

En su decisión, la jueza explicó que Microsoft ha dado sobradas muestras de su compromiso a mantener Call of Duty en PlayStation y de llevarlo a más plataformas, como la Switch. Y si bien reconoce que el escrutinio sobre la compra de Activision Blizzard es lógico y merecido debido a su magnitud, también expone la falta de pruebas convincentes por parte de la FTC para bloquearla.

"[...] el Tribunal determina que la FTC no ha demostrado la probabilidad de que prevalezca en su reclamo de que esta fusión vertical particular en esta industria específica puede reducir sustancialmente la competencia. Por el contrario, la evidencia del expediente apunta a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por lo tanto, la moción de una medida cautelar es DENEGADA".

Fragmento del fallo de la jueza Corley.