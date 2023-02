Batman también tendrá un lugar en el futuro cinematográfico de DC. La noticia fue parte de los anuncios de James Gunn y Peter Safran detallando los próximos años del nuevo universo extendido del estudio que ahora lideran.

Además de la noticia que todos esperábamos, que el héroe de Gotham será interpretado por un nuevo actor, también se reveló que adaptarán uno de sus cómics más célebres. Se trata de Batman: The Brave and the Bold, que además incluye a Damian Wayne, hijo biológico de Bruce Wayne y una particular versión de Robin.

Es un cambio interesante dentro de los argumentos que han involucrado a Batman en la pantalla grande en décadas recientes. Por ahora, solo dos películas incluyeron a Robin, quien fue interpretado por Chris O’Donnell en las cintas dirigidas por Joel Schumacher. El retrato que el director hizo del tradicional compañero del “hombre murciélago” corresponde al origen de Dick Grayson. Como mostró Batman Forever, de 1995, el joven perdió a su familia después de un ataque. Adoptado por Bruce, se convirtió en su aprendiz y posteriormente, en una figura importante por derecho propio.

Pero la versión que llegará al cine de mano de DC Studios es una más oscura e intrigante. El mundo de Damian Wayne va más allá de su parentesco con Batman. Una combinación que cambiará la forma en que actúa la figura clásica de la editorial. Un punto que parece ser primordial para los co-CEO James Gunn y Peter Safran.

El Damian Wayne de los cómics llega a DC

La selección del material que formará parte de la nueva etapa cinematográfica de DC no es casual. La célebre serie The Brave and the Bold es un compendio antológico de importancia en la editorial. Publicada por primera vez en 1955, abarca todo tipo de narraciones individuales y autoconclusivas acerca de sus principales personajes. En especial, narrando aventuras sobre equipos que de otra forma sería imposible imaginar juntos.

El volumen, que llegará a la pantalla grande en el año 2025, es uno de los más conocidos de la colección. Publicado en el 2006 y firmado por Grant Morrison y Andy Kuber, profundiza en el hijo adolescente del héroe. Concebido en medio de una perturbadora circunstancia con Talia al Ghul, interés amoroso intermitente de Bruce Wayne, Damian Wayne es una figura enigmática y violenta. Muy alejado de Dick Grayso —y su carácter heroico— fue educado por su madre y su abuelo, Ra’s al Ghul, para convertirlo en un asesino.

El cómic tuvo una adaptación animada, estrenada en 14 de noviembre del 2008 por Cartoon Network. Pero, según las declaraciones de James Gunn, la versión cinematográfica tendrá mayor relación con el material original. Lo que seguramente dotará a Damian Wayne de su característica oscuridad y comportamiento violento, sus rasgos más conocidos en las historietas.

Una relación complicada en una nueva etapa

Lo más interesante de la llegada de Batman: The Brave and the Bold al cine es que permitirá profundizar en los diferentes compañeros de lucha del superhéroe y los relatos que les rodean. Hasta ahora, solo Robin y Batichica (Alicia Silverstone) han sido parte del universo del héroe. Damian Wayne, en particular, abre la puerta a la exploración de La Liga de los Asesinos, un punto que Christopher Nolan mostró en su trilogía, pero de manera superficial.

La trama tendría, por necesidad, que brindar un mayor peso al grupo de criminales. La narración comienza por la decisión de Talia al Ghul de drogar a Bruce Wayne y concebir un hijo, algo que logra. Posteriormente, lleva al niño con ella y lo somete durante los primeros años de su vida a un entrenamiento intensivo para convertirlo en un asesino sin compasión. ¿La intención? Que, eventualmente, vaya en busca de su padre y termine por destruirlo. Ya sea en medio de un enfrentamiento o al simbolizar todos los espacios oscuros de Batman y su ambigua personalidad.

Un hecho que resaltan tanto el cómic como su versión animada. Damian Wayne es el reverso siniestro de su padre. Brutal, egoísta y sin norte moral alguno, es capaz de matar sin el menor remordimiento.

En varios momentos del argumento, Talia al Ghul asegura que su intención es que Damian demuestre que cada acto de justicia de su padre es una manifestación de hipocresía. Su hijo, que tiene las mismas capacidades y habilidades, lleva a cabo lo que el héroe desea, pero a lo que no se atreve. La disyuntiva dota a la narración de una complicada versión sobre el bien y el mal de Batman y su universo cinematográfico.



La redención de Damian Wayne

Claro está, el argumento original también narra como Damian Wayne termina por evolucionar hasta volverse una figura benigna. La influencia de su padre, a pesar de los intentos de Talia al Ghul por evitarlo, le da el propósito de convertirse, antes o después, en el nuevo protector de Gotham. Más allá de su crianza y de las presiones que La Liga de Asesinos ejerce sobre él, el pequeño antihéroe tiene la suficiente inteligencia como para encontrar un objetivo moral más íntegro.

Finalmente, se convierte en un tipo de héroe —más oscuro y siniestro de lo que podría suponerse— que hace un equipo extraordinario con Batman. La historia, desde sus turbios inicios hasta su desenlace, explora a Bruce como un hombre herido. A la vez, en su búsqueda de sentido en su forma de ejercer la justicia. Algo que Damian Wayne desafiará en varias ocasiones.

Batman: The Brave and the Bold es un punto de vista de enormes posibilidades para el superhéroe. Especialmente, en los más recientes planes de DC, que incluyen argumentos que se harán más complejos con el correr del tiempo. Algo que en el universo de uno de los superhéroes más ambiguos del mundo del cómic tiene mucha importancia.

