A pesar de la incertidumbre que rodea al proceso actualmente, en Microsoft no tendrían dudas en agotar hasta el último recurso para concretar la compra de Activision. Después de que se diera a conocer que la FTC de Estados Unidos (Comisión Federal de Comercio) está a punto de presentar una demanda para intentar bloquear la compra, ahora un nuevo reporte de Reuters sugiere que Microsoft está dispuesta a dar algunas concesiones para recibir luz verde.

Microsoft podría renunciar a ciertos derechos como dueño de Activision y sus propiedades intelectuales. Según indica el citado medio, uno de ellos tiene que ver con Call of Duty, que durante meses ha sido el centro de debate en relación a la propuesta de compra. Aunque en varias ocasiones ha trascendido que los de Redmond están dispuestos a mantener la saga en las consolas de Sony, ahora Microsoft querría formalizarlo ante los reguladores.

De tal forma, quedaría establecido un compromiso por la vía legal. Con este movimiento, los dirigidos por Satya Nadella esperarían que los reguladores adopten otra postura sobre la compra de Activision. Es bien sabido que los organismos estadounidenses y europeos no están viendo con buenos ojos la adquisición; principalmente porque franquicias ampliamente populares como Call of Duty estarían gestionadas por un fabricante de consolas.

Los de Redmond, entonces, propondrían —legalmente— seguir lanzando Call of Duty al menos durante otros 10 años en la plataforma PlayStation. Ahora bien, Reuters igualmente señala que habrá otro tipo de concesiones más allá del trato a dicha franquicia. Estas, no obstante, no se conocen a detalle. Probablemente salgan a la luz en cuestión de días, ya que la FTC intentaría bloquear la compra en algún momento de diciembre.

"Sony, como líder de la industria, señala que está preocupado por Call of Duty, pero hemos dicho que estamos comprometidos a hacer que el juego esté disponible el mismo día tanto en Xbox como en PlayStatio. Queremos que la gente tenga más acceso a los juegos, no menos", comentó un representante de Microsoft a la mencionada fuente.

Desde luego, Microsoft tendría que llevar esta declaración a un compromiso legal. Aún así, eso no garantiza que las preocupaciones de los reguladores desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, la mayor queja de Sony en este sentido es que Microsoft, al contar con Xbox Game Pass, podría lanzar una nueva entrega de Call of Duty en este servicio.

No hace falta quebrarse la cabeza para entender que un movimiento así le haría mucho daño a las consolas de Sony. ¿La razón? Para los consumidores sería más atractivo pagar una suscripción que el precio completo por cada entrega anual de Call of Duty.

De cualquier manera, supuestamente existe un acuerdo pactado entre Activision y Sony para que Call of Duty no llegue a Xbox Game Pass por un largo tiempo. "El acuerdo entre Activision Blizzard y Sony incluye restricciones sobre la capacidad de Activision Blizzard para colocar títulos de Call of Duty en Game Pass durante varios años", mencionó la propia Microsoft en un documento obtenido por VGC.

Será interesante conocer cuáles son las otras concesiones de Microsoft en relación a la compra de Activision. Sin duda, tendrán que ser muy contundentes para que los reguladores les abran la puerta.

La empresa norteamericana todavía está a tiempo de preparar sus propuestas finales. Si la FTC se decide por emprender un proceso legal para bloquear la compra, antes debe recibir la autorización de varios comisionados.

Además, previamente tendrían que sentarse con los abogados de las partes involucradas, en este caso Microsoft y Activision, para plantearles la situación. Sería en este punto cuando los de Redmond buscarían llegar a algún tipo de acuerdo que beneficie a todos, incluso a su competencia.