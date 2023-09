Finalmente, te has quedado sin excusas. Ya sea que el gimnasio te quede muy lejos de casa, o no cuentes con implementos necesarios a mano. Nada de esto vale ahora que Netflix te permite convertir tu hogar en un lugar de entrenamientos. La mejor parte es que, en la mayoría de los casos, no necesitarás ningún implemento más que tu cuerpo, y este es el resultado de la colaboración de la compañía de streaming con el gigante Nike.

Fue a finales de 2023 que se dio a conocer la colaboración entre el gigante del streaming y el de los deportes. Si quieres acceder al extenso catálogo de ejercicios, solo debes buscar el término Nike Training Club en la barra superior de Netflix. En seguida se abrirá un montón de entrenamientos, cada uno orientado a resultados específicos.

Por su parte, Nike Training Club es una propuesta que lleva el ejercicio a una de las plataformas más acusadas de causar sedentarismo. Después de todo, maratonear series durante 12 horas no es el hábito más sano de todos. Para esto, Netflix espera que aproveches esta serie de clases incluidas en su suscripción, y hasta en diez idiomas diferentes.

👀 Igual no lo sabías, pero si escribes "Nike Training Club" en el buscador de Netflix, tu salón se convierte en un gimnasio. pic.twitter.com/SJDxoBrs9Z — Netflix España (@NetflixES) September 25, 2023

Además, en el Nike Training Club de Netflix encontrarás diferentes niveles para acceder a los entrenamientos. De esta forma, incluso los principiantes podrán ponerse en forma y estar saludables. En total, el catálogo de ejercicios resultado de esta colaboración ofrece más de 30 horas de sesiones, permitiéndote alcanzar todos los músculos de tu cuerpo y satisfacer las necesidades de cada persona.

Netflix y Nike llevan el ejercicio al salón de tu casa

Netflix ha realizado un divertido guiño al clásico eslogan Just Do It, de Nike. Sin embargo, en esta ocasión le han dado un giro, dando lugar a Just Stream It. Gracias a esto, todos los suscriptores de la plataforma, sin importar del plan en el que se encuentren, podrán disfrutar de las sesiones de ejercicio sin coste adicional.

El objetivo final de Netflix y Nike es que los usuarios puedan completar la serie de ejercicio tras los doce meses del año, sin repetir ninguno en el proceso. Esto piensan conseguirlo actualizando constantemente el contenido a lo largo del tiempo, incluyendo cada vez más vídeos al catálogo.

Por su parte, Netflix sigue apostando por la diversificación de su contenido. A pesar de medidas con resultados desafortunados para sus usuarios, como la prohibición de compartir contraseñas, la compañía sigue centrada en reforzar su catálogo. Además de series, películas y ahora contenido fitness, el gigante del streaming también quiere entrar al mundo de los videojuegos. Poco a poco quieren abarcar más, y parece que lo están consiguiendo.

