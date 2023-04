Pese a que hace algunas semanas todo apuntaba a victoria, la CMA, el regulador británico, acaba de anunciar su decisión final respecto a la compra de Activision Blizzard King por Microsoft. Y son malas noticias para ambos gigantes: el organismo de control antimonopolio de Gran Bretaña ha vetado el que sería el acuerdo más grande de la historia de la industria del juego. ¿Su principal argumento? De consolidarse la compra, la CMA considera que se dañaría la competencia, sobre todo en lo que juego en la nube se refiere.

En este sentido, la CMA confirma parte de las pretensiones de Sony, el principal opositor de la compra, y apunta a que ni la venta de Call of Duty ni la aplicación de remedios conductuales solventarían la falta de competencia resultante de la fusión.

Por otro lado, los argumentos de Microsoft ni los acuerdos con otras compañías para distribuir Call of Duty durante 10 años han aplacado las preocupaciones del regulador. En especial, a la CMA no le preocupa tanto COD como que el acuerdo dañe la competencia de un mercado, el del juego en la nube, que está empezando a despegar y se postula como el futuro de la industria. Por todo ello, que el organismo ha optado por vetar la compra, según ha comunicado ya a las partes y al público:

La decisión final para evitar el acuerdo se produce después de que la solución propuesta por Microsoft no abordara de manera efectiva las preocupaciones en el sector de los juegos en la nube, descritas en los hallazgos provisionales de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) publicados en febrero. Comunicado de la CMA

La compra de Activision por Microsoft supondría una "disminución significativa de la competencia"

La posición actual de Microsoft en los servicios de juegos en la nube, y su proyección futura, ha decantado la balanza en contra del acuerdo con ABK. Además, la CMA considera que a Microsoft le resultaría comercialmente beneficioso hacer que los juegos de Activision fueran exclusivos de su propio servicio de juegos en la nube, y, por tanto, resultaría en un daño irreparable para la competencia y para el conjunto de la industria de videojuegos británica:

El acuerdo reforzaría la ventaja de Microsoft en el mercado al darle control sobre contenido de juegos importante como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft. La evidencia disponible para la CMA indica que, en ausencia de la fusión, Activision comenzaría a ofrecer juegos a través de plataformas en la nube en un futuro previsible.

Se trata de un viraje total respecto a la decisión anunciada en marzo. En el anuncio previo, la CMA confirmó que no tenía preocupaciones sobre el impacto que tendría el acuerdo en el mercado de juegos de consola. También resaltó que Microsoft no tendría un incentivo financiero para hacer que Call of Duty sea exclusivo de Xbox. No obstante, anula sus conclusiones anteriores y ha considerado, finalmente, que el acuerdo puede resultar en una disminución significativa de la competencia en los servicios de juegos de consola en el Reino Unido.

Microsoft apelará la decisión

En un comunicado, Microsoft ha confirmado que siguen comprometidos con la compra y que van a apelar la decisión dela CMA. Teniendo en cuenta el precedente que sienta la decisión de cara a la autorización de compra en otros mercados, es un duro varapalo para Microsoft:

Seguimos totalmente comprometidos con esta adquisición y apelaremos. La decisión de la CMA rechaza un camino pragmático para abordar los problemas de competencia y desalienta la innovación tecnológica y la inversión en el Reino Unido”. Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft.

