El escuadrón suicida de James Gunn es oficialmente un éxito. A pesar de enfrentarse a un fin de semana complicado con el cierre de algunas salas y a la incredulidad del público, logró remontar la cuesta. También es un suceso crítico y, por ahora, es uno de los films de DC con mayor calificación positiva en Rotten Tomatoes. Y aunque no logró batir ningún récord en taquilla, si asombró a buena parte de la audiencia por llevar un aire renovado a la franquicia cinematográfica de Warner.

Uno de los puntos que más sorprendió fue la forma en que Gunn logró brindar lugar a un largo elenco de personajes. En especial cuando el director tenía planes específicos para gran parte de ellos. Sin dar spoilers, la película tiene un amplio repertorio de muchos de los personajes menos conocidos de DC, lo que la hace toda una rareza. Como si eso no fuera suficiente, también explora varias de sus historias más insólitas. Con semejante, no resulta extraño que la película haya sorprendido a los fanáticos más acérrimos de la editorial.

De modo que, tanto si viste la película como si todavía no lo has hecho, te dejamos una lista de personajes a tener en cuenta. El mapa de ruta ideal para disfrutar de la excentricidad más grande de James Gunn hasta la fecha.

Los que repiten

Harley Quinn (Margot Robbie)

La Harleen Quinn de Margot Robbie es uno de los pocos personajes en volver desde la versión de Ayer del 2016. La historia del personaje es tan extraña como su versión cinematográfica y, tal vez por ese motivo, es todo un logro su retorno. Desde su primera aparición en el 1990 en Batman: The Animated Series, Harley ha hecho un largo recorrido.

Cada recorrido la hecho más popular, motivo de polémica y, al final, de un merecido protagonismo en el universo DC. Luego de su larga relación con el Joker (que hizo humanizar al personaje y brindó la oportunidad de profundizar en él), ahora Harley tiene un lugar propio. ¿Dato curioso? El escuadrón suicida no es una secuela, pero si se ubica temporalmente después de Bird of Prey de Cathy Yan.

Amanda Waller (Viola Davis)

Fría hasta los huesos y temible hasta la amenaza, la que se considera el verdadero villano de The Suicide Squad, volvió para la versión Gunn. Por supuesto, ya es todo un lujo para cualquier reparto tener a la oscarizada Viola Davis entre sus filas. Pero ,además, en esta ocasión se trata de un punto fuerte que permite analizar las zonas más extrañas y ambiguas de la película. Sin duda, Gunn encontró en la actriz la posibilidad de ensamblar piezas sobre la moral invisible de la Task Force X, quizás su mejor decisión.

Capitán Boomerang (Jai Courtney)

Y también Digger Harkness, aka Capitán Boomerang, regresa como parte del elenco de Gunn. El anuncio resultó toda una sorpresa porque, por ahora, DC no sabe muy bien qué hacer con el personaje. En la versión de Ayer, tuvo una brevísima escena con el Flash de Ezra Miller, lo que parecía predecir un futuro en la franquicia. Pero en realidad, el personaje ha hecho bastante poco en el Universo Expandido de DC. Aun así, todavía parece haber esperanzas para este australiano canalla. Con más de seis décadas en el mundo de las historietas, es probable que esta incursión en El escuadrón suicida, sea la puerta a otras historias.

Rick Flag (Joel Kinnaman)

Otro de los actores que regresa desde el 2016, pero en su versión más gamberra y singular. En la película de Ayer, el personaje era más parecido a su versión de 1950 de los cómics, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Para la adaptación de Gunn, parece estar basado en la mirada desquiciada de John Ostrander, el momento más exitoso de Suicide Squad en el cómic.

Los nuevos miembros del equipo

Bloodsport (Idris Elba)

Sustituir a Will Smith por Idris Elba en un personaje emblemático, fue una de las decisiones más debatidas de Gunn. Hubo una moderada polémica y al final, Gunn tomó la decisión de brindar a Elba la oportunidad de encarnar a Bloodsport. El ¿líder? del equipo de villanos y malvados de segunda fila de DC, tiene una vasta historia en el cómic. Por si eso no fuera suficiente, también tiene la habilidad, destreza y audacia de retar al mismísimo Superman. Una opción valiosa para un equipo destinado a perder.

Polka-Dot Man (David Dastmalchain)

Salido directamente de la época de Plata de Batman, este personaje es incomprensible de origen. Apareció por primera vez durante 1962 en Detective Comics, y es tan absurdo en el cómic como en la pantalla grande. Y si te estás preguntando cuál es el sentido o cómo funciona el traje: no hay respuestas para eso. Pero bien, es de suponer que su habilidad para las armas sigue siendo su principal atributo y la razón para formar parte del equipo.

¿Un dato divertido? David Dastmalchian es uno de los pocos actores que ha tenido roles de cierta relevancia tanto en las franquicias de DC como en las de Marvel.

Peacemaker (John Cena)

Hace unos días, se publicó que John Cena no ha dejado de llevar el traje del superhéroe que encarna en toda la promoción de El escuadrón suicida. Y es cierto: el actor ha llevado el extravagante uniforme a tres colores y con casco en todas las ruedas de prensa. ¿Una forma de expresar la rarísima obsesión de Peacemaker por ciertas ideas? No lo sabemos.

Pero más allá de las excentricidades, Peacemaker es también una de las adiciones más curiosas al elenco. En el cómic, el personaje quiere hacer la paz. Y la hará a cualquier costo, incluso si eso incluye una dosis considerable de violencia. ¿Contradictorio? Quizás la incapacidad para entender al personaje sea uno de sus puntos más altos y la razón de su spin-off, actualmente en producción para HBO Max.

King Shark (Sylvester Stallone)

Si Vin Diesel convirtió a Groot en un favorito de la audiencia con una línea, Sylvester Stallone acaba de lograr lo mismo con una onomatopeya. El Ñam Ñam del personaje proviene de su debút en un número de Superboy de los años ’90. El personaje — un tiburón dios, según su aparición como villano en la historieta de Aquaman — es una rareza muy acorde con el humor del equipo. Y sí, la escena de Bloodsport dando órdenes y señalando a King Shark para que haga “Ñam Ñam” es una parodia a The Avengers 2012.

The Thinker (Peter Capaldi)

El doctor Who número 12 se unió a la pandilla para interpretar a un clásico villano de Flash aparecido por primera vez en 1943. Lo curioso de este personaje es que atravesó dos transformaciones consecutivas. Primero se llamó Clifford DeVoe, que creó una forma de transformar el pensamiento en poderes concretos. Para 1970, el personaje cambió y ahora Clifford Carmichael se convirtió en el enemigo de Firestorm.

Gunn desechó ambas versiones para decantarse por una adaptación novedosa y más reciente del personaje que nació en 2010. Gaius Grieves es brillante, tiene capacidades psíquicas, pero también puede morir si hace uso de cualquiera de ellas. Un tema complicado que Gunn resuelve de manera…digamos que más o menos estruendosa.

Ratcatcher 2 (Daniela Melchior)

Otis Flannegan, el primer cazador de ratas de DC (sí, hay más de uno), debutó en los ’80 en Batman, cuando decidió que su trabajo como exterminador podía tener un uso criminal. Ahora su hija hace un breve debut en El escuadrón suicida, para mostrar… pues las especiales características de su herencia familiar.

¿Dato curioso? Otis aparece en un flashback interpretado por Taika Waititi. El segundo actor de Marvel (y director) en hacer entrada —¿triunfal?— en DC.

Savant (Michael Rooker)

El querido Yondu hace su aparición como la versión perversa, destartalada y mucho más peculiar de Bruce Wayne en El escuadrón suicida. Se trata de un curiosísimo personaje que llegó al mundo de DC en el 2003, en un volumen de Birds of Prey. También otro rostro Marvelita que Gunn trajo en su armamento de talentos para la nueva versión de su insólita pandilla de villanos.

T.D.K. (Nathan Fillion)

Es el único personaje original para la película, aunque al parecer, proviene de Arm-Fall-Off-Boy, un disparatado héroe aparecido por primera vez en 1989, que usa sus brazos como armas. Por diversos problemas de continuidad y que simplemente carece de algún interés, Arm-Fall-Off-Boy desapareció del canon. La oportunidad ideal para que Gunn pudiera hacer una breve burla a los experimentos fallidos de la editorial.

Blackguard (Pete Davidson)

La estrella de SNL hace su debut en el cine de superhéroes encarnando a un superhéroe que, incluso en el cómic, es difícil de tomar en serio. Es una especie de combinación entre niño problema y sujeto con habilidades misteriosas, que al final no se descubren del todo.

Weasel (Sean Gunn)

El hermano del director suele ser parte del reparto infaltable de sus producciones y en El escuadrón suicida no es la excepción. Atravesando la barrera de Marvel, Gunn llega a DC dando vida a un personaje inexplicable que hizo su debut en 1985 en Firestorm. Y aunque su versión cómic era una parodia al hombre común llevado al límite, para la pantalla grande es… una comadreja

Calendar Man (Sean Gunn)

Julian Gregory Day y Double Down

Pero Gunn no se limita a ser el alivio cómico y veloz de El escuadrón suicida, sino que también encarna (con su rostro) a Julian Gregory Day (Calendar Man). Este oscuro villano aparecido por primera vez en 1958 en Detective Comics, no tiene grandes cosas que ofrecer. A no ser, claro, afición por cometer delitos según un largo calendario de fechas. Un dato curioso es que en el cómic tiene una rara historia muy semejante al Silencio de Los inocentes, aunque por supuesto en una versión ¿inofensiva?

Javelin (Fula Borg)

Poco hay que decir sobre este villano, cuya mayor característica es usar sus habilidades de atleta olímpico para el mal. Ha sido un antagonista fugaz de Green Lantern, sin mayor relevancia que su habilidad.

Mongal (Mayling Ng)

La historia de Mongal es una de imitaciones poco afortunadas. En 1970, Darkseid se convirtió en el villano más cruel de los cómics. Y tres años después, Marvel tomó la fórmula con algunas modificaciones para su Thanos. En contrapartida, DC se burló de Thanos (y el intento de imitación de Marvel), con Morgul, que era calvo y también con tendencia a la violencia. Entre tantos dimes y diretes, Gunn decidió por algo intermedio. El personaje de la película es la hija de Morgul, un añadido a los cómics de su padre en el ’95.

Double Down (Jared Leland Gore)

Absurdo hasta el dolor, es uno de los villanos más inexplicables de la larga lista que Gunn escogió para su película. Como no sea su capacidad para arrojar barajas mágicas de alto poder destructivo, no hay mucho qué decir sobre él.