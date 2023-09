The Creator ya ha llegado a los cines. La anticipada película sci-fi sobre inteligencia artificial, del director de Rogue One, era una de las propuestas más esperadas del año. Por un lado, porque se trata de una historia original. No forma parte de ninguna franquicia, a diferencia de la mayoría de filmes de ciencia ficción y fantasía actuales. Tampoco es una adaptación de alguna novela. Por otro lado, los tráileres sugerían un marco visual espectacular.

Pero, sin lugar a dudas, uno de sus ingredientes más llamativos es que se centre en la problemática de la IA. En los últimos años, la inteligencia artificial ha sacudido el mundo como nunca antes. Las posibilidades parecen ya ilimitadas. Pero, en realidad, es una temática que en el cine ha sido muy explotada desde el siglo pasado. Algunos de los grandes maestros del séptimo arte se han atrevido a dar su visión. Y hay de todo, desde enfoques optimistas, hasta absolutamente apocalípticos.

Las películas y series sobre inteligencia artificial se pueden contar por decenas. Incluso entre las consideradas como mejores películas de la historia del cine aparecen algunas. En este artículo recopilamos cinco muy interesantes y originales. Sin embargo, se quedan fuera otras muchas muy recomendables como Robocop, Yo, robot, El hombre bicentenario, Matrix o incluso WALL-E. Por no hablar de la reciente Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1. Pero estas son absolutamente imprescindibles.

A.I. inteligencia artificial

Evidentemente, la lista tiene que estar encabezada por una película que ya tiene a la inteligencia artificial en su título. Esta obra de ciencia ficción de Steven Spielberg planteó hace más de 20 años algunos de los conflictos morales de The Creator. La trama se centra una familia que adquiere un avanzadísimo robot niño capaz de amar. O, al menos, de simular amor. El pequeño David actúa exactamente igual que un niño normal. Incluso en ocasiones no comprende su verdadera naturaleza y se comporta de manera imprevisible e impulsiva.

En realidad, A.I. Inteligencia Artificial nació en la década de los años 70 bajo la mirada del mismísimo Stanley Kubrick. Pero el director de 2001: Una odisea del espacio trató en vano de llevarla a cabo durante casi 20 años. La falta de desarrollo de los efectos especiales digitales y sus reticencias con los actores niños le llevaron a no rodarla nunca. Al final, optó por traspasarle la tarea a Spielberg, si bien este tampoco pudo hacer la película hasta después de la muerte de Kubrick. En definitiva, se trata de uno de los proyectos más ambiciosos sobre IA en el cine.

Terminator

La segunda gran obra sobre inteligencia artificial también comparte algunos de los temas de la premisa de The Creator. Terminator, como el nuevo filme de Gareth Edwards, indaga en una guerra futurista entre máquinas y humanos. La película de James Cameron planteó a la IA más maligna de la historia del cine: Skynet. Esta es capaz de controlar a todas las máquinas, y con ellas en el futuro consigue dominar la Tierra y esclavizar a los humanos. Un tal John Connor es el líder de la resistencia contra la IA. Por ello, Skynet envía a un cyborg al pasado, un Terminator T-800. Esta máquina de matar es prácticamente indestructible.

La misión del robot es la de asesinar a Sarah Connor, la madre de John. Así, el rebelde nunca podrá ser concebido y Skynet no tendrá oposición alguna. Pero los humanos también envían a un soldado, Kyle Reese, para protegerla. Bajo esta premisa nació la película más conocida y aclamada jamás sobre inteligencia artificial. Un clásico ochentero que dio origen a toda una franquicia que se extiende hasta la actualidad. Si la primera les gusta, la segunda es aún mejor.

Her

Una de las propuestas más originales que se han hecho nunca sobre Inteligencias Artificiales fue la que realizó Spike Jonze en Her. La película, protagonizada por Joaquin Phoenix, se centró en un tipo concreto de IA, las aplicaciones de voz al estilo Siri. Solo que, en la película, esta era mucho más avanzada y estaba diseñada para satisfacer todas las necesidades de los usuarios. Bajo este contexto, el filme indaga en la posibilidad de perder la conexión entre humanos, quedándonos a merced de la IA como única relación provechosa para nosotros.

Her lo ejemplifica de la manera más extrema y humana. Theodore, su protagonista, termina por enamorarse de Samantha, su inteligencia artificial. Ambos empiezan una relación romántica que, en realidad, no existe. Jonze difumina a la perfección la diferencia entre humano y robot. Una manera de ver el, por aquel entonces, incipiente problema que le valió al filme el Oscar a Mejor Guion Original, amén de otras 4 nominaciones.

Blade Runner

Por supuesto, para hablar de Inteligencias Artificiales en el cine y de robots que se asemejan a personas, hay una película que supuso la cumbre de todo. Ridley Scott, en 1982, llevó a la gran pantalla Blade Runner, con Harrison Ford como protagonista. Ambientada en un futurista 2019, la compañía Tyrell Corporation ha conseguido crear una máquina idéntica al hombre en apariencia, pero superior en fuerza e inteligencia. El nombre oficial, los Nexus 6. El nombre con el que pasaría a la historia, los Replicantes. Pero tras rebelarse en una colonia extraterrestre, todos ellos fueron expulsados de la Tierra.

Un escuadrón de policías llamados Blade Runners tienen como misión buscar a los Replicantes escondidos en el planeta y matarlos por desobediencia. Esa será la tarea de Rick Deckard cuando unos robots rebeldes hacen acto de presencia. Al igual que Terminator, esta cinta es un clásico ochentero que ejemplifica la obsesión de los humanos con crear máquinas que se asemejen a nosotros. El filme tuvo una secuela en 2017, ambientada 30 años después, que también fue muy celebrada. Y a esta le seguirá una serie que saltará otros 50 años hacia el futuro.

Ex Machina

La última película de nuestra propuesta sobre inteligencias artificiales es también una de las más complejas e interesantes que se han visto en pantalla. En Ex Machina, un programador, Caleb, es invitado a la mansión de su jefe, Nathan. Allí, este le explica que necesita su ayuda, puesto que ha estado desarrollando una IA muy sofisticada llamada AVA. La misión de Caleb es hacerle una especie de test de Turing, es decir, debe de evaluar durante una semana el comportamiento de AVA para ver si es realmente inteligente y, sobre todo, consciente.

Durante varias sesiones, Caleb y AVA comparten muchas conversaciones diferentes. Pero, a medida que van pasando los días, la robot le confiesa oscuros secretos que enturbian por completo toda la situación. Esta película sobre inteligencia artificial fue bien recibida tanto por la crítica como por el público, y también ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales. Pese a tener casi 10 años, Ex Machina sigue siendo una de las mejores y más actualizadas propuestas sobre una temática tan presente.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente