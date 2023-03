Los planes de Microsoft de apostar por funciones de IA en Microsoft 365, ya se han hecho realidad. La compañía ha anunciado Microsoft 365 Copilot, una especie de asistente impulsado por inteligencia artificial, y más concretamente por GPT-4, para ayudar a los usuarios a generar textos, convertir documentos de Word en una presentación de PowerPoint y mucho más.

Copilot, funciona, en cierto modo, de manera muy similar a las características de IA que Google presentó hace tan solo unos días para algunos de sus servicios, como Gmail o Google Docs. En el caso de Microsoft, GPT-4 bajo Copilot se integrará en Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y otras plataformas de la compañía, con diferentes funciones en cada uno de estos servicios.

En PowerPoint, por ejemplo, se puede utilizar GPT-4 bajo Copilot para que genere una presentación de diapositivas basándose en un documento de Word. El usuario, en este caso, solo deberá realizar la solicitud a la IA y seleccionar el documento, y esta realizará todo el proceso hasta crear la presentación. Lo curioso, además, es que Copilot puede buscar ese archivo por ti solo incluyendo el nombre del mismo en la solicitud.

En Word, es posible solicitar a Copilot que redacte un texto basándose en cualquier otro documento —por ejemplo, en el de una presentación de PowerPoint—. Posteriormente, el usuario puede editar o modificar ese texto.

En Excel, la nueva IA de Microsoft basada en GPT-4 puede usarse para analizar datos o crear tablas a través de información obtenida de otros archivos, como un documento de Word. En Teams Copilot servirá para poder hacer resúmenes o transcripción de reuniones.

Copilot, basada en la IA GPT-4, también se integrará en Outlook

Outlook, la plataforma de correo de Microsoft, también integrará GPT-4 (Copilot) para resumir hilos de correos electrónicos o generar borradores con respuestas personalizadas. La compañía, eso sí, afirma que la IA no es perfecta y no siempre ofrecerá resultados precisos. “A veces Copilot acertará, otras se equivocará útilmente, dándote una idea que no es perfecta, pero que aun así te da una ventaja”, ha detallado Jared Spataro, máximo responsable de Office 365.

La integración de GPT-4 bajo el nombre Copilot, por el momento, solo está disponible en fase de pruebas para 20 clientes de Microsoft Office, pero la compañía asegura que las funciones se expandirán a más usuarios en los próximos meses. Todo parece indicar, eso sí, que Microsoft 365 Copilot estará integrado en un plan adicional de la suite 365, pues Microsoft asegura que compartirán “más sobre precios y detalles en los próximos meses”.

Microsoft, recordemos, también utiliza GPT-4 en el nuevo Bing, que ahora está disponible para todo el mundo. Bing con GPT-4, además, se volverá más inteligente “a medida que OpenAI realiza actualizaciones de GPT-4 y posteriores”, afirmó recientemente Yusuf Mehdi, director de Búsqueda y Dispositivos de Microsoft.

Google, por su parte, también anunció hace unos días la integración de una IA en servicios como Gmail para incluir funciones similares a las que ha presentado Microsoft. Entre ellas, la de poder hacer resúmenes de hilos de correos electrónicos en Gmail o reescribir textos completos en Google Docs.

