Netflix sigue apostando por los videojuegos como parte del futuro de su servicio. Desde The Verge confirman el lanzamiento de la rumoreada app que te permitirá usar tu móvil como un mando para juegos, y la cual podrás sincronizar con tu Smart TV para disfrutar de títulos a pantalla grande. Su nombre es Netflix Game Controller, y ya se encuentra disponible en la App Store de Apple.

La aplicación puede descargarse desde hoy mismo, aunque Netflix todavía no ha revelado qué videojuegos serán compatibles con esta función. Además, tampoco se ha descrito el proceso de emparejamiento entre el dispositivo móvil y la TV. Lo único que se deja ver es un texto de "coming soon to Netflix" (muy pronto en Netflix) en la descripción del producto.

Al descargar la aplicación, esta te pedirá que escojas un juego en tu TV y sigas los pasos para conectarte. Por supuesto, al no haber contenido compatible con esta opción, el proceso de emparejamiento todavía es un misterio. Asimismo, un mensaje en pantalla confirma que "Netflix Games en TV está en beta", por lo que algunos dispositivos podrían no ser compatibles en este momento.

Por otro lado, la aplicación ha sido lanzada únicamente en al App Store de Apple, pudiendo descargarse en iPhone y iPad. Se desconoce si llegará pronto a Android, aunque sería el paso lógico a seguir.

La aplicación de Netflix cada vez integra más videojuegos móviles

Durante los últimos meses, Netflix ha puesto un gran énfasis en añadir nuevos videojuegos móviles a los dispositivos de sus suscriptores. De hecho, algunos como Laya's Horizon, Oxenfree II: Lost Signals y World of Goo Remastered fueron lanzados recientemente en el servicio. Ahora, el siguiente paso de la compañía es llevar esta función a los televisores, donde los jugadores podrán tener una experiencia más agradable.

No obstante, el llevar sus videojuegos móviles a una pantalla más grande trae un problema: adaptar la jugabilidad. Por esto, Netflix Game Controller llega como respuesta para solucionar el asunto.

Desde mediados del año pasado, Netflix dejaba en evidencia sus intenciones por ofrecer sus videojuegos más allá del smartphone. Leanne Loombe, vicepresidenta de juegos externos en la compañía, aseguró en el pasado que el objetivo de la empresa era llevar sus títulos a todos los dispositivos que tengas. Asimismo, un servicio de Cloud Gaming estaría también en camino, afianzando mucho más la apuesta por este medio.

En la actualidad, Netflix se encuentra trabajando en varios videojuegos para su catálogo. Entre ellos, Storytellers, Paper Trail y la serie de Monument Valley. Pero las apuestas crecen mucho más con un título de Assassin's Creed, un port de LEGO: Legacy Heroes Unboxed y un juego AAA dirigido por el exjefe creativo de Halo Infinite.

Así, Netflix Game Controller es la respuesta de la compañía a este futuro. No obstante, todavía quedan muchas incógnitas con respecto a esta nueva aplicación.

