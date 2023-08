El próximo 21 de septiembre, Microsoft llevará a cabo un evento especial en Nueva York, del cual se esperan varias novedades; tanto a nivel de hardware, con nuevos Surface a la vista, como en software, de la mano de la IA. De hecho, todo hace pensar que esto último será el eje principal del evento, considerando el fuerte empuje que los de Redmond vienen haciendo con su inversión multimillonaria en OpenAI.

De hecho, en las últimas horas, Panos Panay, el jefe de producto de Microsoft, publicó en X (Twitter) que estará en el escenario para hablar de la innovación en inteligencia artificial que están llevando a cabo. Es importante remarcar que septiembre es el mes en el que se lanzará la próxima gran actualización de Windows 11, por lo que es lógico pensar que el sistema operativo sea un tema central durante la presentación.

En cuanto a los Surface, no se espera que Microsoft realice una renovación completa de su catálogo de ordenadores en este evento. La compañía se enfocaría en actualizar algunos modelos puntuales, con varios rumores en circulación desde hace semanas.

Por ello queremos aprovechar esta oportunidad para repasar todo lo que esperamos ver en el evento de Microsoft que está a pocas semanas de distancia. A continuación, los detalles.

Windows Copilot, la gran apuesta por la IA en Windows 11

Como ya lo manifestamos, el eje principal del evento de Microsoft de septiembre será la innovación de la mano de la inteligencia artificial. Es imposible, entonces, no pensar que buena parte del anuncio se enfoque en el arribo oficial de Windows Copilot, el nuevo asistente basado en IA para Windows 11, que se anunció en mayo pasado.

Esta nueva herramienta llegará para reemplazar a Cortana, que ya ha sido desterrada de Windows, y su funcionamiento no se limitará a aplicaciones específicas, sino que actuará a nivel de sistema. La integración total del chatbot con Windows 11 permitirá que los usuarios puedan interactuar con él para gestionar características del SO, resumir archivos, generar imágenes, o lanzar una lista de reproducción de Spotify, entre muchas otras funcionalidades.

Windows Copilot seguramente no sea el único avance en materia de IA que Microsoft presente en su evento de septiembre. No olvidemos que los de Redmond también han anunciado Copilot para Microsoft 365, llevando toda la potencia de GPT-4 a su suite ofimática en la web. Además, podemos esperar actualizaciones y novedades sobre Bing con ChatGPT.

El evento de Microsoft también traería nuevos Surface

En materia de renovación de su catálogo de ordenadores, Microsoft aprovecharía el evento de septiembre para ofrecer actualizaciones de un puñado de modelos. Específicamente, aquellos que vieron su última versión en 2021 o en la primera mitad de 2022. Esto es completamente extraoficial, así que podríamos toparnos con alguna sorpresa. Sin embargo, los rumores apuntan a dispositivos: el Surface Laptop Studio, el Surface Laptop Go y el Surface Go.

Surface Laptop Studio

El Surface Laptop Studio fue uno de los portátiles más interesantes de Microsoft en mucho tiempo. El producto se pensó para usuarios profesionales y ganó mucha atención por su peculiar factor de forma, puesto que se lo podía utilizar en tres modos: convencional, modo presentación o tablet. En este último caso ofrecía, incluso, soporte para trabajar con un stylus.

Los rumores apuntan a que en septiembre conoceremos el Surface Laptop Studio 2, que llegará con una lógica actualización de su tabla de especificaciones. No se esperan mayores cambios estéticos, pero sí una expansión en el apartado de puertos; aunque habrá que aguardar hasta el evento de Microsoft para confirmarlo.

En cuanto a características técnicas, el nuevo Surface Laptop Studio ya no se ofrecería con procesador Intel Core i5. En su lugar, llegaría solo en variantes Core i7 de 13ª generación. La versión más potente incluiría el modelo 13800H de la citada CPU.

Si nos enfocamos en la RAM, se podría elegir entre 16, 32 y 64 GB. Lo último no sería un detalle menor, considerando que, hasta ahora, Microsoft nunca ofreció un ordenador Surface con más de 32 GB de memoria. Mientras que el otro gran cambio sería la incorporación de una GPU RTX 4060 de NVIDIA.

Sobre precios aún no hay datos. No obstante, si se confirma la eliminación del modelo con i5 y la posibilidad de incorporar hasta 64 GB de RAM, no es difícil pensar que el Surface Laptop 2 sea más caro que su predecesor, tanto en su versión de entrada como en la más premium. Las dudas se disiparán el 21 de septiembre en Nueva York, durante el evento de Microsoft.

Surface Laptop Go

Otro de los portátiles que vería una pronta actualización sería el Surface Laptop Go, cuya versión más reciente data de junio de 2022. La rumoreada tercera generación del dispositivo podría hacer su aparición en escena durante el evento de Microsoft, portando un renovado listado de especificaciones técnicas.

No se esperan modificaciones estéticas de mayor relevancia en comparación con su antecesor directo. Bajo el capó aparecería un procesador Intel Core i5 de 12ª generación, aunque el gran cambio sería la eliminación de la versión de entrada con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. De confirmarse, solo se ofrecería con una configuración de 8 + 256 GB, lo cual seguramente impacte en su precio de venta al público.

Surface Go

El evento de Microsoft de septiembre aclarará las dudas con respecto a la nueva generación del Surface Go. Todo apuntaba a que los de Redmond pretendían lanzar un Surface Go 4 cuya gran novedad sería la introducción de una variante con chip ARM. No obstante, poco después surgió el rumor de que el dispositivo se habría postergado hasta 2024.

En principio se especuló con que podía tratarse de un problema con la cadena de suministros. Sin embargo, los inconvenientes estarían a otro nivel. La falta de interés por Windows 11 en ARM estaría afectando las aspiraciones del dispositivo, que le apunta mayormente a un público comercial.

Sin embargo, no todo estaría perdido para el Surface Go. Rumores apuntan a que Microsoft podría aprovechar su evento en Nueva York para introducir una variante con procesador Intel N200. Y si bien no sería la elección de hardware más glamorosa, le permitiría al 2-en-1 ofrecer un rendimiento superior al Surface Go 3 con Core i3.

¿Habrá lugar para sorpresas en el evento de Microsoft?

Hasta aquí hemos repasado lo más relevante —y rumoreado— que Microsoft podría presentar en su evento del próximo mes. Queda claro que los Surface y la inteligencia artificial serán los hilos conductores entre los anuncios que planean los de Redmond.

¿Podemos esperar sorpresas? Es difícil decirlo. En materia de IA, la compañía ha sido bastante abierta al hablar de su implementación en su software y servicios. Veremos si la alianza con OpenAI da lugar a alguna novedad inesperado. En cuanto al hardware, en tanto, las dudas pasan por saber si veremos un sucesor del Surface Pro 9.

Dicho portátil se lanzó en 2022 y todo apuntaba a que Microsoft introduciría una nueva generación este año. Incluso se llegó a rumorear con la aparición en escena de una variante de 11 pulgadas, además de la tradicional con pantalla de 13''. Sin embargo, los comentarios con respecto a este equipo se han apagado. Esto podría atribuirse a una supuesta demora en los componentes para la variante ARM, que utilizaría los chips Oryon de Qualcomm. Pero no se ha podido confirmar.

El evento de Microsoft se realizará el 21 de septiembre en Nueva York, en horario aún por confirmar. Estaremos atentos a las novedades.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente