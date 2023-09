El 30 de marzo de 1939, Batman hizo su debut en las historietas. Esa primera aparición ocurrió en la revista Detective Comics N.º 27, en una aventura en que ya se exploraba, sus capacidades como investigador. De hecho, bajo el título El caso del sindicato químico, la historia resumió parte de lo que luego sería canon para el héroe. De su trágica pérdida familiar, afán de justicia hasta su atípica apariencia. La trama abarcó los puntos principales de un universo que se ha hecho más detallado y complejo con el correr de las décadas.

Luego de ochenta y cuatro años de su llegada al mundo de los héroes, Batman todavía puede presumir de ser uno de los personajes más populares de la editorial. Para recordarlo, desde el 23 de julio del 2014, la compañía recuerda la importancia del Cruzado de la capa de Gotham en el Batman Day. En la primera ocasión, DC Entertainment el celebró 75.º aniversario de las aventuras del enmascarado. Pero a partir de esa fecha, el tercer sábado de septiembre, está dedicado a explorar tanto en sus relatos más conocidos como su impacto en el mundo del entretenimiento. Lo que incluye el universo animado, responsable de profundizar en varias de las mejores tramas en las que es personaje central.

Te dejamos cinco recomendaciones para celebrar el Batman Day y además, conocer un poco más las aventuras más atípicas del antihéroe de DC. Una perspectiva acerca de la figura que recuerda que, más allá de la capa, hay uno de los más interesantes símbolos del bien de la casa editorial a la que pertenece.

Batman: Gotham a luz de gas

Batman siempre ha estado más cerca de un personaje siniestro que de un héroe tradicional. Algo que este animado estrenado en el año 2018 aprovecha para contar una historia fuera de lo común con Bruce Wayne como centro. Basada en el cómic de Brian Augustyn del mismo nombre, la cinta está ambientada en una versión alternativa de Gotham en el siglo XIX, durante la época victoriana.

Bruce Wayne, un hombre con un pasado turbulento, se enfrentará a Jack el Destripador, un asesino que, además, parece vinculado con fuerzas ocultas. La idea de mezclar al llamado mejor detective del mundo con uno de criminales más conocidos, crea una trama violenta de aire gótica. Pero mejor aún, hace de Batman un hombre desalmado en medio de una ciudad peligrosa.

Un punto que también sorprende, es la forma como el guion muestra la dualidad del antihéroe y su alter ego. Poco a poco, el argumento deja entrever — como otros tantos — que Batman está muy cerca de ser un criminal. Al final, solo lo separa de serlo, su decisión de no cruzar la línea crítica de asesinar. Un elemento que en este largometraje juega un papel importante.



Batman y Superman: La Batalla de los Súperhijos

Esta adaptación libre de la historieta homónima de Bob Haney y Dick Dillin publicada en el 1973, descubre un lado muy poco común del hombre murciélago. Ese es, el de ser padre de Damian Wayne, fruto de su complicada relación con Talia al Ghul, hija del villano Ra’s al Ghul. El argumento, además, pone las cosas aún más complicadas, al añadir a la historia la familia de Clark Kent, que incluye a su pequeño hijo Jonathan.

Los hijos de los grandes héroes, deberán lidiar no solo con padres fuera de lo ordinario. Además, con una invasión alienígena que trae de vuelta a Starro el conquistador, presentado por James Gunn en El Escuadrón Suicida. En medio de un ataque que controla la mente de buena parte de los héroes del mundo, los dos chicos tendrán que encontrar la manera de descubrir la manera de vencer a la criatura. A la vez, lidiar con sus diferencias y al final, volverse un gran equipo juvenil.

Aunque Batman no es el centro de la trama, sí lo es su relación con Damian. Para la historia de los cómics — y de los momentos incómodos del antihéroe — el abrazo que ambos personajes comparten una vez que pasó el peligro. Una demostración que, a pesar de su evolución, Batman no es un hombre muy afín con su lado emocional.

Batman: La LEGO película

El personaje de DC es conocido por tres cosas. Su pasado traumático, la relación complicada que sostiene con el Joker y el hábito de actuar solo. Chris McKay tomó todo lo anterior y lo convirtió en una parodia que se burla del personaje, pero también, lo humaniza como pocas. El largometraje es un spin-off del éxito La LEGO película y se centra en la vida de Bruce Wayne, pero dentro del mundo de LEGO.

Lo que permite al director bromear con el aspecto más solitario y egocéntrico del héroe con ingenio. En esta ocasión, también deberá enfrentar a su archienemigo, pero la película deja claro que el enfrentamiento con Joker, es algo más que una rivalidad.

A la vez, es la única relación real que Batman tiene en su vida. Un punto de vista que llevará a la trama a burlarse del héroe, hacerlo trabajar en equipo y a enfrentarse a sus miedos y prejuicios. Con un final que anunciaba una secuela que nunca llegó a filmarse, sigue considerándose una de las mejores encarnaciones del Hombre Murciélago.



Batman: la broma asesina

Esta versión animada de la famosa novela gráfica del mismo nombre de Alan Moore, no alcanza el nivel de crueldad de la original. Con todo, logra explorar a Batman y su mundo a partir de una premisa: lo que lo hace héroe, también podría convertirlo en un villano.

La trama de la película se centra en el enfrentamiento entre el antihéroe y el Joker. De hecho, explora al villano en su transformación de un comediante fracasado a uno de los supervillanos más conocidos de Gotham. Lo que, finalmente, permite comprender su violencia y sin duda, su afán de venganza contra la ciudad que lo convirtió en el hombre que es.

El argumento, también incluye el conocido razonamiento de Alan Moore sobre el origen del mal. Por lo que el Joker, llevará a cabo un retorcido plan para probar que cualquiera puede volverse loco después de un mal día. Su objetivo principal es atormentar al Comisario James Gordon y su hija Bárbara, también conocida como Batgirl. Para su escena final — que aclara uno de los giros más polémicos del cómic — la película demuestra que Batman puede ser tan retorcido como los que le rodean.



Liga de la justicia: Injustice

Que Batman sea la voz de la cordura, no es un punto común en las diversas historias que protagoniza. Lo que hace a esta versión del videojuego Injustice: Gods Among Us, una rareza en el contenido relacionado con el héroe.

De la misma forma que en el original, Batman tendrá que enfrentar a un Superman enloquecido por la muerte de Lois Lane, que tomará una decisión. La de imponer una paz totalitaria, al costo que sea y matando a cualquiera que se atraviese en su camino.

El antihéroe de Gotham deberá luchar no solo contra la persecución de Clark Kent, en su versión más agresiva, sino también, la de los héroes que le apoyan. El resultado es una historia oscura, pesimista y en la que la cuestión sobre qué es el bien, se plantea desde diversos puntos de vista.

