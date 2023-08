Zach Kirkhorn, quien fue director financiero de Tesla desde marzo de 2019, y trabajó durante 13 años en la compañía, ha renunciado a su puesto de forma sorpresiva. La noticia se ha conocido por medio de una comunicación regulatoria.

Por su larga trayectoria en Tesla, por su puesto de responsabilidades y conocedor íntimo de las entrañas de la compañía, se consideró a Zach Kirkhorn como uno de los posibles sucesores de Elon Musk, cuando llegue ese momento.

El directivo se mantendrá colaborando con la compañía hasta finales de 2023 para asegurar una transición ordenada y fluida. Vaibhav Taneja, hasta ahora director de contabilidad de Tesla, reemplazará a Kirkhorn y ocupará ambos cargos de forma simultánea.

Taneja llegó a Tesla tras la compra de SolarCity en 2016 por 2600 millones de dólares. También cuenta con 17 años de experiencia trabajando en PwC, que además audita a la compañía.

Zach Kirkhorn, una carrera prolífica dentro de Tesla

Zach Kirkhorn inició en Tesla en marzo de 2010, cuando la compañía aún era una pequeña startup, como analista financiero. En junio de 2013 fue promovido a administrador financiero y fue escalando puestos a lo largo de los siguientes cinco años. Fue en marzo de 2019 cuando ascendió a CFO, o director financiero, de la compañía.

Kirkhorn deja la empresa en un estado financiero envidiable, lejos de los momentos duros que atravesó Tesla entre 2017 y 2019, cuando arrancaron la producción a gran escala del Model 3 y sangraban capital.

Tras el anuncio de su salida, Zach Kirkhorn publicó un texto en su perfil de LinkedIn: "Esta mañana Tesla anunció que he dejado mi puesto como CFO, que ahora asumirá nuestro director de contabilidad, Vaibhav Taneja. Formar parte de esta empresa ha sido una experiencia muy especial y estoy extremadamente orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos desde que me uní, hace 13 años. Quiero agradecer a los empleados talentosos, apasionados y trabajadores de Tesla, quienes han conseguido cosas que muchos pensaron que no sería posible. También quiero agradecer a Elon por su liderazgo y optimismo, que ha inspirado a tantas personas".

De momento no se conocen los motivos de la salida de Kirkhorn, pero aunque hay decenas de teorías, la realidad es que es normal que una persona, tras 13 años de trabajo en una misma empresa, busque nuevos horizontes. Sobre todo alguien que ha ayudado a llevar a Tesla hasta el lugar en donde está.

